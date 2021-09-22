Напої на день народження – рецепти грогу з обліпихою, мокко-глінтвейну, винного коктейлю з фруктами

День народження – це не тільки смачні частування та різноманітні десерти, одним цим настрій гостей ви не поліпшите. У цій добірці рецептів є пряний грог з обліпихою, оригінальний глінтвейн на червоному вині з кавою, пунш із шампанським. Щодо лимончело, то готувати його потрібно мінімум за сім днів до вашого свята.
Грог з обліпихою
Інгредієнти:
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- 600 мл води;
- 1 пакетик прянощів для глінтвейну;
- 200 мл зеленого чаю;
- 250 мл коньяку або рому;
- 150 г обліпихи;
- 1 шт. апельсин;
- мед – за смаком.
Спосіб приготування:
- Відварити у воді пакетик з прянощами для глінтвейну 15 хвилин.
- Обліпиху пробити блендером і процідити через сито. Заварити зелений чай.
- Апельсин нарізати великими часточками.
- Витягнути пакетик з прянощами, додати обліпиховий сік і чай.
- Вичавити сік із часточок апельсина до майбутнього грогу і туди ж покласти кірки. Налити ром або коньяк, добре перемішати. Додати мед.
- Нагріти грог, але не доводити до кипіння.
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Мокко-глінтвейн із червоного вина
Інгредієнти:
- 750 мл червоного вина;
- 150 г цукру;
- 150 мл коньяку;
- 300 мл кави.
Спосіб приготування:
- Зварити міцну натуральну каву.
- З'єднати каву, червоне столове вино, цукор і коньяк.
- Підігріти суміш у посуді до 70-80 градусів.
- Розлити в жароміцні склянки і подавати.
Винний коктейль з фруктами
Інгредієнти:
- 1 л червоного сухого вина;
- 100 мл сухого мартіні;
- 2 нектарини;
- по 1 шт. – лимон і апельсин;
- паличка кориці;
- 7 шт. гвоздики.
Спосіб приготування:
- Нектарини і апельсин нарізати скибочками. Вино і мартіні влити у великий глечик. Додати фрукти, гвоздику, корицю, цукор. ⠀
- З лимона зняти жовтий шар шкірки, нарізати і додати в глечик. Туди ж вичавити сік з апельсина. Перемішати.
- Додати лід або поставити на 2 години в холодильник. ⠀
Лимончело
Інгредієнти:
- 1 л спирту 96%;
- 1,6 л води;
- 800 г цукру;
- 9-10 шт. лимонів.
Спосіб приготування:
- Акуратно зняти цедру з лимона, залити спиртом. Настоювати цедру на спирті 10 днів. Процідити лимонний спирт.
- У воду додати цукор, підігріти до розчинення цукру, остудити.
- Додати у воду лимонний спирт, перемішати.
Пунш із шампанським
Інгредієнти:
- 1 пляшка білого вина;
- 1 склянка цукру;
- 1 паличка кориці;
- 6 бутонів гвоздики;
- 1/2 склянки шампанського;
- цедра лимону.
Спосіб приготування:
- Прогріти вино з цукром, додати корицю, гвоздику і трохи цедри лимона.
- Нагрівати ще 4 хвилини. Зняти з плити, процідити і додати шампанське.
- Подавати пунш у склянках, поклавши в кожну скибочку лимона.
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