Ніжний кролик у кисло-солодкому соусі – рецепт від Джеймі Олівера для теплої сімейної вечері

Вам знадобиться кролик трохи більше одного кілограма і його субпродукти, в складі соусу – густий бальзамічний оцет, мед і сухе червоне вино. Подавайте кролика з макаронами або кускусом