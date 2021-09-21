Десерты на день рождения – 5 рецептов, от которых гости будут в восторге

Некоторые из ниже представленных десертов тематические. Например, гангстерский торт "Аль Капоне" и королевский бисквит "Виктория". А еще быстрые галеты со сливами и апельсинами

Оригинальные десерты к Дню рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

День рождения – день ответственный. Удивлять нужно себя и гостей в том числе. Они же тоже будут стараться удивить вас подарком. Купить готовый торт или пирожные – это как-то обыденно что ли. Тем более каждый День рождения должен запомниться. И десертами тоже. Можно обратиться к быстрым, но оригинальным десертам, а можно приготовить впечатляющий торт "Аль Капоне", если любите все максимально шоколадное, или тонизирующий апельсиновый рахат-лукум.

Апельсиновый рахат-лукум

Апельсиновый рахат-лукум / Фото: instagram.com/yana_bestblog/

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Ингредиенты:

Апельсиновый сок – 300 г

Вода – 200 г

Сахар – 100 г

Кукурузный крахмал – 60 г

Орехи

Кокосовая стружка

Способ приготовления:

Сок процедить. Смешать воду и сахар, довести до кипения. Влить сок, добавить крахмал и хорошо перемешать. Довести до кипения, постоянно помешивая. Убавить огонь и готовить 15 минут, пока смесь не станет прозрачной. Орехи подсушить на сухой сковороде, измельчить и добавить к соку. Противень выстелить бумагой, сбрызнуть водой, выложить горячую массу, разровнять лопаткой. Дать остыть при комнатной температуре, потом отправить в холодильник на несколько часов. Нарезать горячим ножом, украсить кокосовой стружкой.

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Десерт "Карпаты"

Десерт "Карпаты" / Фото: instagram.com/recipes_dobbi/

Ингредиенты:

Печенье (по вкусу) – 200 г

Орехи (любые) – 100 г

Масло сливочное – 100 г

Сгущенка вареная – полбанки

Банан – 1 шт.

Коньяк – 1 ст. л.

Кокосовая стружка

Способ приготовления:

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Обжарить орехи на сухой сковороде. порубить ножом. Измельчить печенье, смешать с орехами, сгущенкой, размягченным маслом. Добавить коньяк и перемешать. Массу выложить на фольгу, в середину разместить банан. Поднять края фольги и придать массе треугольную форму. Убрать в холодильник на несколько часов. Снять фольгу, украсить кокосовой стружкой.

Галеты со сливами и апельсинами

Галеты со сливами и апельсинами / Фото: instagram.com/veraishna/

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 400 г

Сливы – 4 шт.

Апельсин – 3 шт.

Сахар тростниковый – 200 г

Сливки – 60 мл

Рикотта – 250 г

Сахар – 170 г

Желток – 4 шт. и 1 шт. яйцо

Ванильный сахар – 1/2 ч. л. ванильного сахара

Кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сливы и апельсины нарезать, апельсины присыпать половиной тростникового сахара. На медленном огне подогреть сливки, засыпать остатком тростникового сахара. Когда закипит, выложить сливы и добавить корицу. Готовить 5 минут. В сотейнике с толстым дном прогреть рикотту, добавить 170 г сахара. Готовить 3 минуты, помешивая. Добавить яйцо, не переставая мешать. Через 2 минуты добавить крахмал, готовить 3 минуты, помешивая. Духовку разогреть до 180 градусов. Раскатать тесто около 3 мм и вырезать круги. В центр выложить крем из рикотты, оставляя края по несколько см. Затем выложить начинку. Отдельно из апельсинов и отдельно из слив. Разложить галеты на пекарской бумаге, смазать желтками. Выпекать 20-25 минут.

Бисквит "Виктория"

Бисквит "Виктория" / Фото: instagram.com/more_than_/

Ингредиенты:

Сливочное масло – 250 г

Сахар – 250 г

Мука – 250 г

Разрыхлитель – 8 г

Яйца – 4 шт.

Цедра 1 лимона

Ванильный экстракт – 2 ч. л.

Джем малиновый – 1 ст.

Малина для украшения

Способ приготовления:

Смешать в чашке сахар и масло комнатной температуры. Хорошо взбить миксером. Ввести по одному все яйца, каждый раз взбивая смесь миксером в течение 1 минуты. Муку соединить с разрыхлителем в отдельной чаше и хорошо перемешать, небольшими порциями добавляя в смесь. На мелкой терке натереть цедру и добавить в тесто вместе с экстрактом ванили. Форму смазать маслом, обсыпать мукой. На дно положить пергамент. Выложить половину теста, разровнять. Выпекать при 190 градусах 20-25 минут. Дать остыть коржу на решетке 5 минут. Приготовить второй корж. Для того, чтобы коржи стали влажными, их можно завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час. Намазать нижний корж малиновым джемом. Накрыть вторым коржом. Дать коржам пропитаться. Украсить сахарной пудрой и малиной.

Торт "Аль Капоне"

Торт "Аль Капоне" / Фото: instagram.com/dudabojic/

Ингредиенты для формы 20 см:

Миндаль – 200 г

Шоколад горький, лучше 70% – 150 г

Сливочное масло – 200 г

Сахарный песок – 180 г

Яйца – 4 шт.

Соль – маленькая щепотка

Сахарная пудра для украшения

Способ приготовления:

Распределить очищенный миндаль на противне, прогреть около 10 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Измельчить прогретый и остывший миндаль в миксере. Растопить шоколад и охладить. Положить в кухонный комбайн порезанное сливочное масло комнатной температуры, добавить сахарный песок и взбивать на небольшой скорости около 10 минут. Когда масло превратится в мягкую пышную массу, влить шоколад. Добавить по одному яичные желтки. Взбивать массу, пока желток полностью в ней не растворится, после чего добавить следующий желток. В отдельной посуде взбить в плотную пену яичные белки (можете добавить маленькую щепотку соли). Добавить небольшими порциями в тесто, аккуратно перемешивая круговыми движениями снизу-вверх. Всыпать измельченный миндаль. Форму смазать сливочным маслом форму и присыпать мукой. Перелить тесто, разровнять поверхность и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут. Проверять готовность шпажкой, она должна выниматься из торта влажной. Охладить торт, украсить сахарной пудрой.

Здесь найдете 5 любимых десертов из детства и узнаете, как их приготовить.