"Корида" на Новий рік – несподіване рішення для салатів з крабовими паличками

Мабуть, така назва салату через присутність помідорів. Вони можуть бути звичайними або чері. Ще потрібен сир, не твердий, а фета чи моцарела. Заправляється "Корида" майонезом

Салат "Корида" на Новий рік / Фото: instagram.com/kitchen_kulinars/

Цей простий салат на Новий рік 2022 може стати улюбленим та постійним. Тим паче якщо називаєте себе любителем крабових паличок.

Є припущення, що об'єднувати їх зі свіжими помідорами доводилося не всім. Настав час це зробити.

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Салат прикрашається сухариками, які бажано приготувати самостійно.

Автори рецепта kitchen_kulinars уточнюють – сир потрібний нетвердий. Це може бути фета або моцарела.

Салат "Корида" на Новий рік

Інгредієнти:

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Помідори – 4 шт. або чері – 400 г

Часник – 2 зуб.

Крабові палички – упаковка

Кукурудза консервована – 1 бляшанка

Сир – 200 г

Майонез, сухарики, сіль

Як приготувати: