7 пісних, але ситних і різноманітних страв на день народження

Якщо рибу обсмажити в олії з додаванням часнику, вона стане максимально ароматною. Можна запекти болгарські перці з кускусом, приготувати грецький салат з виноградом і паштет з баклажанів