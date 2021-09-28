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Сьомга, скумбрія, форель і горбуша – рецепти з риби до дня народження

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
28 вересня, 11:32
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Риба готується набагато швидше за м'ясо, але тут теж важливий маринад. Кращий варіянт – оливкова олія і сік лимона. Для скумбрії з її специфічним ароматом варто не шкодувати лимона і приготувати для неї мостарду з яблуками і журавлиною
Рецепти з риби до дня народження
Рецепти з риби до дня народження / Фото: Depositphotos

Ці рецепти присвячені любителям риби і стосуються вони не лише більш дорогих сьомги та форелі, а й бюджетнішої скумбрії. Риба – особливий продукт, вона вимагає вивіреної кількості спецій і соку лимона, останній інгредієнт обов'язковий. Розподіліть час при приготуванні інших страв для святкового столу і замаринуйте рибу на 15-20 хвилин перед запіканням.

Сьомга з тушкованими овочами

Сьомга з тушкованими овочами
Сьомга з тушкованими овочами / Фото: instagram.com/_zdorovoe_pitanie_/

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Інгредієнти (розраховуйте за кількістю гостей):

  • Стейки сьомги
  • Картопля
  • Морква
  • Корінь селери
  • Оливкова олія
  • Спеції для риби
  • Лимон
  • Свіжий розмарин

Як приготувати:

  1. Овочі нарізати на невеликі кубики, додати спеції за смаком і оливкову олію, перемішати.
  2. Рибу промити, додати спеції, сік лимона і залишити маринуватися на 15 хвилин.
  3. З пергаментного паперу сформувати човники, скріпити шпагатом і викласти рибу.
  4. У середину стейка викласти овочі. Довести до смаку спеціями, скропити оливковою олією.
  5. Запікати за 200 градусів 25 хвилин.

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Горбуша з лаймом і медом

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Горбуша з лаймом і медом
Горбуша з лаймом і медом / Фото: instagram.com/tenkova07/

Інгредієнти:

  • Червона риба – 500 г
  • Сік двох лаймів
  • Мед – 3 ч. л.
  • Часник – 3 зуб.
  • Вершкове масло – 50 г
  • Кріп, сіль, перець

Як приготувати:

  1. Масло розтопити в сотейнику, змішати з подрібненим кропом. Додати мед, сік лайма і зубчики часнику. Довести до смаку спеціями.
  2. Рибу промити і залити маринадом рибу.
  3. Запікати 20 хвилин за температури 160 градусів.

Мус із сьомги

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Мус з червоною рибою
Мус з червоною рибою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Сьомга – 200 г
  • Сир Філадельфія – 3 ст. л.
  • Вершки 30% – 2 ст. л.
  • Огірок – 1 шт.
  • Каперси
  • Сік лимона
  • Сіль, білий перець, чорний перець
  • Кріп, петрушка

Як приготувати:

  1. Філе сьомги посолити, поперчити і запекти в духовці до готовності. Остудити.
  2. Прибрати кісточки з риби, подрібнити.
  3. У блендері подрібнити рибу із сиром і вершками. Додати спеції і сік лимона за смаком.
  4. Додати дрібно нарізані каперси, ретельно перемішати і приправити білим перцем.

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Форель з картоплею в духовці

Запечена форель в духовці
Запечена форель в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (розраховуйте за кількістю гостей):

  • Форель – 2 стейки
  • Картопля – 3-4 шт.
  • Сир – 50 г
  • Сметана або йогурт – 2 ст. л.
  • Перець, сіль, зелень – за смаком

Як приготувати:

  1. Рибу промити і обсушити. Картоплю нарізати скибочками.
  2. Сир натерти на тертці та змішати з йогуртом або сметаною.
  3. Картоплю посолити і поперчити, змішати із сирною заправкою. Залишити одну ложку для риби.
  4. Викласти картоплю в форму для запікання. Зверху помістити форель і змастити сирною заправкою.
  5. Запікати за 180 градусів 30-35 хвилин. Прикрасити зеленню.

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Горбуша в сметанно-грибному соусі

Горбуша в сметанно-грибному соусі
Горбуша в сметанно-грибному соусі / Фото: instagram.com/sweetrebbit87/

Інгредієнти:

  • Горбуша – 1 шт.
  • Гриби лісові – 200 г
  • Цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • Сметана – 5 ст. л.
  • Молоко – 100 мл
  • Лимон – 1 шт.
  • Твердий сир – 100 г
  • Зелень, сіль, перець, спеції

Як приготувати:

  1. Рибу порізати порційними шматками. Додати спеції, скропити соком лимона. Залишити маринуватися на 20-30 хвилин.
  2. Для соусу цибулю порізати кубиком, гриби відварити до готовності. Обсмажити цибулю до золотистого кольору, додати гриби, перемішати.
  3. Молоко з'єднати зі сметаною і влити до грибів. Додати спеції. Довести до кипіння, але не кип'ятити.
  4. Рибу викласти у форму для запікання, залити соусом, випікати за 200 градусів 15 хвилин.
  5. Посипати тертим сиром і запікати, доки сир не розплавиться. Прикрасити зеленню.

Скумбрія з яблучно-лимонною мостардою

Скумбрія з яблучною мостардою
Скумбрія з яблучною мостардою / Фото: facebook.com/germancooks

Інгредієнти:

  • Яблуко кисле – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Журавлина або брусниця морожена – 100 г
  • Цукор – 200 г
  • Біле вино – 100 мл
  • Гірчичний порошок – 4 ст. л.

Як приготувати:

  1. Яблуко нарізати дрібними кубиками. Лимон – на трикутники.
  2. Цукор розчинити в гарячій воді, влити вино і випаровувати 3-5 хвилин. Додати гірчичний порошок.
  3. Засипати в сироп яблука і журавлину. Готувати 15 хвилин, помішуючи. Остудити мостарду.
  4. Знову поставити соус на вогонь і уварити втричі. Остудити.
  5. Скумбрію ретельно вимити, додати спеції і лимон. Запекти до готовності.
  6. Подавати з мостардою.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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