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Ніжний кролик у кисло-солодкому соусі – рецепт від Джеймі Олівера для теплої сімейної вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
7 вересня, 16:14
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Вам знадобиться кролик трохи більше одного кілограма і його субпродукти, в складі соусу – густий бальзамічний оцет, мед і сухе червоне вино. Подавайте кролика з макаронами або кускусом
Кролик у кисло-солодкому соусі - рецепт Джеймі Олівера
Кролик у кисло-солодкому соусі - рецепт Джеймі Олівера / Фото: instagram.com/jamieoliver

Якщо поки не придумали, що приготувати на вечерю, то скористайтеся рецептом Джеймі Олівера. У центрі уваги – кролик, якого доповнює дуже ароматний соус. Бальзамічний оцет, вино, мед, кедрові горіхи і мигдаль – ось склад того, в чому кролик тушкуватиметься. Подавайте його з улюбленим гарніром або макаронами.

Кролик у кисло-солодкому соусі – рецепт

Інгредієнти

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  • 1 цілий кролик (1,2 кг) із субпродуктами;
  • оливкова олія;
  • 1 червона цибулина;
  • 5 стиглих помідорів чері;
  • 1 свіжий червоний перець чилі;
  • 5 свіжого (або сухого) лаврового листя;
  • 50 г кедрових горіхів;
  • 50 г мигдалю (заздалегідь замоченого в окропі);
  • ½ ч. л. меленої гвоздики;
  • 150 мл сухого червоного вина;
  • 100 мл густого бальзамічного оцту;
  • 1 ст. л. рідкого меду.

Спосіб приготування

  1. Помістити шматки кролика і субпродукти на сковороду і додати три столові ложки оливкової олії. Поставити на середньо-сильний вогонь, час від часу перевертаючи.
  2. Почистити цибулю і нарізати дрібними кубиками, помідори – четвертинками. Перець чилі розрізати навпіл і видалити насіння.
  3. У сотейник покласти овочі, горіхи, гвоздику і залити вином. Додати 350 мл води, довести до кипіння, потім тушкувати на слабкому вогні 15 хвилин.
  4. Потім влити бальзамічний оцет і додати мед. Готувати, помішуючи, ще 30 хвилин або поки кролик не стане м'яким і ніжним, а рідина не перетвориться на темну, густу, ароматну плівку.
  5. Подавати з макаронами або кускусом.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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