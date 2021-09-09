Каннелони с грибами от Джейми Оливера – рецепт ужина, которого хватит на 5 персон

Этот рецепт будет кстати для тех, кто любит макароны и запеканки с ними. Каннеллони – это крупные трубочки, которые мы привыкли фаршировать мясом. В сезон грибов стоит попробовать воспроизвести рецепт Джейми Оливера. В оригинале он предлагает использовать каштановые грибы, но есть предположение, что это блюдо не станет хуже, например, с вешенками или белыми грибами. И еще совет от Джейми Оливера: когда будете выкладывать каннеллони в форму для запекания, под них можно положить овощи, которые не пошли в готовку или залежались в холодильнике.
Каннеллони с грибами – рецепт
Ингредиенты
- 2 маленькие луковицы
- 2 зубчика чеснока
- оливковое масло
- 2 лука-порея
- 750 г каштановых грибов, можно заменить белыми или вешенками
- 75 г муки
- 1 литр обезжиренного молока
- 120 г сыра чеддер
- 250 г каннеллони
- специи – по вкусу
Способ приготовления
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- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Очистите лук и чеснок, затем измельчите в блендере.
- В сотейнике разогрейте масло и обжарьте нарезанный лук-порей вместе с измельченными грибами. Несколько штук грибов оставьте для украшения. Тушите 15 минут.
- Для соуса налейте 3 столовые ложки масла в отдельную сковороду и поставьте на средний огонь. Добавьте муку и перемешивайте в течение 2 минут. Затем постепенно вливайте молоко.
- Готовить на медленном огне 5 минут или до загустения, затем натереть сыр и приправить до идеального состояния.
- Вылейте треть соуса в противень для запекания. Как только начинка остынет достаточно, чтобы с ней можно было работать, разложите ее по каннеллони.
- Полить блюдо соусом, нарезать оставшиеся грибы мелкими ломтиками и украсить блюдо.
- Сбрызнуть 1 столовой ложкой масла и запекать 45 минут или до золотистого цвета.
Здесь узнаете еще один рецепт от Джейми Оливера – кролика в кисло-сладком соусе.