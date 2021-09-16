9 важливих лайфхаків для найсмачніших голубців

Вважати, що голубці – це суто наш винахід, неправильно. Такий спосіб приготування їжі є на Кавказі (долма) або в Швейцарії – там їх називають капунси. Сьогодні голубці можна начиняти будь-чим – не тільки фаршем і крупою. Та правило для всіх одне – це щільний і водночас ніжний лист, і соковита, але цілісна начинка. Рекомендації з приготування вдалих голубців зібрані нижче.
Капустяне листя
Лайфхак 1. Вони мають бути з молодої капусти, бо її листя пластичніше і пружніше. Старе листя жилаве, буде нерівномірно готуватися і може прорватися.
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Лайфхак 2. Використовуйте листя пекінської або савойської капусти, воно ніжніше. З ним виходять вишукані мініголубці. Відварювати перед приготуванням це листя потрібно набагато менше за часом. Найчастіше – просто залити окропом або відбити молотком.
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Начинка
Лайфхак 3. Ідеальне співвідношення інгредієнтів для голубців з м'ясом – одна порція крупи до однієї порції фаршу. Якщо готуєте без м'яса, то теж варто дотримуватися цієї рекомендації. Наприклад, булгур і овочі в пропорції 1:1.
Лайфхак 4. Для соковитості начинки можна додати трохи цибулі, вершкового масла або вершків.
Лайфхак 5. Якщо готуєте голубці з фаршем, то його потрібно ретельно відбити, як це роблять для котлет. Так ваша начинка буде щільною і не прорве капустяне листя.
Приготування
Лайфхак 6. Готувати голубці краще в посуді з товстим дном. Це обов'язково, тушкуватимете ви їх чи запікатимете.
Лайфхак 7. У соус до голубців додають сметану, вершки і спеції. Так страва насититься вершковим ароматом і смаком спецій.
Лайфхак 8. Якщо ваші голубці будуть зі старої капусти, то їх потрібно обсмажити з усіх боків по кілька хвилин на олії або вершковому маслі.
Лайфхак 9. Тушкувати голубці потрібно трохи більше 30 хвилин. Після того, як вони готові, дайте їм настоятися ще пів години.