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Святкові рецепти на день народження – холодні закуски і гарячі страви

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
23 вересня, 11:46
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Спробуйте диню з пармською шинкою і крабові палички із сиром в клярі. Для гостей, які люблять овочі, приготуйте рататуй на хрусткій галеті. А свинина буде ніжною, якщо запекти її в білому вині
Рецепти святкових страв на день народження
Рецепти святкових страв на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Холодні закуски, гаряче і десерт – такий традиційний набір святкового столу у більшості. Це не означає, що потрібно готувати безліч позицій. Нехай їх буде кілька, але вони будуть дуже гідні. Бажано, щоб на столі були і овочі, і м'ясо. Ознайомтеся з рецептами нижче, вони вражають своїм виглядом. Щодо солодкого, то швидкі та легкі варіянти знайдете тут.

Рататуй на хрусткій галеті

Рататуй на хрусткій галеті
Рататуй на хрусткій галеті / Фото: instagram.com/vkusno_galina_yurik/

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Інгредієнти для тіста:

  • Пшеничне борошно – 200 г
  • Олія, вода або молоко – по 80 мл
  • Сіль – 2 щіпки

Для начинки:

  • Цукіні, баклажан – по 1 шт.
  • Помідор – 4 шт.
  • Оливки – 100 г
  • Часник – 3 зуб.
  • Сіль, перець, прованські трави – за смаком

Для соусу:

  • Болгарський перець, невеликі цибулини – по 2 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Оливкова олія – 5 ст. л.
  • Лаврове листя, чебрець, петрушка, сіль, перець
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Спосіб приготування:

  1. Для соусу нарізати цибулю і часник. На оливковій олії обсмажити впродовж 3-5 хвилин.
  2. Перець дрібно нарізати, додати в сковороду, протушкувати. Помідори бланшувати, зняти шкірку і дрібно нарізати. Додати в сковороду з усіма спеціями для соусу, протушкувати 5 хвилин. Прибрати з вогню.
  3. Для начинки всі овочі нарізати тонкими скибочками. Скибочки баклажана запекти з оливковою олією за 200 градусів 20 хвилин.
  4. Для тіста змішати всі інгредієнти, розкачати в коло завтовшки 4 мм. Краї мають бути тонше.
  5. Розподілити соус по тісту, розкласти всі овочі, чергуючи їх у формі спіралі. Загорнути краї всередину.
  6. Випікати за 180 градусів 40 хвилин.

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Диня з пармською шинкою

Диня з шинкою
Диня з шинкою / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • Диня – 1 шт.
  • Пармська шинка або хамон – 100 г
  • Рукола
  • Пармезан або інший твердий сир – 100 г
  • Оливкова олія – 50 г

Спосіб приготування:

  1. Диню очистіть від шкірки, поріжте на 16 великих шматочків і злегка припустіть в сотейнику.
  2. Шинку розріжте на 16 дуже тонких пластинок, а сир натріть на дрібній тертці.
  3. Кожен шматок дині загорніть у шинку і скріпіть бутербродною шпажкою.

Крабові палички із сиром у клярі

Крабові палички з сиром в клярі
Крабові палички з сиром в клярі / Фото: instagram.com/pp.recepti_insta.blog/

Інгредієнти:

  • Крабові палички – 10 шт.
  • Сир – 150 г

Для кляру:

  • Яйця – 2 шт.
  • Молоко – 50 г
  • Борошно – 50 г
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Сир нарізати смужками. Розгорнути крабові палички, покласти сир і загорнути знову.
  2. Для клярі змішати всі інгредієнти, вмочити палички в клярі і обсмажити з усіх боків.

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Куряче філе в сирному соусі та грибами

Куряче філе в сирному соусі і грибами
Куряче філе в сирному соусі і грибами / Фото: instagram.com/semya_vse_za_stol/

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 4 шт.
  • Печериці – 250 г
  • Сушені білі гриби – жменя
  • Чебрець – 4-5 гілочок
  • Горгондзола – 50-60 г
  • Чедер – 80-100 г
  • Цибуля – 2 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Вершки – 400 мл
  • Зелень, сіль, перець, оливкова олія

Спосіб приготування:

  1. Філе відбити до однакової товщини, печериці нарізати пластинами.
  2. Білі гриби залити окропом і дати настоятися 10 хвилин.
  3. Цибулю нарізати кубиками, часник пропустити через прес. Чедер натерти на крупній тертці.
  4. Філе посолити, поперчити. Обсмажити на оливковій олії з кожного боку по 5 хвилин. Прибрати філе. У цій же сковороді обсмажити цибулю з часником.
  5. Білі гриби нарізати і обсмажити разом з печерицями. Коли гриби обсмажаться, додати вершки і трохи води. Довести до кипіння.
  6. Зменшити вогонь, додатидог грибів чедер, подрібнену горгондзолу, чебрець і готувати до розчинення сиру.
  7. Додати курку в соус і тушкувати 3-5 хвилин.

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Свинина, запечена в білому вині

Свинина, запечена в білому вині
Свинина, запечена в білому вині / Фото: instagram.com/mamochka_nakormit/

Інгредієнти:

  • Свинина (вирізка) – 1 кг
  • Лимон – 1 шт.
  • Часник – 7 зуб.
  • Біле сухе вино – 200 мл
  • Чебрець, сіль, перець – за смаком
  • Олія

Спосіб приготування:

  1. М'ясо натерти сіллю, перцем та іншими спеціями за смаком. Збризнути олією.
  2. Для маринаду з'єднати цедру лимона, лимонний сік, подрібнений часник (3 зуб.), чебрець і оливкову олію. Добре обмазати маринадом м'ясо.
  3. Перекласти свинину в форму для запікання, додати скибочки лимона і зубчики часнику для аромату, влити вино.
  4. Запікати за 160 градусів близько 2 годин.

Які напої приготувати на день народження, щоб усіх здивувати, читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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