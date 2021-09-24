5 лучших салатов ко дню рождения, чтобы удивить гостей

В этот период стоит активно использовать в салатах груши, баклажаны, орехи. Можно попробовать очень неожиданное, но достойное сочетание манго и креветок. Ну и заправлять эти салаты лучше не майонезом, а интересными соусами