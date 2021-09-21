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Десерти на день народження – 5 рецептів, від яких гості будуть у захваті

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
21 вересня, 20:00
В закладинки
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Деякі з нижче представлених десертів тематичні. Наприклад, гангстерський торт "Аль Капоне" і королівський бісквіт "Вікторія". А ще швидкі галети зі сливами і апельсинами
Оригінальні десерти до Дня народження
Оригінальні десерти до Дня народження / Фото: Колаж: Сьогодні

День народження – день відповідальний. Дивувати потрібно себе і гостей зокрема. Вони ж теж намагатимуться здивувати вас подарунком. Купити готовий торт або тістечка – це якось буденно. Тим паче кожен День народження має запам'ятатися. І десертами також. Можна звернутися до швидких, але оригінальних десертів, а можна приготувати торт "Аль Капоне", якщо любите все максимально шоколадне, або освіжальний апельсиновий рахат-лукум.

Апельсиновий рахат-лукум

Апельсиновий рахат-лукум
Апельсиновий рахат-лукум / Фото: instagram.com/yana_bestblog/

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Інгредієнти:

  • Апельсиновий сік – 300 г
  • Вода – 200 г
  • Цукор – 100 г
  • Кукурудзяний крохмаль – 60 г
  • Горіхи
  • Кокосова стружка

Спосіб приготування:

  1. Сік процідити. Змішати воду і цукор, довести до кипіння.
  2. Влити сік, додати крохмаль і добре перемішати. Довести до кипіння, постійно помішуючи. Зменшити вогонь і готувати 15 хвилин, доки суміш не стане прозорою.
  3. Горіхи підсушити на сухій сковороді, подрібнити і додати до соку.
  4. Деко вистелити папером, скропити водою, викласти гарячу масу, розрівняти лопаткою.
  5. Дати охолонути за кімнатної температури, потім відправити в холодильник на кілька годин.
  6. Нарізати гарячим ножем, прикрасити кокосовою стружкою.

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Десерт "Карпати"

Десерт "Карпати"
Десерт "Карпати" / Фото: instagram.com/recipes_dobbi/

Інгредієнти:

  • Печиво (за смаком) – 200 г
  • Горіхи (будь-які) – 100 г
  • Масло вершкове – 100 г
  • Згущене молоко варене – пів бляшанки
  • Банан – 1 шт.
  • Коньяк – 1 ст. л.
  • Кокосова стружка

Спосіб приготування:

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  1. Обсмажити горіхи на сухій сковороді, порубати ножем.
  2. Подрібнити печиво, змішати з горіхами, згущеним молоком, розм'якшеним маслом. Додати коньяк і перемішати.
  3. Масу викласти на фольгу, в середину розмістити банан. Підняти краї фольги і надати масі трикутну форму. ,
  4. Прибрати в холодильник на кілька годин. Зняти фольгу, прикрасити кокосовою стружкою.

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Галети зі сливами і апельсинами

Галети зі сливами і апельсинами
Галети зі сливами і апельсинами / Фото: instagram.com/veraishna/

Інгредієнти:

  • Листкове тісто – 400 г
  • Сливи – 4 шт.
  • Апельсин – 3 шт.
  • Цукор тростинний – 200 г
  • Вершки – 60 мл
  • Рикота – 250 г
  • Цукор – 170 г
  • Жовток – 4 шт. і 1 шт. яйце
  • Ванільний цукор – 1/2 ч. л. ванільного цукру
  • Кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Сливи і апельсини нарізати, апельсини присипати половиною тростинного цукру.
  2. На повільному вогні підігріти вершки, засипати рештою тростинного цукру. Коли закипить, викласти сливи і додати корицю.
  3. Готувати 5 хвилин.
  4. У сотейнику з товстим дном прогріти рикоту, додати 170 г цукру. Готувати 3 хвилини, помішуючи.
  5. Додати яйце, не перестаючи перемішувати. За 2 хвилини додати крохмаль, готувати 3 хвилини, помішуючи.
  6. Духовку розігріти до 180 градусів. Розкачати тісто близько 3 мм і вирізати кола.
  7. У центр викласти крем з рикоти, залишаючи краї по кілька см. Потім викласти начинку. Окремо з апельсинів і окремо зі слив.
  8. Розкласти галети на пекарському папері, змастити жовтками. Випікати 20-25 хвилин.

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Бісквіт "Вікторія"

Бісквіт "Вікторія"
Бісквіт "Вікторія" / Фото: instagram.com/more_than_/

Інгредієнти:

  • Вершкове масло – 250 г
  • Цукор – 250 г
  • Борошно – 250 г
  • Розпушувач – 8 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Цедра 1 лимона
  • Ванільний екстракт – 2 ч. л.
  • Джем малиновий – 1 ск.
  • Малина для прикраси

Спосіб приготування:

  1. Змішати в чашці цукор і масло кімнатної температури. Добре збити міксером.
  2. Ввести по одному всі яйця, щоразу збиваючи суміш міксером впродовж 1 хвилини.
  3. Борошно з'єднати з розпушувачем в окремій чаші і добре перемішати, невеликими порціями додаючи в суміш.
  4. На дрібній тертці натерти цедру і додати в тісто разом з екстрактом ванілі.
  5. Форму змастити олією, обсипати борошном. На дно покласти пергамент. Викласти половину тіста, розрівняти.
  6. Випікати за 190 градусів 20-25 хвилин. Дати охолонути коржу на решітці 5 хвилин. Приготувати другий корж.
  7. Для того, щоб коржі стали вологими, їх можна загорнути в харчову плівку і відправити в холодильник на 1 годину.
  8. Намазати нижній корж малиновим джемом. Накрити другим коржем. Дати коржам просочитися.
  9. Прикрасити цукровою пудрою і малиною.

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Торт "Аль Капоне"

Торт "Аль Капоне"
Торт "Аль Капоне" / Фото: instagram.com/dudabojic/

Інгредієнти для форми 20 см:

  • Мигдаль – 200 г
  • Шоколад гіркий, краще 70% – 150 г
  • Вершкове масло – 200 г
  • Цукровий пісок – 180 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Сіль – маленька щіпка
  • Цукрова пудра для прикраси

Спосіб приготування:

  1. Розподілити очищений мигдаль на деку, прогріти близько 10 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці.
  2. Подрібнити прогрітий і остиглий мигдаль у міксері.
  3. Розтопити шоколад і охолодити. Покласти в кухонний комбайн порізане вершкове масло кімнатної температури, додати цукровий пісок і збивати на невеликій швидкості близько 10 хвилин. Коли масло перетвориться на пухку масу, влити шоколад.
  4. Додати по одному яєчні жовтки. Збивати масу, доки жовток повністю в ній не розчиниться, після чого додати наступний жовток.
  5. В окремому посуді збити в щільну піну яєчні білки (можете додати маленьку щіпку солі). Додати невеликими порціями в тісто, акуратно перемішуючи круговими рухами знизу-вгору.
  6. Всипати подрібнений мигдаль.
  7. Форму змастити вершковим маслом форму і присипати борошном. Перелити тісто, розрівняти поверхню і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.
  8. Перевіряти готовність шпажкою, вона має вийматися з торта вологою.
  9. Охолодити торт, прикрасити цукровою пудрою.

Тут знайдете 5 улюблених десертів з дитинства і дізнаєтеся, як їх приготувати.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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