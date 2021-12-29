"Кульки" на Новий рік – рецепти з крабовими паличками, оселедцем та бринзою

Будь-які закуски у вигляді кульок – успіх. Навіть звичайний жульєн може стати цілком святковим.
Ці три варіянти "Кульок" практично на будь-який смак: одні – з оселедця з картоплею, другі – з крабових паличок та твердим сиром і треті – з бринзою та помідорами чері.
Перед подачею кожну з цих закусок потрібно потримати у холодильнику.
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"Кульки з оселедцем та кропом
Інгредієнти:
- 1 оселедець слабосолоний;
- 2 картоплі;
- кріп;
- 2 яйця;
- 100 г плавленого сиру;
- 50 г розм'якшеного вершкового масла;
- сіль.
Як приготувати:
- Оселедець очистити, прибрати кістки, нарізати на дуже маленькі шматочки.
- Картоплю та яйця відварити, очистити. Натерти на дрібній тертці разом із сиром, додати розм'якшене масло, сіль, перемішати. Сформувати маленькі кульки.
- Кріп порізати дуже дрібно і ретельно обваляти у ньому кульки.
- Прибрати у холодильник на 30 хвилин.
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"Кульки" з крабовими паличками та сиром
Інгредієнти:
- по 100 г крабові палички, твердого сиру;
- 2 яйця;
- 2 ст. л. майонезу;
- чорний перець, сіль;
- 1 зубчик часнику.
Як приготувати:
- Крабові палички натерти на дрібній тертці, попередньо їх краще заморозити. Яйця відварити, потерти на дрібній тертці разом із сиром.
- Додати мелений чорний перець та часник, вичавлений через прес, перемішати.
- Сформувати маленькі кульки. Поставити на 30 хвилин у холодильник.
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"Кульки" з бринзою та помідорами
Інгредієнти:
- 200 г бринзи;
- 6-8 помідорів чері (дрібних);
- 2 зубчики часнику;
- 1 ст. л. масла вершкового;
- кріп, кунжут.
Як приготувати:
- Бринзу розім'яти виделкою. Пропустити часник через прес. Змішати з бринзою та вершковим маслом.
- Сформувати з маси кульки. Всередину кожного помістити чері.
- Обваляти половину кульок у подрібненому кропі, а іншу половину в кунжуті.
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