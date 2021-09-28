Семга, скумбрия, форель и горбуша – рецепты из рыбы ко дню рождения

Рыба готовится гораздо быстрее мяса, но здесь тоже важен маринад. Лучший вариант – оливковое масло и сок лимона. Для скумбрии с ее специфическим ароматом стоит не жалеть лимона и приготовить для нее мостарду с яблоками и клюквой