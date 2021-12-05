Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новий рік 2022

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Куряче "ескімо" – рецепт максимально оригінальної та недорогої закуски

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 грудня, 13:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Буде краще, якщо фарш для "ескімо" приготувати самостійно. Він насаджуватиметься на шпажки та закручуватиметься в бекон. Це все можна або посмажити на сковороді, або запекти в духовці
Куряче "ескімо" - рецепт
Куряче "ескімо" - рецепт / Фото: instagram.com/new_format_pizza/

Тільки уявіть: ви кажете своїм рідним або гостям, що хочете почастувати їх курячим "ескімо". Це їх трохи здивує, і разом з цим апетит розіграється однозначно.

По суті, це хороший курячий фарш зі спеціями, загорнутий у бекон та посаджений на шпажку. Це все можна обсмажити на сковороді або запекти в духовці, другий спосіб смачніший.

Реклама

Завдання – максимально добре відбити фарш і щільно обгорнути його в бекон.

Автор рецепта new_format_pizzа радить відправити готовий фарш на 30 хвилин у холодильник перед тим, як почнете готувати.

Якщо любите різні м'ясні рулети з гарною подачею – сміливо робіть куряче "ескімо".

Реклама

Куряче "ескімо" – рецепт

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста – половина
  • Яйце – 1 шт.
  • Манка – 1-2 ст. л.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Бекон – 40 г
  • Олія – 1 ст. л.

Як приготувати:

  1. Філе нарізати великими шматочками, нарізати цибулю, подрібнити все в блендері. Перекласти у глибоку миску.
  2. Додати манку, яйце, сіль та перець за смаком. Замісити фарш, дати манці набрякнути. Поставити у холодильник на 30 хвилин.
  3. Мокрими руками розділити фарш на порції, нанизати на дерев'яні шпажки, як кебаб, і обгорнути беконом по всій довжині.
  4. Відправити на 30 хвилин до морозильної камери, так вони добре триматимуть форму.
  5. Змазати фольгу олією, застелити лист, викласти "ескімо" і запікати за 200 градусів під верхнім грилем 30 хвилин.
  6. Подавати з улюбленим гарніром або салатом зі свіжих овочів.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти