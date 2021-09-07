Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин ⚽ Заря - Буде-Глимт: онлайн 💡 Запрет пакетов 🎄 Новый год 2022

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Коблер с черникой и персиками – рецепт пирога для любителей яркого ягодно-фруктового вкуса

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
7 сентября, 17:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Преимущество коблеров в том, что в них больше начинки, чем теста. Оно как бы тонет во фруктово-ягодном пюре, нежно обволакивая песочное печенье. Количество сахара регулируйте по своему вкусу
Коблер с черникой и персиками
Коблер с черникой и персиками / Фото: www.eatthis.com

Начнем с того, что такого рода десерты для тех, кто любит больше начинки, в нашем случае ягод и фруктов, а не теста. Этот коблер больше похож на фруктово-ягодное пюре с вкраплениями песочного печенья. Интересно, что на их родине, в Англии, коблеры готовят несладкими – с мясом или грибами. А именно ягодные коблеры любят готовить в США. В сезон персиков продолжаем пополнять арсенал выпечки с этими фруктами.

Коблер с черникой и персиками – рецепт

Ингредиенты

Реклама
  • 800 г персиков (очищенных, без косточек, нарезанных на 6 долек)
  • 1 стакан черники
  • 1⁄4 стакана + 2 ст. л. сахара
  • 2 ч. л. кукурузного крахмала
  • Сок 1⁄2 лимона
  • 1⁄4 ч. л. соли
  • 1 стакан муки
  • 4 ст. л. холодного масла, нарезать кубиками
  • 3⁄4 ч. л. разрыхлителя
  • 1⁄4 ч. л. пищевой соды
  • 1⁄3 стакана греческого йогурта
  • 1 ст. л. коричневого сахара

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте персики, чернику, 1⁄4 стакана сахара, кукурузный крахмал, лимонный сок и щепотку соли в форме для выпечки. Тщательно перемешайте.
  2. Смешайте в миске 2 столовые ложки сахара, муку, масло, разрыхлитель, пищевую соду и 1⁄4 чайной ложки соли.
  3. Размягчите масло пальцами и разомните с мукой до консистенции, похожей на грубую муку.
  4. Добавьте йогурт и осторожно перемешайте, чтобы получилось рассыпчатое тесто.
  5. Разделите тесто на 6 равных частей. Выложите на персики с черникой и посыпьте коричневым сахаром.
  6. Выпекайте около 20 минут, пока персики не закипят, а тесто не станет золотисто-коричневым.

Рецепт легендарного десерта – персика "Мельба" найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять