Картопля з лісовими грибами – як приготувати в горщику, на сковороді та в мікрохвильовці

Лісові гриби потрібно попередньо відварити декілька разів у підсоленій воді. Білі гриби – добре промити. Крім спецій, обов'язкові сметана або жирні вершки

Рецепти картоплі з грибами / Фото: Depositphotos

Для багатьох лісові гриби – це насамперед смажені. Так можна насолодитися ними сповна. Але коли йдеться про якісь допоміжні інгредієнти, то перше, що виникає в голові, – картопля. Ймовірно, це одне з найідеальніших поєднань, тим паче з білими грибами, груздями або лисичками. Джеймі Олівер у свою чергу пропонує приготувати канелоні з грибами, стверджує, що теж дуже гідно.

Картопля з лисичками

Картопля з лисичками / Фото: instagram.com/olechkaa_pavlova/

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Інгредієнти:

Картопля – 1 кг

Лисички – 600 г

Цибуля, часник – за смаком

Олія, вершкове масло

Сіль, перець, зелень

Як приготувати:

Лисички розморозити замочити у воді на 30 хвилин. Добре вимити. Обсмажити на сковороді з олією, доки не випарується вся рідина. Додати шматочок вершкового масла, сіль, перець і обсмажувати на помірному вогні 15-20 хвилин. Відкласти в сторону. Картоплю почистити, злегка відварити. Остудити, порізати. У сковороду налити олію, додати вершкове масло. Обсмажити картоплю на помірному вогні до рум'яної скоринки. Посолити, поперчити. Додати гриби, акуратно перемішати. Прикрасити зеленню.

Картопля з грибами в горщику

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Картопля з грибами в горщику / Фото: instagram.com/lena_ilyicheva/

Інгредієнти:

Картопля – 6 шт.

Коріандр мелений, сушений кріп, сушений часник – по 1/3 ч. л.

Сіль, перець – за смаком

Сметана 20% – 150 г

Для грибів:

Масло пряжене

Гриби – 400 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник – 3 зубчики

Сіль, перець – за смаком

Сир твердий – 60 г

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Як приготувати:

Картопля дрібно нарізати, додасть спеції, сіль, перець, сметану і перемішати. На сковороді обсмажити цибулю до прозорості, додати гриби і подрібнений часник. У горщики викласти шарами картоплю і гриби. У кожен влити по 2 ст. л. води. Посипати сиром. Горщики закрити фольгою і кришкою. Запікати за 180 градусів 1 годину.

Картопля з грибами в мікрохвильовці

Картопля з грибами в мікрохвильовці / Фото: instagram.com/kuhnja_bez_mjasa/

Інгредієнти:

Картопля – 400 г

Гриби – 200 г

Сметана, вершкове масло – по 100 г

Борошно – 30 г

Цибуля – 2 шт.

Сіль, перець, спеції

Як приготувати: