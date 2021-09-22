Рулеты из болгарского перца с баклажанами и моцареллой – рецепт гарнира к мясу

Обычно с болгарским перцем мы поступаем так: добавляем его в овощные салаты или фаршируем самыми разными начинками. Но из этого овоща можно сделать основу для рулетов. Для этого перцы нужно запечь, избавиться от кожицы и приготовить начинку. Авторы этого рецепта предлагают взять баклажаны, моцареллу и свои любимые специи. В общем, эти рулеты можно подавать как отдельное блюдо и как гарнир к мясу.
Рулеты из болгарского перца с баклажанами и моцареллой
Ингредиенты:
- 3 больших красных или желтых перца;
- Оливковое масло;
- 1 красная луковица, очищенная и мелко нарезанная;
- 1 небольшой баклажан, мелко нарезанный;
- 1 помидор, очищенный и измельченный;
- Соль и черный перец;
- 1 ст. л. каперсов;
- 100 г моцареллы;
- Сушеный орегано, свежая петрушка;
- 2 ст. л. панировочных сухарей.
Способ приготовления:
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- Выложить перец на противень и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекать 30 минут, периодически переворачивая. Выложить на тарелку и накрыть крышкой. Оставить так на 20 минут.
- Снять кожицу, очистить от семян и нарезать на широкие полоски.
- Баклажан нарезать мелкими кубиками, посолить. Оставить, чтобы стекал сок.
- Лук измельчить и обжарить на оливковом масле до мягкости.
- Добавить промытые баклажаны и обжаривать, помешивая, до золотистого цвета. Добавить помидоры и остатки перца и готовить еще немного.
- Добавить каперсы, нарезанную моцареллу, орегано и другие специи по вкусу. Добавить панировочные сухари и обжаривать несколько минут, помешивая.
- На каждую полоску перца положить по ложке начинки и скатать в аккуратный рулет.
- Выложить в жаростойкую форму, смазанную маслом, и запекать при 180 градусах 10 минут.
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