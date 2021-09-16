Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Онлайн Берінчик - Чанієв 😷 Омікрон в Україні Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу Маско, хто ти? Маско, хто ти?

Святкова страва

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

9 важливих лайфхаків для найсмачніших голубців

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
16 вересня, 13:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо у вас старе капустяне листя, то після того, як ви його проварили, відбийте кулінарним молотком. Фарш для начинки теж треба добре відбити руками і додати трохи вершків та цибулі
Голубці в духовці
Голубці в духовці / Фото: Depositphotos

Вважати, що голубці – це суто наш винахід, неправильно. Такий спосіб приготування їжі є на Кавказі (долма) або в Швейцарії – там їх називають капунси. Сьогодні голубці можна начиняти будь-чим – не тільки фаршем і крупою. Та правило для всіх одне – це щільний і водночас ніжний лист, і соковита, але цілісна начинка. Рекомендації з приготування вдалих голубців зібрані нижче.

Капустяне листя

Голубці з листя молодої капусти смачніше
Голубці з листя молодої капусти смачніше / Фото: instagram.com/zlataslata/

Реклама

Лайфхак 1. Вони мають бути з молодої капусти, бо її листя пластичніше і пружніше. Старе листя жилаве, буде нерівномірно готуватися і може прорватися.

Лайфхак 2. Використовуйте листя пекінської або савойської капусти, воно ніжніше. З ним виходять вишукані мініголубці. Відварювати перед приготуванням це листя потрібно набагато менше за часом. Найчастіше – просто залити окропом або відбити молотком.

Читайте також:

Реклама

Начинка

Ідеальна пропорція інгредієнтів для начинки – 1:1
Ідеальна пропорція інгредієнтів для начинки – 1:1 / Фото: Depositphotos

Лайфхак 3. Ідеальне співвідношення інгредієнтів для голубців з м'ясом – одна порція крупи до однієї порції фаршу. Якщо готуєте без м'яса, то теж варто дотримуватися цієї рекомендації. Наприклад, булгур і овочі в пропорції 1:1.

Лайфхак 4. Для соковитості начинки можна додати трохи цибулі, вершкового масла або вершків.

Реклама

Лайфхак 5. Якщо готуєте голубці з фаршем, то його потрібно ретельно відбити, як це роблять для котлет. Так ваша начинка буде щільною і не прорве капустяне листя.

Приготування

Після приготування голубці мають настоятися не менше 30 хвилин
Після приготування голубці мають настоятися не менше 30 хвилин / Фото: Depositphotos

Лайфхак 6. Готувати голубці краще в посуді з товстим дном. Це обов'язково, тушкуватимете ви їх чи запікатимете.

Лайфхак 7. У соус до голубців додають сметану, вершки і спеції. Так страва насититься вершковим ароматом і смаком спецій.

Лайфхак 8. Якщо ваші голубці будуть зі старої капусти, то їх потрібно обсмажити з усіх боків по кілька хвилин на олії або вершковому маслі.

Лайфхак 9. Тушкувати голубці потрібно трохи більше 30 хвилин. Після того, як вони готові, дайте їм настоятися ще пів години.

Тут дізнаєтеся, як приготувати соковиту курячу печінку.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти