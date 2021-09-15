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Сливовый пирог по рецепту The New York Times, который публиковался 7 лет подряд

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
15 сентября, 12:52
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Пропорции ингредиентов для теста этого пирога очень к близки к пропорциям шарлотки. Сливы стоит брать средней сочности, они должны немного держать форму после выпекания
Сливовый пирог по рецепту The New York Times
Сливовый пирог по рецепту The New York Times / Фото: cooking.nytimes.com

Рецепт авторства кулинарного редактора Мэриан Буррос до сих пор висит на сайте The New York Times. Впервые она опубликовала его в сентябре 1983 года и моментально он получил более пяти тысяч благодарных откликов. Читатели не просто пекли его каждый день, о чем сообщалось в их письмах к редакции, они делились этим рецептом, готовили десятками штук, замораживали. В сезон слив стоит попробовать испечь этот пирог и узнать, чем же он так привлекал людей на протяжении семи лет.

Единственный рецепт в мире, который публиковался семь раз

Редактор Мэриан Буррос опубликовала его с пометкой "простой, но элегантный". Но эта простата и элегантность "делала" тираж даже такой мощной The New York Times.

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Когда стало понятно, что публиковать в очередной раз этот рецепт уже не стоит, газету снова забросали просьбами. На этот раз гневными.

Тогда было принято решение опубликовать его отдельной цветной вкладкой, чтобы рецепт можно было вырезать и повесить на холодильник. С такой просьбой обратилась к читателям сама Мэриан Буррос.

Конечно, за эти семь лет рецептура сливового пирога пережила изменения. Например, в оригинальном рецепте был один стакан сахара, потом его сократили до 3/4 стакана. Также рекомендовалось сократить количество сливочного масла.

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Сливовый пирог по рецепту The New York Times

Ингредиенты

  • 3/4 стакана сахара;
  • 115 г несоленого сливочного масла, размягченного;
  • 1 стакан просеянной муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли (по желанию);
  • 2 яйца;
  • 24 половинки сливы без косточек;
  • сахар, лимонный сок и корица.

Способ приготовления

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  1. Духовку разогреть до 180 градусов.
  2. Взбейте сахар и масло в миске. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и яйца и хорошо взбейте.
  3. Выложите тесто в форму, затем выложите на тесто сливы кожицей вверх.
  4. Слегка сбрызните сахаром и лимонным соком, в зависимости от сладости фруктов. Посыпьте примерно 1 чайной ложкой корицы.
  5. Выпекайте около часа. Украсьте взбитыми сливками.

Чтобы заморозить пирог, его нужно дважды обмотать фольгой, поместить в полиэтиленовый пакет и и положить в морозилку. Разогревать при 180 градусах в течение нескольких минут.

Здесь найдете рецепт пирога "Баноффи", любимого британцами десерта с бананово-карамельной начинкой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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