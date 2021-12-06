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Салат "Буковина" – гідне доповнення до олів'є на новорічному столі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 грудня, 17:30
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У складі копчена ковбаса, болгарський перець, відварена картопля та морква. Декорується горошком та зеленою цибулею, заправляється майонезом. Бажано домашнім
Салат "Буковина"
Салат "Буковина" / Фото: Alina FooDee

Звичайно, це не означає, що не потрібно готувати олів'є на Новий рік-2022. Такого просто не може бути.

А ось поставити поруч ще один, для багатьох невідомий, – чудова ідея.

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Не має значення, яка буде ковбаса, копчена або сирокопчена. Важливо, щоб вона була високої якості. Ну і майонез. Не полінуйтеся і приготуйте його самостійно.

Рецепт взятий у Youtube-каналу Alina FooDee.

Салат "Буковина"

Інгредієнти:

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  • Копчена ковбаса – 200 г
  • Картопля відварена – 3 шт. (невеликі)
  • Морква відварена – 2 шт. (невеликі)
  • Горошок – 150 г
  • Цибуля зелена – невеликий пучок
  • Перець болгарський – 1 шт.
  • Майонез – за смаком

Як приготувати:

  1. Нарізати дрібним кубиком ковбасу, моркву, картоплю, болгарський перець. Дрібно нарізати цибулю.
  2. Додати горошок та майонез, добре перемішати.
  3. Дати салату настоятися у холодильнику.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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