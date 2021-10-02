5 класних страв для тих, хто не їсть м'ясо

Крім освіжального салату з авокадо і апельсином, це лазанья із запеченими овочами, котлети з цвітної капусти, грибний крем-суп і морквяний рулет з вершковим сиром

Рецепти вегетаріянських страв / Фото: Depositphotos

Ця добірка може стати цікавою не тільки тим, хто не їсть м'яса, а й для тих, хто обожнює овочі. Ми знаємо, що, навіть найпрісніші, вони в талановитих руках перетворюються на смачне і апетитне. Тим паче зараз овочів багато, тож поле для кулінарних експериментів відкрито.

Зелений салат з апельсином і авокадо

Салат з апельсином і авокадо / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

по 2 стиглих авокадо, апельсини;

1 упаковка салатного міксу.

Для заправки:

1/2 лайма;

щіпка цукру;

апельсиновий сік;

сіль, мелений перець;

1-2 ст. л. оливкової олії;

кунжут – для посипання.

Як приготувати:

Почистити та нарізати апельсин. Сік, який виділиться при нарізці, не виливати. Почистити авокадо, видалити кісточку і нарізати м'якоть. Шматочки фруктів скласти в салатник. Туди ж – помите й обсушене салатне листя. Лайм помити, дрібно натерти цедру, вичавити сік. Змішати цедру із соком лайма і апельсина, що утворився при нарізці. Додати сіль, перець, щіпку цукру і оливкову олію. Добре перемішати. Полити салат заправкою і посипати кунжутом.

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Лазанья із запеченими овочами

Лазанья із запеченими овочами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для начинки:

2 червоні цибулини;

по 1 маленькому червоному і жовтому перцю;

2 середніх кабачки;

2 зубчики часнику;

3 ст. л. оливкової олії;

225 г помідорів чері;

390 г консервованих артишоків;

3 ст. л. томатного пюре;

75 г маслин без кісточок;

500 г соусу пасати;

2 кульки по 125 г моцарели, подрібнені;

10 листів лазаньї, що не потребують варіння.

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Для білого соусу:

25 г вершкового масла;

25 г борошна;

600 мл цільного молока;

50 г тертого чедера.

Як приготувати:

Перець нарізати кубиком. Кабачки – кружальцями, артишоки – на четвертинки. Часник і цибулю подрібнити. Розігріти духовку до 220 градусів. Змішати цибулю, перець, кабачки і часник на великому деку. Скропити оливковою олією, приправити і перемішати. Запікати 30 хвилин, періодично помішуючи. Для соусу розтопити вершкове масло. Вмішати борошно і готувати 1 хвилину. Зняти сотейник з вогню і поступово додавати молоко до отримання однорідної маси. Знову повернути на вогонь і готувати до згустіння. Трохи охолодити і додати половину чедера. До запечених овочів додати чері та артишоки. Повернути в духовку і готувати 20 хвилин. Потім перемішати з томатним пюре, оливками і пасатою. Зменшити температуру духовки до 200 градусів. Щоб зібрати лазанью, налити половину овочевого соусу в форму, викласти половину моцарели, потім – шар з половини листів лазаньї. Зверху полити половиною білого соусу. Повторити ще раз. Посипати тертим чедером. Готувати 35-40 хвилин до золотистого кольору. Подавати із зеленим салатом.

Котлети з цвітної капусти

Котлети з цвітної капусти / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

2 великі цибулини;

1 качан сирої цвітної капусти;

1 чашка (200 мл) вівсяних пластівців;

2 яйця;

8-9 листя орегано;

борошно, оливкова олія;

сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

Очистити цибулю, крупно нарізати і подрібнити в кухонному комбайні. Очистити цвітну капусту від листя. Крупно нарізати і подрібнити в кухонному комбайні. Додати сіль, перець, яйця, орегано і вівсяні пластівці. Перемішати і залишити на пів години. Мокрими руками сформувати котлети довільної форми і запанірувати в борошні. Нагріти оливкову олію і смажити котлети на середньому вогні по 6-7 хвилин з кожного боку.

Грибний крем-суп

Грибний крем-суп / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

7 середніх картоплин;

300 г печериць;

1 ст. л. вершкового масла;

1 середня цибулина;

1 склянка вершків;

1,5 літра води.

Як приготувати:

Картоплю почистити і нарізати кубиками. Залити 1,5 л води, посолити і відварити до готовності. Цибулю подрібнити і обсмажити у вершковому маслі до золотавого кольору. Гриби дрібно нарізати і додати в сковорідку до цибулі, готувати близько 10 хвилин. Посолити і поперчити. Пересипати гриби і цибулю в каструлю до картоплі. Варити на невеликому вогні 2-3 хвилини. Злити і зберегти бульйон. Картопля з грибами і цибулею подрібнити за допомогою блендера. Влити в пюре бульйон, постійно помішуючи. Поставити на вогонь, довести до кипіння і додати вершки. Кип'ятити на мінімальному вогні ще 3-4 хвилини. Подавати із сухариками, прикрасивши зеленню і підсмаженими грибами.

Морквяний рулет з вершковим сиром

Морквяний рулет з вершковим сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

450 г моркви;

4 яйця;

1 ст. л. вершкового масла;

175 г вершкового сиру;

зелень;

1 зубчик часнику;

сіль, мелений чорний перець.

Як приготувати:

Моркву очистити, натерти на крупній тертці. Пасерувати на вершковому маслі 5 хвилин, остудити. Духовку розігріти до 180 градусів. Деко застелити папером для випічки. До моркви додати жовтки, сіль і перець за смаком, перемішати. Білки збити до стійкої піни, додати до моркви, акуратно перемішати. Викласти масу на підготовлене деко. Випікати в попередньо розігрітій духовці 12-15 хвилин. Перевернути корж на аркуш паперу для випічки, накрити вологим рушником, остудити. Для начинки зелень і часник подрібнити, ретельно перемішати з вершковим сиром. Розподілити сирну масу по поверхні коржа рівним шаром, згорнути рулет за допомогою паперу, накрити плівкою, охолодити.

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