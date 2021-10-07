7 пісних, але ситних і різноманітних страв на день народження

У всьому розмаїтті пісних страв і страв без м'яса потрібно відшукати ті, які не соромно поставити на святковий стіл. Постарайтеся брати максимально свіжі й соковиті овочі. Це стосується не тільки салатів. Ну й спеції, вони розкривають смак і посилюють апетит.
Риба з овочами
Інгредієнти:
- Риба
- Часник – 3 зуб.
- Розмарин – 2 гілочки
- Спеції – за смаком
- Овочі
Як приготувати:
- Рибу злегка змастити олією, додати спеції. Часник подрібнити і додати в гарячу олію, де смажитиметься риба.
- Обсмажити до готовності, покласти на паперовий рушник.
- Улюблені овочі нарізати, приправити і заправити олією. Подавати з рибою.
Котлети з квасолі
Інгредієнти:
- Квасоля в томатному соусі з грибами і овочами – 1 б.
- Борошно – 3-5 ст. л.
- Білий хліб – 120 г
- Зіра – 1 ч. л.
- Лимонний сік – за смаком
- Сіль, перець, зелень
Як приготувати:
- Квасолю, подрібнений хліб подрібнити в блендері.
- Додати зелень, зіру, сіль, перець і лимонний сік. Ще раз подрібнити. Додати квасолю, перемішати.
- Сформувати котлети, обваляти в борошні. Обсмажити до готовності.
Грецький салат з виноградом
Інгредієнти:
- Огірок, болгарський перець – по 1 шт.
- Чері – 10 шт.
- Виноград кішміш – 20 ягід
- Рукола – 50 г
- Оливкова олія – 30 г
- Сік половини лимона
- Сіль, перець
Як приготувати:
- Огірок помити, нарізати півкільцями. Перець вимити і очистити від насіння, нарізати перець.
- Чері розрізати навпіл. Руколу помити і просушити.
- Для заправки змішати оливкову олію із соком лимона, сіллю і перцем.
- Перемішати перець, огірок, чері та виноград із заправкою.
- Викласти на тарілку руколу, зверху – салат.
Перець, фарширований кускусом
Інгредієнти:
- Болгарські перці
- Кускус – 1/2 чашки
- Чашка бульйону
- Баклажан, цибуля, помідор – по 1 шт.
- Чебрець або базилік
- Спеції
Як приготувати:
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- Кускус залити окропом на 25 хвилин. Посолити, поперчити, перемішати.
- Цибулю дрібно нарізати. Баклажан нарізати маленькими кубиками.
- На оливковій олії обсмажити цибулю і баклажан впродовж 2-3 хвилин. Помідор бланшувати, натерти на тертці. Додати в сковороду разом з чебрецем і базиліком, приправити сіллю і перцем, перемішати і готувати до випаровування рідини.
- Перемішати овочі з кускусом, злегка остудити.
- У перців зрізати верхівку, очистити від насіння. Нафарширувати. Покласти в змащену олією форму, змастити перці олієюм.
- Запікати за 190 градусів 20-25 хвилин.
Тушкована капуста з грибами і овочами
Інгредієнти:
- Половина капустини
- Морква, цибуля, болгарський перець – по 1 шт.
- Оцет – 1 ст. л.
- Томатна паста – 2 ст. л.
- Гриби – 500 г
- Сіль, цукор, перець горошком, лаврове листя, спеції – за смаком
Як приготувати:
- Капусту нашаткувати, моркву натерти на крупній тертці. Цибулю нарізати кубиками, перець – соломкою.
- Перемішати, посолити і додати спеції за смаком. Додати трохи цукру і оцет.
- Перемішати і полити олією.
- Тушкувати на невеликому вогні під кришкою, помішуючи, 20 хвилин.
- Нарізати гриби (якщо лісові, відварити кілька разів і злити рідину) та обсмажити на олії до золотавого кольору.
- Додати до капусти, додати томатну пасту, перемішати. Додати лаврове листя, духмяний перець.
- Накрити кришкою і тушкувати ще 5 хвилин.
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Паштет з баклажанів
Інгредієнти:
- Баклажан – 2 шт.
- Урбеч з насіння білого кунжуту – 6 ч. л.
- Чеснок – 3 зуб.
- Рукола або інша зелень – 200 г
- Волоські горіхи – 100 г
- Спеції, лимонний сік
Як приготувати:
- Баклажани помити, нарізати і посипати сіллю. Залишити на 30 хвилин, промити.
- Розігріти духовку до 180 градусів і запікати з олією 30 хвилин
- У блендері подрібнити горіхи, зелень і урбеч, пропущений через прес часник, спеції та лимонний сік. Додати м'якоть баклажанів і ще раз ретельно перемішати.
Медовий пряник
Інгредієнти:
- Мед – 300 г
- Борошно – 110 г
- Борошно житнє – 125 г
- Аквафаба – 6-7 ст. л.
- Імбир, кориця, сухофрукти, горіхи – за смаком
- Сода – 1/2 ч. л.
- Сіль – щіпка
Як приготувати:
- Змішати борошно, спеції, сіль і соду. Окремо змішати мед і яйця. Борошно поступово ввести в медову масу, добре перемішати.
- Подрібнити горіхи та сухофрукти в блендері, додати в тісто.
- Вилити в форму, накрити рушником і залишити на дві години.
- Випікати 40 хвилин за 170 градусів. Прикрасити медом і горіхами.
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