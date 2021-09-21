Десерти на день народження – 5 рецептів, від яких гості будуть у захваті

Деякі з нижче представлених десертів тематичні. Наприклад, гангстерський торт "Аль Капоне" і королівський бісквіт "Вікторія". А ще швидкі галети зі сливами і апельсинами

Оригінальні десерти до Дня народження / Фото: Колаж: Сьогодні

День народження – день відповідальний. Дивувати потрібно себе і гостей зокрема. Вони ж теж намагатимуться здивувати вас подарунком. Купити готовий торт або тістечка – це якось буденно. Тим паче кожен День народження має запам'ятатися. І десертами також. Можна звернутися до швидких, але оригінальних десертів, а можна приготувати торт "Аль Капоне", якщо любите все максимально шоколадне, або освіжальний апельсиновий рахат-лукум.

Апельсиновий рахат-лукум

Апельсиновий рахат-лукум / Фото: instagram.com/yana_bestblog/

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Інгредієнти:

Апельсиновий сік – 300 г

Вода – 200 г

Цукор – 100 г

Кукурудзяний крохмаль – 60 г

Горіхи

Кокосова стружка

Спосіб приготування:

Сік процідити. Змішати воду і цукор, довести до кипіння. Влити сік, додати крохмаль і добре перемішати. Довести до кипіння, постійно помішуючи. Зменшити вогонь і готувати 15 хвилин, доки суміш не стане прозорою. Горіхи підсушити на сухій сковороді, подрібнити і додати до соку. Деко вистелити папером, скропити водою, викласти гарячу масу, розрівняти лопаткою. Дати охолонути за кімнатної температури, потім відправити в холодильник на кілька годин. Нарізати гарячим ножем, прикрасити кокосовою стружкою.

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Десерт "Карпати"

Десерт "Карпати" / Фото: instagram.com/recipes_dobbi/

Інгредієнти:

Печиво (за смаком) – 200 г

Горіхи (будь-які) – 100 г

Масло вершкове – 100 г

Згущене молоко варене – пів бляшанки

Банан – 1 шт.

Коньяк – 1 ст. л.

Кокосова стружка

Спосіб приготування:

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Обсмажити горіхи на сухій сковороді, порубати ножем. Подрібнити печиво, змішати з горіхами, згущеним молоком, розм'якшеним маслом. Додати коньяк і перемішати. Масу викласти на фольгу, в середину розмістити банан. Підняти краї фольги і надати масі трикутну форму. , Прибрати в холодильник на кілька годин. Зняти фольгу, прикрасити кокосовою стружкою.

Галети зі сливами і апельсинами

Галети зі сливами і апельсинами / Фото: instagram.com/veraishna/

Інгредієнти:

Листкове тісто – 400 г

Сливи – 4 шт.

Апельсин – 3 шт.

Цукор тростинний – 200 г

Вершки – 60 мл

Рикота – 250 г

Цукор – 170 г

Жовток – 4 шт. і 1 шт. яйце

Ванільний цукор – 1/2 ч. л. ванільного цукру

Кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Сливи і апельсини нарізати, апельсини присипати половиною тростинного цукру. На повільному вогні підігріти вершки, засипати рештою тростинного цукру. Коли закипить, викласти сливи і додати корицю. Готувати 5 хвилин. У сотейнику з товстим дном прогріти рикоту, додати 170 г цукру. Готувати 3 хвилини, помішуючи. Додати яйце, не перестаючи перемішувати. За 2 хвилини додати крохмаль, готувати 3 хвилини, помішуючи. Духовку розігріти до 180 градусів. Розкачати тісто близько 3 мм і вирізати кола. У центр викласти крем з рикоти, залишаючи краї по кілька см. Потім викласти начинку. Окремо з апельсинів і окремо зі слив. Розкласти галети на пекарському папері, змастити жовтками. Випікати 20-25 хвилин.

Бісквіт "Вікторія"

Бісквіт "Вікторія" / Фото: instagram.com/more_than_/

Інгредієнти:

Вершкове масло – 250 г

Цукор – 250 г

Борошно – 250 г

Розпушувач – 8 г

Яйця – 4 шт.

Цедра 1 лимона

Ванільний екстракт – 2 ч. л.

Джем малиновий – 1 ск.

Малина для прикраси

Спосіб приготування:

Змішати в чашці цукор і масло кімнатної температури. Добре збити міксером. Ввести по одному всі яйця, щоразу збиваючи суміш міксером впродовж 1 хвилини. Борошно з'єднати з розпушувачем в окремій чаші і добре перемішати, невеликими порціями додаючи в суміш. На дрібній тертці натерти цедру і додати в тісто разом з екстрактом ванілі. Форму змастити олією, обсипати борошном. На дно покласти пергамент. Викласти половину тіста, розрівняти. Випікати за 190 градусів 20-25 хвилин. Дати охолонути коржу на решітці 5 хвилин. Приготувати другий корж. Для того, щоб коржі стали вологими, їх можна загорнути в харчову плівку і відправити в холодильник на 1 годину. Намазати нижній корж малиновим джемом. Накрити другим коржем. Дати коржам просочитися. Прикрасити цукровою пудрою і малиною.

Торт "Аль Капоне"

Торт "Аль Капоне" / Фото: instagram.com/dudabojic/

Інгредієнти для форми 20 см:

Мигдаль – 200 г

Шоколад гіркий, краще 70% – 150 г

Вершкове масло – 200 г

Цукровий пісок – 180 г

Яйця – 4 шт.

Сіль – маленька щіпка

Цукрова пудра для прикраси

Спосіб приготування:

Розподілити очищений мигдаль на деку, прогріти близько 10 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці. Подрібнити прогрітий і остиглий мигдаль у міксері. Розтопити шоколад і охолодити. Покласти в кухонний комбайн порізане вершкове масло кімнатної температури, додати цукровий пісок і збивати на невеликій швидкості близько 10 хвилин. Коли масло перетвориться на пухку масу, влити шоколад. Додати по одному яєчні жовтки. Збивати масу, доки жовток повністю в ній не розчиниться, після чого додати наступний жовток. В окремому посуді збити в щільну піну яєчні білки (можете додати маленьку щіпку солі). Додати невеликими порціями в тісто, акуратно перемішуючи круговими рухами знизу-вгору. Всипати подрібнений мигдаль. Форму змастити вершковим маслом форму і присипати борошном. Перелити тісто, розрівняти поверхню і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин. Перевіряти готовність шпажкою, вона має вийматися з торта вологою. Охолодити торт, прикрасити цукровою пудрою.

Тут знайдете 5 улюблених десертів з дитинства і дізнаєтеся, як їх приготувати.