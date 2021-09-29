Картопля з лісовими грибами – як приготувати в горщику, на сковороді та в мікрохвильовці

Для багатьох лісові гриби – це насамперед смажені. Так можна насолодитися ними сповна. Але коли йдеться про якісь допоміжні інгредієнти, то перше, що виникає в голові, – картопля. Ймовірно, це одне з найідеальніших поєднань, тим паче з білими грибами, груздями або лисичками. Джеймі Олівер у свою чергу пропонує приготувати канелоні з грибами, стверджує, що теж дуже гідно.
Картопля з лисичками
Інгредієнти:
- Картопля – 1 кг
- Лисички – 600 г
- Цибуля, часник – за смаком
- Олія, вершкове масло
- Сіль, перець, зелень
Як приготувати:
- Лисички розморозити замочити у воді на 30 хвилин. Добре вимити.
- Обсмажити на сковороді з олією, доки не випарується вся рідина.
- Додати шматочок вершкового масла, сіль, перець і обсмажувати на помірному вогні 15-20 хвилин. Відкласти в сторону.
- Картоплю почистити, злегка відварити. Остудити, порізати.
- У сковороду налити олію, додати вершкове масло.
- Обсмажити картоплю на помірному вогні до рум'яної скоринки. Посолити, поперчити.
- Додати гриби, акуратно перемішати. Прикрасити зеленню.
Картопля з грибами в горщику
Інгредієнти:
- Картопля – 6 шт.
- Коріандр мелений, сушений кріп, сушений часник – по 1/3 ч. л.
- Сіль, перець – за смаком
- Сметана 20% – 150 г
Для грибів:
- Масло пряжене
- Гриби – 400 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Часник – 3 зубчики
- Сіль, перець – за смаком
- Сир твердий – 60 г
Як приготувати:
- Картопля дрібно нарізати, додасть спеції, сіль, перець, сметану і перемішати.
- На сковороді обсмажити цибулю до прозорості, додати гриби і подрібнений часник.
- У горщики викласти шарами картоплю і гриби. У кожен влити по 2 ст. л. води. Посипати сиром.
- Горщики закрити фольгою і кришкою. Запікати за 180 градусів 1 годину.
Картопля з грибами в мікрохвильовці
Інгредієнти:
- Картопля – 400 г
- Гриби – 200 г
- Сметана, вершкове масло – по 100 г
- Борошно – 30 г
- Цибуля – 2 шт.
- Сіль, перець, спеції
Як приготувати:
- Картоплю з грибами дрібно нарізати. Масло трохи розтопити і змішати з картоплею і грибами. Додати 5 ст. л. води і тушкувати 1 хвилин в мікрохвильовці на повній потужності.
- Борошно розтерти зі сметаною. Додати сіль, перець і спеції. Додати трохи води і перемішати.
- Залити соусом картоплю з грибами і тушкувати на повній потужності 2-3 хвилини.