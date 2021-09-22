Напої на день народження – рецепти грогу з обліпихою, мокко-глінтвейну, винного коктейлю з фруктами

Градус кожного напою ви регулюєте самі, деякі з них взагалі можуть бути безалкогольними. До того ж усі вони не міцні і їх можна подавати як аперитив або дижестив