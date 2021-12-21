Салат "Машерівський" на Новий рік: головні в ньому – курка та мариновані гриби

Це можуть бути не тільки печериці, а й опеньки. Куряче філе потрібно обсмажити і злегка протушкувати разом з карі. Заправляється салат майонезом

Салат "Машерівський" / Фото: instagram.com/lunok_kitchen

І ще один чудовий рецепт салату на Новий рік, де є курка.

Дивлячись на склад інгредієнтів "Машерівського", можна подумати – це майже курячий олів'є, тільки з грибами.

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Певною мірою так, але перший трохи гостріший за рахунок присутності і маринованих огірків, і маринованих грибів. Ну й цибулю з морквою спочатку потрібно трохи обсмажити.

Це несучасний рецепт. За легендою, його дуже любив білоруський партійний діяч на прізвище Машеров.

Для салату від фудблогерки lunok_kitchen куряче філе потрібно обсмажити з карі. Спецію додавайте на свій смак.

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Салат "Машерівський"

Інгредієнти:

Мариновані опеньки – 350 г

Куряче філе – 300 г

Яйця – 3 шт.

Цибуля ріпчаста, морква, маринований огірок – по 2 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Сіль, перець, карі – за смаком

Олія для смаження

Як приготувати: