Куриное "эскимо" – рецепт максимально оригинальной и недорогой закуски

Будет лучше, если фарш для "эскимо" приготовить самостоятельно. Он будет насаживаться на шпажки и закручиваться в бекон. Это все можно или пожарить на сковороде, или запечь в духовке

Куриное "эскимо" - рецепт / Фото: instagram.com/new_format_pizza/

Вот только представьте: вы говорите своим родным или гостям, что хотите угостить их куриным "эскимо". Это их слегка удивит, и вместе с этим аппетит разыграется однозначно.

По сути, это хороший куриный фарш со специями, завернутый в бекон и посаженный на шпажку. Это все можно обжарить на сковороде или запечь в духовке, второй способ вкуснее.

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Задача – максимально хорошо отбить фарш и плотно обернуть его в бекон.

Автор рецепта new_format_pizzа советует отправить готовый фарш на 30 минут в холодильник перед тем, как начнете готовить.

Если любите разные мясные рулеты с красивой подачей – смело пробуйте куриное "эскимо".

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Куриное "эскимо" – рецепт

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Лук репчатый – половина

Яйцо – 1 шт.

Манка – 1-2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Бекон – 40 г

Масло растительное – 1 ст. л.

Как приготовить: