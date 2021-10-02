5 классных блюд для тех, кто не ест мясо

Кроме отличного салата с авокадо и апельсином, это лазанья с запеченными овощами, котлеты из цветной капусты, грибной крем-суп и морковный рулет со сливочным сыром

Рецепты вегетарианских блюд / Фото: Depositphotos

Эта подборка может стать интересной не только тем, кто не ест мяса, но и для тех, кто обожает овощи. Мы знаем, что, даже самые пресные, они в талантливых руках превращаются во вкусное и аппетитное. Тем более сейчас овощей много, так что поле для кулинарных экспериментов открыто.

Зеленый салат с апельсином и авокадо

Салат с апельсином и авокадо / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

по 2 спелых авокадо, апельсина;

1 упаковка салатного микса.

Для заправки:

1/2 лайма;

щепотка сахара;

апельсиновый сок;

соль, свежемолотый перец;

1-2 ст. л. оливкового масла;

кунжут – для посыпки.

Как приготовить:

Почистить и филировать апельсин. Сок, который выделится при нарезке, не выливать. Почистить авокадо, удалить косточку и нарезать мякоть. Кусочки фруктов сложить в салатник. Туда же – помытые и обсушенные салатные листья. Лайм помыть, мелко натереть цедру, выдавить сок. Смешать цедру с соком лайма и апельсина, образовавшегося при нарезке. Добавить соль, перец, щепотку сахара и оливковое масло. Хорошо перемешать. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

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Лазанья с запеченными овощами

Лазанья с запеченными овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для начинки:

2 красные луковицы;

по 1 маленькому красному и желтому перцу;

2 средних кабачка;

2 зубчика чеснока;

3 ст. л. оливкового масла;

225 г помидоров черри;

390 г консервированных артишоков;

3 ст. л. томатного пюре;

75 г маслин без косточек;

500 г соуса пассата;

2 шарика по 125 г моцареллы, измельченные;

10 листов лазаньи, не требующих варки.

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Для белого соуса:

25 г сливочного масла;

25 г муки;

600 мл цельного молока;

50 г тертого чеддера.

Как приготовить:

Перец нарезать кубиком. Кабачки – кружочками, артишоки – на четвертинки. Чеснок и лук измельчить. Разогреть духовку до 220 градусов. Смешать лук, перец, кабачки и чеснок на большом противне. Сбрызнуть оливковым маслом, приправить и перемешать. Запекать 30 минут, периодически помешивая. Для соуса растопить сливочное масло. Вмешать муку и готовить 1 минуту. Снять сотейник с огня и постепенно добавлять молоко до получения однородной массы. Снова вернуть на огонь и готовить до згустения. Немного охладить и добавить половину чеддера. К запеченным овощам добавить черри и артишоки. Вернуть в духовку и готовить 20 минут. Затем перемешать с томатным пюре, оливками и пассатой. Уменьшить температуру духовки до 200 градусов. Чтобы собрать лазанью, налить половину овощного соуса в форму, выложить половину моцареллы, затем – слой из половины листов лазаньи. Сверху полить половиной белого соуса. Повторить еще раз. Посыпать чеддером. Готовить 35-40 минут до золотистого цвета. Подавать с зеленым салатом.

Котлеты из цветной капусты

Котлеты из цветной капусты / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 больших луковицы;

1 кочан сырой цветной капусты;

1 чашка (200 мл) овсяных хлопьев;

2 яйца;

8-9 листиков орегано;

мука, оливковое масло;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Очистить лук, крупно нарезать и измельчить в кухонном комбайне. Очистить цветную капусту от листьев. Крупно нарезать и измельчить в кухонном комбайне. Добавить соль, перец, яйца, орегано и овсяные хлопья. Перемешать и оставить на полчаса. Мокрыми руками сформировать котлеты произвольной формы и запанировать в муке. Нагреть оливковое масло и жарить котлеты на среднем огне по 6-7 минут с каждой стороны.

Грибной крем-суп

Грибной суп / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

7 средних картофелин;

300 г шампиньонов;

1 ст. л. сливочного масла;

1 средняя луковица;

1 стакан сливок;

1,5 литра воды.

Как приготовить:

Картофель почистить и нарезать кубиками. Залить 1,5 л воды, посолить и отварить до готовности. Лук измельчить и обжарить в сливочном масле до золотистого цвета. Грибы мелко нарезать и добавить в сковородку к луку, готовить около 10 минут. Посолить и поперчить. Пересыпать грибы и лук в кастрюлю к картофелю. Варить на небольшом огне 2-3 минуты. Слить и сохранить бульон. Картофель с грибами и луком измельчить с помощью блендера. Влить в пюре бульон, постоянно помешивая. Поставить на огонь, довести до кипения и добавить сливки. Кипятить на минимальном огне еще 3-4 минуты. Подавать с сухариками, украсив зеленью и поджаренными грибами.

Морковный рулет со сливочным сыром

Морковный рулет / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

450 г моркови;

4 яйца;

1 ст. л. сливочного масла;

175 г сливочного сыра;

1 пучок зелени;

1 зубчик чеснока;

соль, свежемолотый черный перец.

Как приготовить:

Морковь очистить, натереть на крупной терке. Пассеровать на сливочном масле в течении 5 минут, остудить. Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки. К моркови добавить желтки, соль и перец по вкусу, перемешать. Белки взбить до устойчивой пены, добавить к моркови, аккуратно перемешать. Выложить массу на подготовленный противень. Выпекать в предварительно разогретой духовке 12-15 минут. Перевернуть корж на лист бумаги для выпечки, накрыть влажным полотенцем, остудить. Для начинки зелень и чеснок измельчить, тщательно перемешать со сливочным сыром. Распределить сырную массу по поверхности коржа ровным слоем, свернуть рулет с помощью бумаги, накрыть пленкой, охладить.

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