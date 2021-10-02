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5 класних страв для тих, хто не їсть м'ясо

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 жовтня, 07:01
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Крім освіжального салату з авокадо і апельсином, це лазанья із запеченими овочами, котлети з цвітної капусти, грибний крем-суп і морквяний рулет з вершковим сиром
Рецепти вегетаріянських страв
Рецепти вегетаріянських страв / Фото: Depositphotos

Ця добірка може стати цікавою не тільки тим, хто не їсть м'яса, а й для тих, хто обожнює овочі. Ми знаємо, що, навіть найпрісніші, вони в талановитих руках перетворюються на смачне і апетитне. Тим паче зараз овочів багато, тож поле для кулінарних експериментів відкрито.

Зелений салат з апельсином і авокадо

Салат з апельсином і авокадо
Салат з апельсином і авокадо / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • по 2 стиглих авокадо, апельсини;
  • 1 упаковка салатного міксу.

Для заправки:

  • 1/2 лайма;
  • щіпка цукру;
  • апельсиновий сік;
  • сіль, мелений перець;
  • 1-2 ст. л. оливкової олії;
  • кунжут – для посипання.

Як приготувати:

  1. Почистити та нарізати апельсин. Сік, який виділиться при нарізці, не виливати.
  2. Почистити авокадо, видалити кісточку і нарізати м'якоть.
  3. Шматочки фруктів скласти в салатник. Туди ж – помите й обсушене салатне листя.
  4. Лайм помити, дрібно натерти цедру, вичавити сік. Змішати цедру із соком лайма і апельсина, що утворився при нарізці.
  5. Додати сіль, перець, щіпку цукру і оливкову олію. Добре перемішати.
  6. Полити салат заправкою і посипати кунжутом.
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Лазанья із запеченими овочами

Лазанья із запеченими овочами
Лазанья із запеченими овочами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для начинки:

  • 2 червоні цибулини;
  • по 1 маленькому червоному і жовтому перцю;
  • 2 середніх кабачки;
  • 2 зубчики часнику;
  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • 225 г помідорів чері;
  • 390 г консервованих артишоків;
  • 3 ст. л. томатного пюре;
  • 75 г маслин без кісточок;
  • 500 г соусу пасати;
  • 2 кульки по 125 г моцарели, подрібнені;
  • 10 листів лазаньї, що не потребують варіння.
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Для білого соусу:

  • 25 г вершкового масла;
  • 25 г борошна;
  • 600 мл цільного молока;
  • 50 г тертого чедера.

Як приготувати:

  1. Перець нарізати кубиком. Кабачки – кружальцями, артишоки – на четвертинки. Часник і цибулю подрібнити.
  2. Розігріти духовку до 220 градусів. Змішати цибулю, перець, кабачки і часник на великому деку. Скропити оливковою олією, приправити і перемішати. Запікати 30 хвилин, періодично помішуючи.
  3. Для соусу розтопити вершкове масло. Вмішати борошно і готувати 1 хвилину. Зняти сотейник з вогню і поступово додавати молоко до отримання однорідної маси. Знову повернути на вогонь і готувати до згустіння. Трохи охолодити і додати половину чедера.
  4. До запечених овочів додати чері та артишоки. Повернути в духовку і готувати 20 хвилин. Потім перемішати з томатним пюре, оливками і пасатою. Зменшити температуру духовки до 200 градусів.
  5. Щоб зібрати лазанью, налити половину овочевого соусу в форму, викласти половину моцарели, потім – шар з половини листів лазаньї. Зверху полити половиною білого соусу. Повторити ще раз. Посипати тертим чедером.
  6. Готувати 35-40 хвилин до золотистого кольору. Подавати із зеленим салатом.

Котлети з цвітної капусти

Котлети з цвітної капусти
Котлети з цвітної капусти / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 2 великі цибулини;
  • 1 качан сирої цвітної капусти;
  • 1 чашка (200 мл) вівсяних пластівців;
  • 2 яйця;
  • 8-9 листя орегано;
  • борошно, оливкова олія;
  • сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Очистити цибулю, крупно нарізати і подрібнити в кухонному комбайні.
  2. Очистити цвітну капусту від листя. Крупно нарізати і подрібнити в кухонному комбайні.
  3. Додати сіль, перець, яйця, орегано і вівсяні пластівці. Перемішати і залишити на пів години.
  4. Мокрими руками сформувати котлети довільної форми і запанірувати в борошні.
  5. Нагріти оливкову олію і смажити котлети на середньому вогні по 6-7 хвилин з кожного боку.

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Грибний крем-суп

Грибний крем-суп
Грибний крем-суп / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

  • 7 середніх картоплин;
  • 300 г печериць;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • 1 середня цибулина;
  • 1 склянка вершків;
  • 1,5 літра води.

Як приготувати:

  1. Картоплю почистити і нарізати кубиками. Залити 1,5 л води, посолити і відварити до готовності.
  2. Цибулю подрібнити і обсмажити у вершковому маслі до золотавого кольору.
  3. Гриби дрібно нарізати і додати в сковорідку до цибулі, готувати близько 10 хвилин. Посолити і поперчити.
  4. Пересипати гриби і цибулю в каструлю до картоплі. Варити на невеликому вогні 2-3 хвилини.
  5. Злити і зберегти бульйон. Картопля з грибами і цибулею подрібнити за допомогою блендера.
  6. Влити в пюре бульйон, постійно помішуючи. Поставити на вогонь, довести до кипіння і додати вершки. Кип'ятити на мінімальному вогні ще 3-4 хвилини.
  7. Подавати із сухариками, прикрасивши зеленню і підсмаженими грибами.

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Морквяний рулет з вершковим сиром

Морквяний рулет з вершковим сиром
Морквяний рулет з вершковим сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 450 г моркви;
  • 4 яйця;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • 175 г вершкового сиру;
  • зелень;
  • 1 зубчик часнику;
  • сіль, мелений чорний перець.

Як приготувати:

  1. Моркву очистити, натерти на крупній тертці. Пасерувати на вершковому маслі 5 хвилин, остудити.
  2. Духовку розігріти до 180 градусів. Деко застелити папером для випічки.
  3. До моркви додати жовтки, сіль і перець за смаком, перемішати.
  4. Білки збити до стійкої піни, додати до моркви, акуратно перемішати.
  5. Викласти масу на підготовлене деко. Випікати в попередньо розігрітій духовці 12-15 хвилин.
  6. Перевернути корж на аркуш паперу для випічки, накрити вологим рушником, остудити.
  7. Для начинки зелень і часник подрібнити, ретельно перемішати з вершковим сиром.
  8. Розподілити сирну масу по поверхні коржа рівним шаром, згорнути рулет за допомогою паперу, накрити плівкою, охолодити.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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