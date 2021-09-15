Сливовый пирог по рецепту The New York Times, который публиковался 7 лет подряд

Рецепт авторства кулинарного редактора Мэриан Буррос до сих пор висит на сайте The New York Times. Впервые она опубликовала его в сентябре 1983 года и моментально он получил более пяти тысяч благодарных откликов. Читатели не просто пекли его каждый день, о чем сообщалось в их письмах к редакции, они делились этим рецептом, готовили десятками штук, замораживали. В сезон слив стоит попробовать испечь этот пирог и узнать, чем же он так привлекал людей на протяжении семи лет.
Единственный рецепт в мире, который публиковался семь раз
Редактор Мэриан Буррос опубликовала его с пометкой "простой, но элегантный". Но эта простата и элегантность "делала" тираж даже такой мощной The New York Times.
Когда стало понятно, что публиковать в очередной раз этот рецепт уже не стоит, газету снова забросали просьбами. На этот раз гневными.
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Тогда было принято решение опубликовать его отдельной цветной вкладкой, чтобы рецепт можно было вырезать и повесить на холодильник. С такой просьбой обратилась к читателям сама Мэриан Буррос.
Конечно, за эти семь лет рецептура сливового пирога пережила изменения. Например, в оригинальном рецепте был один стакан сахара, потом его сократили до 3/4 стакана. Также рекомендовалось сократить количество сливочного масла.
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Сливовый пирог по рецепту The New York Times
Ингредиенты
- 3/4 стакана сахара;
- 115 г несоленого сливочного масла, размягченного;
- 1 стакан просеянной муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли (по желанию);
- 2 яйца;
- 24 половинки сливы без косточек;
- сахар, лимонный сок и корица.
Способ приготовления
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- Взбейте сахар и масло в миске. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и яйца и хорошо взбейте.
- Выложите тесто в форму, затем выложите на тесто сливы кожицей вверх.
- Слегка сбрызните сахаром и лимонным соком, в зависимости от сладости фруктов. Посыпьте примерно 1 чайной ложкой корицы.
- Выпекайте около часа. Украсьте взбитыми сливками.
Чтобы заморозить пирог, его нужно дважды обмотать фольгой, поместить в полиэтиленовый пакет и и положить в морозилку. Разогревать при 180 градусах в течение нескольких минут.
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