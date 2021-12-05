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Куриное "эскимо" – рецепт максимально оригинальной и недорогой закуски

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
5 декабря, 13:29
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Будет лучше, если фарш для "эскимо" приготовить самостоятельно. Он будет насаживаться на шпажки и закручиваться в бекон. Это все можно или пожарить на сковороде, или запечь в духовке
Куриное "эскимо" - рецепт
Куриное "эскимо" - рецепт / Фото: instagram.com/new_format_pizza/

Вот только представьте: вы говорите своим родным или гостям, что хотите угостить их куриным "эскимо". Это их слегка удивит, и вместе с этим аппетит разыграется однозначно.

По сути, это хороший куриный фарш со специями, завернутый в бекон и посаженный на шпажку. Это все можно обжарить на сковороде или запечь в духовке, второй способ вкуснее.

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Задача – максимально хорошо отбить фарш и плотно обернуть его в бекон.

Автор рецепта new_format_pizzа советует отправить готовый фарш на 30 минут в холодильник перед тем, как начнете готовить.

Если любите разные мясные рулеты с красивой подачей – смело пробуйте куриное "эскимо".

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Куриное "эскимо" – рецепт

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Лук репчатый – половина
  • Яйцо – 1 шт.
  • Манка – 1-2 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Бекон – 40 г
  • Масло растительное – 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Филе нарезать крупными кусочками, лук измельчить, измельчить в блендере. Переложить в глубокую миску.
  2. Добавить манку, яйцо, соль и перец по вкусу. Замесить фарш, дать манке набухнуть. Поставить в холодильник на 30 минут.
  3. Мокрыми руками разделить фарш на порции, нанизать на деревянные шпажки в виде кебаба и обернуть беконом по всей длине.
  4. Отправить на 30 минут в морозильную камеру, так они будут хорошо держать форму.
  5. Смазать фольгу растительным маслом, застелить противень, выложить "эскимо" и запекать при 200 градусах под верхним грилем 30 минут.
  6. Подавать с любимым гарниром или с салатом из свежих овощей.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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