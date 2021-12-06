Салат "Буковина" – гідне доповнення до олів'є на новорічному столі

Звичайно, це не означає, що не потрібно готувати олів'є на Новий рік-2022. Такого просто не може бути.
А ось поставити поруч ще один, для багатьох невідомий, – чудова ідея.
Не має значення, яка буде ковбаса, копчена або сирокопчена. Важливо, щоб вона була високої якості. Ну і майонез. Не полінуйтеся і приготуйте його самостійно.
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Рецепт взятий у Youtube-каналу Alina FooDee.
Салат "Буковина"
Інгредієнти:
- Копчена ковбаса – 200 г
- Картопля відварена – 3 шт. (невеликі)
- Морква відварена – 2 шт. (невеликі)
- Горошок – 150 г
- Цибуля зелена – невеликий пучок
- Перець болгарський – 1 шт.
- Майонез – за смаком
Як приготувати:
- Нарізати дрібним кубиком ковбасу, моркву, картоплю, болгарський перець. Дрібно нарізати цибулю.
- Додати горошок та майонез, добре перемішати.
- Дати салату настоятися у холодильнику.
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