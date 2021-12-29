"Кульки" на Новий рік – рецепти з крабовими паличками, оселедцем та бринзою

Усі вони, безумовно, красиві та, що важливо, задовольнять будь-який смак. Майонез потрібен лише для "Кульок" з крабовими паличками

Закуска "Кульки" на Новий рік / Фото: instagram.com/cooking_mag

Будь-які закуски у вигляді кульок – успіх. Навіть звичайний жульєн може стати цілком святковим.

Ці три варіянти "Кульок" практично на будь-який смак: одні – з оселедця з картоплею, другі – з крабових паличок та твердим сиром і треті – з бринзою та помідорами чері.

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Перед подачею кожну з цих закусок потрібно потримати у холодильнику.

Рецепти знайдено на сторінці cooking_mag.

"Кульки з оселедцем та кропом

Інгредієнти:

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1 оселедець слабосолоний;

2 картоплі;

кріп;

2 яйця;

100 г плавленого сиру;

50 г розм'якшеного вершкового масла;

сіль.

Як приготувати:

Оселедець очистити, прибрати кістки, нарізати на дуже маленькі шматочки. Картоплю та яйця відварити, очистити. Натерти на дрібній тертці разом із сиром, додати розм'якшене масло, сіль, перемішати. Сформувати маленькі кульки. Кріп порізати дуже дрібно і ретельно обваляти у ньому кульки. Прибрати у холодильник на 30 хвилин.

"Кульки" з крабовими паличками та сиром

Інгредієнти:

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по 100 г крабові палички, твердого сиру;

2 яйця;

2 ст. л. майонезу;

чорний перець, сіль;

1 зубчик часнику.

Як приготувати:

Крабові палички натерти на дрібній тертці, попередньо їх краще заморозити. Яйця відварити, потерти на дрібній тертці разом із сиром. Додати мелений чорний перець та часник, вичавлений через прес, перемішати. Сформувати маленькі кульки. Поставити на 30 хвилин у холодильник.

"Кульки" з бринзою та помідорами

Інгредієнти:

200 г бринзи;

6-8 помідорів чері (дрібних);

2 зубчики часнику;

1 ст. л. масла вершкового;

кріп, кунжут.

Як приготувати: