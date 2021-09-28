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Семга, скумбрия, форель и горбуша – рецепты из рыбы ко дню рождения

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
28 сентября, 11:32
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Рыба готовится гораздо быстрее мяса, но здесь тоже важен маринад. Лучший вариант – оливковое масло и сок лимона. Для скумбрии с ее специфическим ароматом стоит не жалеть лимона и приготовить для нее мостарду с яблоками и клюквой
Рецепты из рыбы ко дню рождения
Рецепты из рыбы ко дню рождения / Фото: Depositphotos

Эти отличные рецепты посвящены любителям рыбы и касаются они не только более дорогих семги и форели, а и бюджетной скумбрии. Рыба – особый продукт, она требует выверенного количества специй и сока лимона, последний ингредиент обязателен. Распределите время при приготовлении других блюд для праздничного стола и замаринуйте рыбу на 15-20 минут перед запеканием.

Семга с тушеными овощами

Семга с тушеными овощами
Семга с тушеными овощами / Фото: instagram.com/_zdorovoe_pitanie_/

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Ингредиенты (рассчитывайте по количеству гостей):

  • Стейки семги
  • Картофель
  • Морковь
  • Корень сельдерей
  • Оливковое масло
  • Специи для рыбы
  • Лимон
  • Свежий розмарин

Как приготовить:

  1. Овощи нарезать на небольшие кубики, добавить специи по вкусу и оливковое масло, перемешать.
  2. Рыбу промыть, добавить специи, сок лимона и оставить мариноваться на 15 минут.
  3. Из пергаментной бумаги сформировать лодочки, скрепить шпагатом и выложить рыбу.
  4. В середину стейка выложить овощи. Довести до вкуса специями, сбрызнуть оливковым маслом.
  5. Запекать при 200 градусах 25 минут.

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Горбуша с лаймом и медом

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Горбуша с лаймом и медом
Горбуша с лаймом и медом / Фото: instagram.com/tenkova07/

Ингредиенты:

  • Красная рыба – 500 г
  • Сок двух лаймов
  • Мед – 3 ч. л.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Укроп, соль, перец

Как приготовить:

  1. Масло растопить в сотейнике, смешать с измельченным укропом. Добавить мед, сок лайма и зубчики чеснока. Довести до вкуса специями.
  2. Рыбу промыть и залить маринадом рыбу.
  3. Запекать 20 минут при температуре 160 градусов.

Мусс из семги

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Мусс с красной рыбой
Мусс с красной рыбой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Семга – 200 г
  • Сыр Филадельфия – 3 ст. л.
  • Сливки 30% – 2 ст. л.
  • Огурец – 1 шт.
  • Каперсы
  • Сок лимона
  • Соль, белый перец, черный перец
  • Укроп, петрушка

Как приготовить:

  1. Филе семги посолить, поперчить и запечь в духовке до готовности. Остудить.
  2. Убрать косточки из рыбы, измельчить.
  3. В блендере измельчить рыбу с сыром и сливками. Добавить специи и сок лимона по вкусу.
  4. Добавить мелко нарезанные каперсы, тщательно перемешать и приправить белым перцем.

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Форель с картошкой в духовке

Запеченная форель в духовке
Запеченная форель в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (рассчитывайте по количеству гостей):

  • Форель – 2 стейка
  • Картофель – 3-4 шт.
  • Сыр – 50 г
  • Сметана или йогурт – 2 ст. л.
  • Перец, соль, зелень – по вкусу

Как приготовить:

  1. Рыбу промыть и обсушить. Картофель нарезать ломтиками.
  2. Сыр натереть на терке и смешать с йогуртом или сметаной.
  3. Картофель посолить и поперчить, смешать с сырной заправкой. Оставить одну ложку для рыбы.
  4. Выложить картофель в форму для запекания. Сверху поместить форель и смазать оставшейся сырной заправкой.
  5. Запекать при 180 градусах 30-35 минут. Украсить зеленью.

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Горбуша в сметанно-грибном соусе

Горбуша в сметанно-грибному соусі
Горбуша в сметанно-грибному соусі / Фото: instagram.com/sweetrebbit87/

Ингредиенты:

  • Горбуша – 1 шт.
  • Грибы лесные – 200 г
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Сметана – 5 ст. л.
  • Молоко – 100 мл
  • Лимон – 1 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Зелень, соль, перец, специи

Как приготовить:

  1. Рыбу порезать порционными кусками. Добавить специи, сбрызнуть соком лимона. Оставить мариноваться на 20-30 минут.
  2. Для соуса лук порезать кубиком, грибы отварить до готовности. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить грибы, перемешать.
  3. Молоко соединить со сметаной и влить к грибам. Добавить специи. Довести до кипения, но не кипятить.
  4. Рыбу выложить в форму для запекания, залить соусом, выпекать при 200 градусах 15 минут.
  5. Посыпать тертым сыром и запекать, пока сыр не расплавится. Украсить зеленью.

Скумбрия с яблочно-лимонной мостардой

Скумбрия с яблочной мостардой
Скумбрия с яблочной мостардой / Фото: facebook.com/germancooks

Ингредиенты:

  • Яблоко кислое – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Клюква или брусника мороженая – 100 г
  • Сахар – 200 г
  • Белое вино – 100 мл
  • Горчичный порошок – 4 ст. л.

Как приготовить:

  1. Яблоко нарезать мелкими кубиками. Лимон – на треугольники.
  2. Сахар растворить в горячей воде, влить вино и выпаривать 3-5 минут. Добавить горчичный порошок.
  3. Засыпать в сироп яблоки и клюкву. Готовить 15 минут, помешивая. Остудить мостарду.
  4. Снова поставить соус на огонь и уварить втрое. Остудить.
  5. Скумбрию тщательно вымыть, добавить специи и лимон. Запечь до готовности.
  6. Подавать с мостардой.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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