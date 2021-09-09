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Каннелони с грибами от Джейми Оливера – рецепт ужина, которого хватит на 5 персон

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
9 сентября, 15:13
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Для этого рецепта нужны каштановые грибы, но их можно заменить белыми или вешенками. Вкусно получится в любом случае. Для соуса, которым заливаются начиненные каннеллони, нужно молоко и сыр чеддер
Каннеллони с грибами
Каннеллони с грибами / Фото: instagram.com/jamieoliver

Этот рецепт будет кстати для тех, кто любит макароны и запеканки с ними. Каннеллони – это крупные трубочки, которые мы привыкли фаршировать мясом. В сезон грибов стоит попробовать воспроизвести рецепт Джейми Оливера. В оригинале он предлагает использовать каштановые грибы, но есть предположение, что это блюдо не станет хуже, например, с вешенками или белыми грибами. И еще совет от Джейми Оливера: когда будете выкладывать каннеллони в форму для запекания, под них можно положить овощи, которые не пошли в готовку или залежались в холодильнике.

Каннеллони с грибами – рецепт

Ингредиенты

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  • 2 маленькие луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • оливковое масло
  • 2 лука-порея
  • 750 г каштановых грибов, можно заменить белыми или вешенками
  • 75 г муки
  • 1 литр обезжиренного молока
  • 120 г сыра чеддер
  • 250 г каннеллони
  • специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Очистите лук и чеснок, затем измельчите в блендере.
  3. В сотейнике разогрейте масло и обжарьте нарезанный лук-порей вместе с измельченными грибами. Несколько штук грибов оставьте для украшения. Тушите 15 минут.
  4. Для соуса налейте 3 столовые ложки масла в отдельную сковороду и поставьте на средний огонь. Добавьте муку и перемешивайте в течение 2 минут. Затем постепенно вливайте молоко.
  5. Готовить на медленном огне 5 минут или до загустения, затем натереть сыр и приправить до идеального состояния.
  6. Вылейте треть соуса в противень для запекания. Как только начинка остынет достаточно, чтобы с ней можно было работать, разложите ее по каннеллони.
  7. Полить блюдо соусом, нарезать оставшиеся грибы мелкими ломтиками и украсить блюдо.
  8. Сбрызнуть 1 столовой ложкой масла и запекать 45 минут или до золотистого цвета.

Здесь узнаете еще один рецепт от Джейми Оливера – кролика в кисло-сладком соусе.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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