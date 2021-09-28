Сьомга, скумбрія, форель і горбуша – рецепти з риби до дня народження

Ці рецепти присвячені любителям риби і стосуються вони не лише більш дорогих сьомги та форелі, а й бюджетнішої скумбрії. Риба – особливий продукт, вона вимагає вивіреної кількості спецій і соку лимона, останній інгредієнт обов'язковий. Розподіліть час при приготуванні інших страв для святкового столу і замаринуйте рибу на 15-20 хвилин перед запіканням.
Сьомга з тушкованими овочами
Інгредієнти (розраховуйте за кількістю гостей):
- Стейки сьомги
- Картопля
- Морква
- Корінь селери
- Оливкова олія
- Спеції для риби
- Лимон
- Свіжий розмарин
Як приготувати:
- Овочі нарізати на невеликі кубики, додати спеції за смаком і оливкову олію, перемішати.
- Рибу промити, додати спеції, сік лимона і залишити маринуватися на 15 хвилин.
- З пергаментного паперу сформувати човники, скріпити шпагатом і викласти рибу.
- У середину стейка викласти овочі. Довести до смаку спеціями, скропити оливковою олією.
- Запікати за 200 градусів 25 хвилин.
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Горбуша з лаймом і медом
Інгредієнти:
- Червона риба – 500 г
- Сік двох лаймів
- Мед – 3 ч. л.
- Часник – 3 зуб.
- Вершкове масло – 50 г
- Кріп, сіль, перець
Як приготувати:
- Масло розтопити в сотейнику, змішати з подрібненим кропом. Додати мед, сік лайма і зубчики часнику. Довести до смаку спеціями.
- Рибу промити і залити маринадом рибу.
- Запікати 20 хвилин за температури 160 градусів.
Мус із сьомги
Інгредієнти:
- Сьомга – 200 г
- Сир Філадельфія – 3 ст. л.
- Вершки 30% – 2 ст. л.
- Огірок – 1 шт.
- Каперси
- Сік лимона
- Сіль, білий перець, чорний перець
- Кріп, петрушка
Як приготувати:
- Філе сьомги посолити, поперчити і запекти в духовці до готовності. Остудити.
- Прибрати кісточки з риби, подрібнити.
- У блендері подрібнити рибу із сиром і вершками. Додати спеції і сік лимона за смаком.
- Додати дрібно нарізані каперси, ретельно перемішати і приправити білим перцем.
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Форель з картоплею в духовці
Інгредієнти (розраховуйте за кількістю гостей):
- Форель – 2 стейки
- Картопля – 3-4 шт.
- Сир – 50 г
- Сметана або йогурт – 2 ст. л.
- Перець, сіль, зелень – за смаком
Як приготувати:
- Рибу промити і обсушити. Картоплю нарізати скибочками.
- Сир натерти на тертці та змішати з йогуртом або сметаною.
- Картоплю посолити і поперчити, змішати із сирною заправкою. Залишити одну ложку для риби.
- Викласти картоплю в форму для запікання. Зверху помістити форель і змастити сирною заправкою.
- Запікати за 180 градусів 30-35 хвилин. Прикрасити зеленню.
Горбуша в сметанно-грибному соусі
Інгредієнти:
- Горбуша – 1 шт.
- Гриби лісові – 200 г
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Сметана – 5 ст. л.
- Молоко – 100 мл
- Лимон – 1 шт.
- Твердий сир – 100 г
- Зелень, сіль, перець, спеції
Як приготувати:
- Рибу порізати порційними шматками. Додати спеції, скропити соком лимона. Залишити маринуватися на 20-30 хвилин.
- Для соусу цибулю порізати кубиком, гриби відварити до готовності. Обсмажити цибулю до золотистого кольору, додати гриби, перемішати.
- Молоко з'єднати зі сметаною і влити до грибів. Додати спеції. Довести до кипіння, але не кип'ятити.
- Рибу викласти у форму для запікання, залити соусом, випікати за 200 градусів 15 хвилин.
- Посипати тертим сиром і запікати, доки сир не розплавиться. Прикрасити зеленню.
Скумбрія з яблучно-лимонною мостардою
Інгредієнти:
- Яблуко кисле – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Журавлина або брусниця морожена – 100 г
- Цукор – 200 г
- Біле вино – 100 мл
- Гірчичний порошок – 4 ст. л.
Як приготувати:
- Яблуко нарізати дрібними кубиками. Лимон – на трикутники.
- Цукор розчинити в гарячій воді, влити вино і випаровувати 3-5 хвилин. Додати гірчичний порошок.
- Засипати в сироп яблука і журавлину. Готувати 15 хвилин, помішуючи. Остудити мостарду.
- Знову поставити соус на вогонь і уварити втричі. Остудити.
- Скумбрію ретельно вимити, додати спеції і лимон. Запекти до готовності.
- Подавати з мостардою.