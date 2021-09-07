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Нежный кролик в кисло-сладком соусе – рецепт от Джейми Оливера для теплого семейного ужина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
7 сентября, 16:14
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Вам понадобится кролик чуть больше одного килограмма и его субпродукты, в составе соуса – густой бальзамический уксус, мед и сухое красное вино. Подавайте кролика с макаронами или кускусом
Кролик в кисло-сладком соусе - рецепт Джейми Оливера
Кролик в кисло-сладком соусе - рецепт Джейми Оливера / Фото: instagram.com/jamieoliver

Если пока не придумали, что приготовить к ужину, то воспользуйтесь рецептом Джейми Оливера. В центре внимания – кролик, которого дополняет очень ароматный соус. Бальзамический уксус, вино, мед, кедровые орехи и миндаль – вот состав того, в чем кролик будет тушиться. Подавайте его с любимым гарниром или макаронами.

Кролик в кисло-сладком соусе – рецепт

Ингредиенты

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  • 1 целый кролик (1,2 кг) с субпродуктами;
  • оливковое масло;
  • 1 красная луковица;
  • 5 спелых помидоров черри;
  • 1 свежий красный перец чили;
  • 5 свежих (или сухих) лавровых листьев;
  • 50 г кедровых орехов;
  • 50 г миндаля (заранее замоченного в кипятке);
  • ½ ч. л. молотой гвоздики;
  • 150 мл сухого красного вина;
  • 100 мл густого бальзамического уксуса;
  • 1 ст. л. жидкого меда.

Способ приготовления

  1. Поместить куски кролика и субпродукты на сковороду и добавить три столовые ложки оливкового масла. Поставить на средне-сильный огонь, время от времени переворачивая.
  2. Почистить лук и нарезать мелкими кубиками, помидоры – четвертинками. Перец чили разрезать пополам и удалить семена.
  3. В сотейник положить овощи, орехи, гвоздику и залить вином. Добавить 350 мл воды, довести до кипения, затем тушить на слабом огне 15 минут.
  4. Затем влить бальзамический уксус и добавить мед. Готовить, помешивая, еще 30 минут или пока кролик не станет мягким и нежным, а жидкость не превратится в темную, густую, ароматную пленку.
  5. Подавать с макаронами или кускусом.

Здесь собраны пять лучших рецептов картофеля для необычного ужина.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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