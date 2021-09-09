Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Ломаченко - Коммі: онлайн бою Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💸 Тисяча Зеленського

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Канелоні з грибами від Джеймі Олівера – рецепт вечері, якої вистачить на 5 персон

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
9 вересня, 15:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для цього рецепта потрібні каштанові гриби, але їх можна замінити білими або гливами. Смачно буде в будь-якому разі. Для соусу, яким заливаються начинені канелоні, потрібні молоко і сир чедер
Канелоні з грибами
Канелоні з грибами / Фото: instagram.com/jamieoliver

Цей рецепт буде доречним для тих, хто любить макарони і запіканки з ними. Канелоні – це великі трубочки, які ми звикли фарширувати м'ясом. У сезон грибів варто спробувати відтворити рецепт Джеймі Олівера. В оригіналі він пропонує використовувати каштанові гриби, але є припущення, що ця страва не стане гіршою, наприклад, з гливами або білими грибами. І ще порада від Джеймі Олівера: коли викладатимете канелоні в форму для запікання, під них можна покласти овочі, які не пішли в готування або залежалися в холодильнику.

Канелоні з грибами – рецепт

Інгредієнти

Реклама
  • 2 маленькі цибулини
  • 2 зубчики часнику
  • оливкова олія
  • 2 цибулі-порею
  • 750 г каштанових грибів, можна замінити білими або гливами
  • 75 г борошна
  • 1 літр знежиреного молока
  • 120 г сиру чедер
  • 250 г канелоні
  • спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Очистіть цибулю і часник, потім подрібніть у блендері.
  3. У сотейнику розігрійте олію та обсмажте нарізану цибулю-порей разом з подрібненими грибами. Кілька штук грибів залиште для прикрашання. Тушкуйте 15 хвилин.
  4. Для соусу налийте 3 столові ложки олії в окрему сковороду і поставте на середній вогонь. Додайте борошно і перемішайте впродовж 2 хвилин. Потім поступово вливайте молоко.
  5. Готувати на повільному вогні 5 хвилин або до загустіння, потім натерти сир і приправити до ідеального стану.
  6. Вилийте третину соусу в деко для запікання. Щойно начинка охолоне достатньо, щоб з нею можна було працювати, розкладіть її по канелоні.
  7. Полити страву соусом, нарізати гриби, що залишилися, дрібними скибочками і прикрасити страву.
  8. Скропити 1 столовою ложкою олії і запікати 45 хвилин або до золотистого кольору.

Тут дізнаєтеся ще один рецепт від Джеймі Олівера – кролика в кисло-солодкому соусі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти