Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня 🔱 Справа Порошенка

Святкова страва

Сезонна запіканка

Піст до Різдва

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

"Кульки" на Новий рік – рецепти з крабовими паличками, оселедцем та бринзою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
29 грудня, 18:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Усі вони, безумовно, красиві та, що важливо, задовольнять будь-який смак. Майонез потрібен лише для "Кульок" з крабовими паличками
Закуска "Кульки" на Новий рік
Закуска "Кульки" на Новий рік / Фото: instagram.com/cooking_mag

Будь-які закуски у вигляді кульок – успіх. Навіть звичайний жульєн може стати цілком святковим.

Ці три варіянти "Кульок" практично на будь-який смак: одні – з оселедця з картоплею, другі – з крабових паличок та твердим сиром і треті – з бринзою та помідорами чері.

Реклама

Перед подачею кожну з цих закусок потрібно потримати у холодильнику.

Рецепти знайдено на сторінці cooking_mag.

"Кульки з оселедцем та кропом

Інгредієнти:

Реклама
  • 1 оселедець слабосолоний;
  • 2 картоплі;
  • кріп;
  • 2 яйця;
  • 100 г плавленого сиру;
  • 50 г розм'якшеного вершкового масла;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Оселедець очистити, прибрати кістки, нарізати на дуже маленькі шматочки.
  2. Картоплю та яйця відварити, очистити. Натерти на дрібній тертці разом із сиром, додати розм'якшене масло, сіль, перемішати. Сформувати маленькі кульки.
  3. Кріп порізати дуже дрібно і ретельно обваляти у ньому кульки.
  4. Прибрати у холодильник на 30 хвилин.

Читайте також:

"Кульки" з крабовими паличками та сиром

Інгредієнти:

Реклама
  • по 100 г крабові палички, твердого сиру;
  • 2 яйця;
  • 2 ст. л. майонезу;
  • чорний перець, сіль;
  • 1 зубчик часнику.

Як приготувати:

  1. Крабові палички натерти на дрібній тертці, попередньо їх краще заморозити. Яйця відварити, потерти на дрібній тертці разом із сиром.
  2. Додати мелений чорний перець та часник, вичавлений через прес, перемішати.
  3. Сформувати маленькі кульки. Поставити на 30 хвилин у холодильник.

Читайте також:

"Кульки" з бринзою та помідорами

Інгредієнти:

  • 200 г бринзи;
  • 6-8 помідорів чері (дрібних);
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 ст. л. масла вершкового;
  • кріп, кунжут.

Як приготувати:

  1. Бринзу розім'яти виделкою. Пропустити часник через прес. Змішати з бринзою та вершковим маслом.
  2. Сформувати з маси кульки. Всередину кожного помістити чері.
  3. Обваляти половину кульок у подрібненому кропі, а іншу половину в кунжуті.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Будете використовувати ананас у новорічних стравах?
Святкові салати

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти