Салат "Машерівський" на Новий рік: головні в ньому – курка та мариновані гриби

І ще один чудовий рецепт салату на Новий рік, де є курка.
Дивлячись на склад інгредієнтів "Машерівського", можна подумати – це майже курячий олів'є, тільки з грибами.
Певною мірою так, але перший трохи гостріший за рахунок присутності і маринованих огірків, і маринованих грибів. Ну й цибулю з морквою спочатку потрібно трохи обсмажити.
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Це несучасний рецепт. За легендою, його дуже любив білоруський партійний діяч на прізвище Машеров.
Для салату від фудблогерки lunok_kitchen куряче філе потрібно обсмажити з карі. Спецію додавайте на свій смак.
Салат "Машерівський"
Інгредієнти:
- Мариновані опеньки – 350 г
- Куряче філе – 300 г
- Яйця – 3 шт.
- Цибуля ріпчаста, морква, маринований огірок – по 2 шт.
- Майонез – 2 ст. л.
- Сіль, перець, карі – за смаком
- Олія для смаження
Як приготувати:
- Куряче філе помити, обсушити паперовим рушником, посолити з усіх боків, посипати карі та добре її втерти.
- Обсмажити на олії до рум'яної скоринки, по 2-3 хвилини з кожного боку. Додати пів склянки води, накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні 15-20 хвилин. Готове філе трохи остудити та нарізати кубиками.
- Цибулю дрібно нарізати та обсмажити до золотавого кольору. Моркву нарізати маленькими кубиками і обсмажити до м'якості, приблизно 7 хвилин. Огірки нарізати кубиками.
- Опеньки порізати. Маленькі можна залишити цілими.
- Яйця відварити та нарізати кубиками.
- Усі інгредієнти з'єднати в салатнику, посолити і поперчити за смаком, додати майонез і перемішати.
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