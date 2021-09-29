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Картопля з лісовими грибами – як приготувати в горщику, на сковороді та в мікрохвильовці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 вересня, 13:37
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Лісові гриби потрібно попередньо відварити декілька разів у підсоленій воді. Білі гриби – добре промити. Крім спецій, обов'язкові сметана або жирні вершки
Рецепти картоплі з грибами
Рецепти картоплі з грибами / Фото: Depositphotos

Для багатьох лісові гриби – це насамперед смажені. Так можна насолодитися ними сповна. Але коли йдеться про якісь допоміжні інгредієнти, то перше, що виникає в голові, – картопля. Ймовірно, це одне з найідеальніших поєднань, тим паче з білими грибами, груздями або лисичками. Джеймі Олівер у свою чергу пропонує приготувати канелоні з грибами, стверджує, що теж дуже гідно.

Картопля з лисичками

Картопля з лисичками
Картопля з лисичками / Фото: instagram.com/olechkaa_pavlova/

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Інгредієнти:

  • Картопля – 1 кг
  • Лисички – 600 г
  • Цибуля, часник – за смаком
  • Олія, вершкове масло
  • Сіль, перець, зелень

Як приготувати:

  1. Лисички розморозити замочити у воді на 30 хвилин. Добре вимити.
  2. Обсмажити на сковороді з олією, доки не випарується вся рідина.
  3. Додати шматочок вершкового масла, сіль, перець і обсмажувати на помірному вогні 15-20 хвилин. Відкласти в сторону.
  4. Картоплю почистити, злегка відварити. Остудити, порізати.
  5. У сковороду налити олію, додати вершкове масло.
  6. Обсмажити картоплю на помірному вогні до рум'яної скоринки. Посолити, поперчити.
  7. Додати гриби, акуратно перемішати. Прикрасити зеленню.

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Картопля з грибами в горщику

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Картопля з грибами в горщику
Картопля з грибами в горщику / Фото: instagram.com/lena_ilyicheva/

Інгредієнти:

  • Картопля – 6 шт.
  • Коріандр мелений, сушений кріп, сушений часник – по 1/3 ч. л.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Сметана 20% – 150 г

Для грибів:

  • Масло пряжене
  • Гриби – 400 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Часник – 3 зубчики
  • Сіль, перець – за смаком
  • Сир твердий – 60 г
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Як приготувати:

  1. Картопля дрібно нарізати, додасть спеції, сіль, перець, сметану і перемішати.
  2. На сковороді обсмажити цибулю до прозорості, додати гриби і подрібнений часник.
  3. У горщики викласти шарами картоплю і гриби. У кожен влити по 2 ст. л. води. Посипати сиром.
  4. Горщики закрити фольгою і кришкою. Запікати за 180 градусів 1 годину.

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Картопля з грибами в мікрохвильовці

Картопля з грибами в мікрохвильовці
Картопля з грибами в мікрохвильовці / Фото: instagram.com/kuhnja_bez_mjasa/

Інгредієнти:

  • Картопля – 400 г
  • Гриби – 200 г
  • Сметана, вершкове масло – по 100 г
  • Борошно – 30 г
  • Цибуля – 2 шт.
  • Сіль, перець, спеції

Як приготувати:

  1. Картоплю з грибами дрібно нарізати. Масло трохи розтопити і змішати з картоплею і грибами. Додати 5 ст. л. води і тушкувати 1 хвилин в мікрохвильовці на повній потужності.
  2. Борошно розтерти зі сметаною. Додати сіль, перець і спеції. Додати трохи води і перемішати.
  3. Залити соусом картоплю з грибами і тушкувати на повній потужності 2-3 хвилини.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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