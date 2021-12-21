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Салат "Машерівський" на Новий рік: головні в ньому – курка та мариновані гриби

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
21 грудня, 17:36
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Це можуть бути не тільки печериці, а й опеньки. Куряче філе потрібно обсмажити і злегка протушкувати разом з карі. Заправляється салат майонезом
Салат "Машерівський"
Салат "Машерівський" / Фото: instagram.com/lunok_kitchen

І ще один чудовий рецепт салату на Новий рік, де є курка.

Дивлячись на склад інгредієнтів "Машерівського", можна подумати – це майже курячий олів'є, тільки з грибами.

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Певною мірою так, але перший трохи гостріший за рахунок присутності і маринованих огірків, і маринованих грибів. Ну й цибулю з морквою спочатку потрібно трохи обсмажити.

Це несучасний рецепт. За легендою, його дуже любив білоруський партійний діяч на прізвище Машеров.

Для салату від фудблогерки lunok_kitchen куряче філе потрібно обсмажити з карі. Спецію додавайте на свій смак.

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Салат "Машерівський"

Інгредієнти:

  • Мариновані опеньки – 350 г
  • Куряче філе – 300 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Цибуля ріпчаста, морква, маринований огірок – по 2 шт.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Сіль, перець, карі – за смаком
  • Олія для смаження

Як приготувати:

  1. Куряче філе помити, обсушити паперовим рушником, посолити з усіх боків, посипати карі та добре її втерти.
  2. Обсмажити на олії до рум'яної скоринки, по 2-3 хвилини з кожного боку. Додати пів склянки води, накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні 15-20 хвилин. Готове філе трохи остудити та нарізати кубиками.
  3. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити до золотавого кольору. Моркву нарізати маленькими кубиками і обсмажити до м'якості, приблизно 7 хвилин. Огірки нарізати кубиками.
  4. Опеньки порізати. Маленькі можна залишити цілими.
  5. Яйця відварити та нарізати кубиками.
  6. Усі інгредієнти з'єднати в салатнику, посолити і поперчити за смаком, додати майонез і перемішати.

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Ірина Маслова
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