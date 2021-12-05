Куряче "ескімо" – рецепт максимально оригінальної та недорогої закуски

Буде краще, якщо фарш для "ескімо" приготувати самостійно. Він насаджуватиметься на шпажки та закручуватиметься в бекон. Це все можна або посмажити на сковороді, або запекти в духовці

Куряче "ескімо" - рецепт / Фото: instagram.com/new_format_pizza/

Тільки уявіть: ви кажете своїм рідним або гостям, що хочете почастувати їх курячим "ескімо". Це їх трохи здивує, і разом з цим апетит розіграється однозначно.

По суті, це хороший курячий фарш зі спеціями, загорнутий у бекон та посаджений на шпажку. Це все можна обсмажити на сковороді або запекти в духовці, другий спосіб смачніший.

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Завдання – максимально добре відбити фарш і щільно обгорнути його в бекон.

Автор рецепта new_format_pizzа радить відправити готовий фарш на 30 хвилин у холодильник перед тим, як почнете готувати.

Якщо любите різні м'ясні рулети з гарною подачею – сміливо робіть куряче "ескімо".

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Куряче "ескімо" – рецепт

Інгредієнти:

Куряче філе – 2 шт.

Цибуля ріпчаста – половина

Яйце – 1 шт.

Манка – 1-2 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Бекон – 40 г

Олія – 1 ст. л.

Як приготувати: