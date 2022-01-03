12 обов'язкових страв на Святвечір та їхні незвичайні рецепти

Уся їжа має бути особливою, адже 6 січня – останній день Різдвяного посту. У центрі столу – кутя, вона головна цього вечора. Врахували всі канони та зібрали цікаві варіяції традиційних страв

12 пісних страв на Святий вечір / Фото: Pinterest

Увечері 6 січня ми всі сядемо за стіл, за яким має стояти 12 пісних страв. Це останній день Різдвяного посту, який триває з кінця листопада.

М'ясо на Святий вечір замінюється рибою, овочами, бобовими та стравами з них. Святкова вечеря починається з куті. Вона обов'язково розміщується по центру столу.

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Ще одна традиція – класти на стіл часник. Це відлуння язичницьких традицій – колись вірили, що часник відганяє нечисту силу від людей та житла.

Отже, 12 сучасних рецептів страв, у яких враховано всі канони свята.

Кутя за рецептом dina_liashyk

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Кутя / Фото: instagram.com/dina_liashyk

Інгредієнти:

1 склянка пшениці;

4 склянки води;

2-3 ст. л. меду;

1/3 склянки маку;

100 г кураги;

по жмені волоських горіхів, родзинок, мигдалю, фундука.

Як приготувати:

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Пшеницю залити 4 склянками води на ніч для набухання. Злити воду, добре промити під проточною водою. Знову залити 4 склянками води та варити до готовності. Поки варитися пшениця, залити мак великою кількістю води та варити близько 15 хвилин. Подрібнити блендером до появи білого молочка. До пшениці додати мед і добре перемішати. Курагу та родзинки залити окропом на 10 хвилин. Курагу нарізати невеликими кубиками і разом з родзинками додати в кашу. Потім додати мак. Горіхи трохи підсушити на сухій сковороді та додати в кутю, ретельно перемішати. Залишити на 2-3 години у холодильнику, щоб вона настоялася.

Узвар за рецептом aleksandrailanit

Узвар / Фото: instagram.com/aleksandrailanit/?hl=ru

Інгредієнти:

250 г сушених яблук;

по 100 г сушених слив, сушених груш;

50 г родзинок;

30 г сушеної шипшини;

2 шт. кардамон;

4 шт. гвоздика;

кілька часточок лимона;

мед – за смаком;

4 літри води.

Як приготувати:

Сухофрукти добре промити у теплій воді. Скласти в каструлю сушені яблука, груші, сливи та шипшину, залити холодною водою і поставити на дуже повільний вогонь. Коли закипить, додати спеції та родзинки, варити на мінімальному вогні ще 7-10 хвилин. Заправити медом і додати часточки лимона. Обмотати щільним рушником та дати настоятися.

Голубці із сочевицею та грибами за рецептом rina_verde

Голубці з сочевицею та грибами / Фото: instagram.com/rina_verde

Інгредієнти на 12 штук: ⁣⁣⠀

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1 качан савойської капусти⁣⁣;⠀

500 г грибів печериць⁣;⁣⠀

1 банка консервованої сочевиці⁣;⁣⠀

1 цибулина⁣;⁣⠀

100 мл бульйону овочевого;

олія⁣⁣;⠀

сіль, перець – за смаком⁣.⁣⠀

⁣⁣Як приготувати:

Качан капусти розібрати на листя, бланшувати в киплячій посоленій воді 1-2 хвилини, вийняти шумівкою, дати охолонути, вирізати товсті черешки. На олії обсмажити до золотавого кольору дрібну порізану цибулю, після чого додати 2/3 порізаних грибів. Коли гриби будуть готові викласти до них сочевицю, попередньо зливши воду з бляшанки, перемішати, приправити сіллю та перцем до смаку. На підготовлене листя капусти викласти 1-2 ст. л. начинки, сформувати голубець. Форму для запікання змастити олією, викласти голубці швом вниз. Зверху покласти гриби, залити бульйоном. ⁣⁣Запікати в попередньо розігрітій духовці 20-25 хвилин за температури 180 градусів. Прикрасити зеленню.

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Пісний борщ – редакційний рецепт

Фото: instagram.com/akopian_armine/

Інгредієнти:

3-4 картоплини;

300 г свіжої капусти;

по 1 шт. морква, цибулина, буряк;

1 ст. л. томатної пасти;

3-4 зубчики часнику;

1 лаврове листя;

олія;

чорний перець горошком;

сіль.

Як приготувати:

Картоплю нарізати кубиками, капусту нашаткувати, моркву та буряк натерти на великій тертці, цибулю нарізати дрібними кубиками. У киплячу підсолену воду покласти картоплю, за 5 хвилин капусту – лаврове листя і перець горошком і проварити на середньому вогні. Тим часом спасерувати буряк, моркву та цибулю на олії, прикрити кришкою і тушкувати на повільному вогні, додавши трохи яблучного оцту або лимонної кислоти та томатну пасту. Готові овочі перекласти в каструлю та варити борщ до готовності. Дати настоятися та подавати з розтертим часником.

Паштет з квасолі з прованськими травами за рецептом zdorovo_est_net_diabet

Паштет з квасолі з прованськими травами / Фото: instagram.com/zdorovo_est_net_diabet

250 г квасолі;

3-4 ст. л. оливкової олії;

3 зубчики часнику;

1 ст. л. прованських трав;

сік та цедра половини лимона;

4. ст. л. зеленої цибулі;

сіль, мелений чорний перець.

Інгредієнти:

Як приготувати:

Квасолю залити великою кількістю води та залишити на 8 годин. Квасолю промити під проточною водою та варити впродовж 2 годин. Наприкінці варіння посолити. Готову квасолю відкинути на друшляк. Змішати в чаші блендера квасолю, часник, прованські трави, лимонний сік та цедру. Пробити блендером. Додати за смаком сіль та чорний перець. Якщо пюре виходить густим, то додати трохи відвару, в якому варилася квасоля. Остудити паштет та поставити в холодильник на добу.

Вареники з цвітною капустою за рецептом _smoothielady_

Вареники з цвітною капустою / Фото: instagram.com/_smoothielady_/

Інгредієнти для начинки:

середня цвітна капуста, розділити на суцвіття; ⠀

2 зубчики часнику, подрібнити; ⠀

1 ч. л. імбиру, натерти; ⠀

4-5 шт. зеленої цибулі, нарізати; ⠀

1 чашка (240 мл) грибів, дрібно нарізати; ⠀

2-3 ч. л. соєвої пасти; ⠀

2 ст. л. соєвого соусу: ⠀

1 ст. л. кунжутної олії.

Інгредієнти для тіста:

2 чашки (480 мл) пшеничного борошна; ⠀

130 мл теплої води.

Як приготувати:

Для начинки розігріти кунжутну олію на середньому вогні, додати цвітну капусту і смажити 3 хвилини. Потім додати часник і готувати ще хвилину. Додати зелену цибулю, гриби, імбир та соєву пасту, смажити близько 1 хвилини. Додати соєвий соус, усе перемішати і дати охолонути. Начинку можна подрібнити у блендері. Для тесту на борошно поступово додавати воду і перемішувати. Вимісити тісто, накрити вологою тканиною та залишити від 30 хвилин до 1 години. Розкочати, зліпити вареники та відварити до готовності. Прикрасити за смаком.

Салат з квасолею і тунцем за рецептом solominairenaz

/ Фото: instagram.com/solominairenaz

Інгредієнти:

по 1 б. консервованого тунця, квасолі;

2 шт. помідори;

1 шт. болгарський перець;

кріп, сіль, перець, олія.

Як приготувати:

З квасолі та тунця злити рідину. З'єднати та перемішати. Перець та помідори нарізати, додати до квасолі з тунцем. Посолити, поперчити. Додати олію і перемішати. Прикрасити зеленню.

Судак під маринадом за рецептом mikhail_gluzskiy

Судак під маринадом / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

Інгредієнти:

500 г судак;

1 шт. морква, корінь петрушки, стебло цибулі-порею;

1 ст. л. томатної пасти;

50 мл води;

2 ст. л. оцту 9%;

половина ч. л. цукру;

лаврове листя, суха гвоздика, перець горошком;

сіль, перець.

Як приготувати:

На великій тертці натерти моркву, нарізати тонкими кільцями цибулю, а корінь петрушки натерти на дрібній тертці. На олії обсмажити моркву, цибулю, корінь петрушки до золотавого кольору. Додати томатну пасту, перемішати та готувати 10 хвилин. Додати оцет, гвоздику, перець горошком, лаврове листя, посолити, поперчити та готувати 10 хвилин. Рибу нарізати на великі шматки, посолити, поперчити, обваляти в борошні та обсмажити на олії з обох боків. На тарілку викласти половину маринаду, зверху – рибу та накрити другою половиною маринаду. Прибрати на годину в холодильник.

Тушкована капуста за рецептом anny.cooking

Тушкована капуста / Фото: instagram.com/anny.cooking

Інгредієнти:

2 великі цибулини;

3 часточки часнику;

3 середні моркви;

1 велика білокачанна капуста;

1,5 ст. л. томатної пасти;

1/2 ст. л. солі;

3 лаврове листя, чорний мелений перець, олія.

Як приготувати:

Цибулю дрібно нарізати, часник натерти на дрібній тертці, моркву – на великій, капусту тонко нашаткувати. На невеликій кількості олії підсмажити цибулю до легкої золотавоості, додати моркву та часник, смажити ще 5 хвилин. Додати капусту і тушкувати під кришкою, помішуючи, близько 20 хвилин, до розм'якшення капусти. Додати сіль, томатну пасту, мелений перець і добре розмішати, готувати близько 10 хвилин. Додати сіль за потребою, лаврове листя.

Гриби в кисло-солодкому соусі за рецептом iryna_dziubanchuk

Гриби в кисло-солодкому соусі / Фото: instagram.com/iryna_dziubanchuk/

Інгредієнти:

1 кг печериць, невеликих⁣⁣;⠀

100 мл соєвого соусу без підсилювачів смаку⁣⁣;⠀

1 головка часнику, очистити і порізати зубчики⁣⁣⠀;

1 повна ст. л. меду;

0,5 ст. л. копченої паприки⁣⁣;⠀

сік одного лимона⁣⁣;⠀

2 ст. л. оливкової олії⁣⁣;⠀

петрушка, кінза, сіль – за смаком.

⁣⁣Як приготувати:⠀

Гриби помити, злегка посолити і скласти в глибокий сотейник. Тушкувати на середньому вогні, доки не випарується рідина. В окремий сотейник скласти всі інгредієнти, крім зелені, і поставити на вогонь, закип'ятити, варити 3-6 хвилин. Коли гриби будуть готові, з'єднати всі інгредієнти та тушкувати разом 3-5 хвилин. ⁣ Додати зелень, зняти з вогню. ⁣⁣⠀ Для гостроти перед подачею можна додати 1-3 зубчики часнику та прикрасити розмарином.

Пісні пампушки за рецептом gotovim_doma6

Пісні пампушки / Фото: instagram.com/gotovim_doma6/

Інгредієнти:

0,5 л води;

30 г дріжджів;

3/4 склянки цукру;

0,5 ч. л. солі;

150 г олії;

700-800 г борошна.

Як приготувати:

Розвести дріжджі у воді і додати цукор, сіль, олію. Перемішати. Додати борошно і замісити легке тісто, залишити в теплі на 2 години. Розкотити в пласт завтовшки 6-8 мл і вирізати пампушки. Залишити ще на 30 хвилин, накрити рушником. Смажити на середньому вогні. Викласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію. Посипати цукровою пудрою, корицею, какао.

Апельсиновий пісний пиріг за рецептом vkusniy.post

Апельсиновий пісний пиріг / Фото: instagram.com/vkusniy.post

Інгредієнти на форму 18 см:

150 г апельсинового соку;

30 г олії;

150 г борошна;

40 г цукру;

дрібка солі;

1 ч. л. соди.

Для просочення:

100 г апельсинового соку;

50 г цукрової пудри.

Як приготувати: