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Рулети з болгарського перцю з баклажанами та моцарелою – рецепт гарніру до м'яса

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
22 вересня, 15:57
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Попередньо перець потрібно буде запекти, щоб видалити шкірку. В оригінальному рецепті в начинці присутні анчоуси, можна обійтися без них, замінивши їх каперсами
Рулети з болгарського перцю
Рулети з болгарського перцю / Фото: theguardian.com

Зазвичай з болгарським перцем ми робимо так: додаємо його в овочеві салати або фаршируємо найрізноманітнішими начинками. Але з цього овоча можна зробити основу для рулетів. Для цього перці потрібно запекти, позбутися шкірки і приготувати начинку. Автори цього рецепта пропонують взяти баклажани, моцарелу і свої улюблені спеції. Словом, ці рулети можна подавати як окрему страву і як гарнір до м'яса.

Рулети з болгарського перцю з баклажанами та моцарелою

Інгредієнти:

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  • 3 великих червоних або жовтих перці;
  • Оливкова олія;
  • 1 червона цибулина, очищена і дрібно нарізана;
  • 1 невеликий баклажан, дрібно нарізаний;
  • 1 помідор, очищений і подрібнений;
  • Сіль і чорний перець;
  • 1 ст. л. каперсів;
  • 100 г моцарели;
  • Сушений орегано, свіжа петрушка;
  • 2 ст. л. панірувальних сухарів.

Спосіб приготування:

  1. Викласти перець на деко і поставити в духовку, розігріту до 200 градусів. Запікати 30 хвилин, періодично перевертаючи. Викласти на тарілку і накрити кришкою. Залишити так на 20 хвилин.
  2. Зняти шкірку, очистити від насіння і нарізати на широкі смужки.
  3. Баклажан нарізати дрібними кубиками, посолити. Залишити, щоб стікав сік.
  4. Цибулю подрібнити і обсмажити на оливковій олії до м'якості.
  5. Додати промиті баклажани і обсмажувати, помішуючи, до золотистого кольору. Додати помідори і залишки перцю і готувати ще трохи.
  6. Додати каперси, нарізану моцарелу, орегано й інші спеції за смаком. Додати панірувальні сухарі й обсмажувати декілька хвилин, помішуючи.
  7. На кожну смужку перцю покласти по ложці начинки і скачати в акуратний рулет.
  8. Викласти в жаростійкий посуд, змащений олією, і запікати при 180 градусах 10 хвилин.

Як приготувати болгарський перець – гогошари – з начинкою з лисичок, дізнаєтеся тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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