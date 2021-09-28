Сьомга, скумбрія, форель і горбуша – рецепти з риби до дня народження

Риба готується набагато швидше за м'ясо, але тут теж важливий маринад. Кращий варіянт – оливкова олія і сік лимона. Для скумбрії з її специфічним ароматом варто не шкодувати лимона і приготувати для неї мостарду з яблуками і журавлиною