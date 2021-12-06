Салат "Буковина" – гідне доповнення до олів'є на новорічному столі

У складі копчена ковбаса, болгарський перець, відварена картопля та морква. Декорується горошком та зеленою цибулею, заправляється майонезом. Бажано домашнім

Салат "Буковина" / Фото: Alina FooDee

Звичайно, це не означає, що не потрібно готувати олів'є на Новий рік-2022. Такого просто не може бути.

А ось поставити поруч ще один, для багатьох невідомий, – чудова ідея.

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Не має значення, яка буде ковбаса, копчена або сирокопчена. Важливо, щоб вона була високої якості. Ну і майонез. Не полінуйтеся і приготуйте його самостійно.

Рецепт взятий у Youtube-каналу Alina FooDee.

Салат "Буковина"

Інгредієнти:

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Копчена ковбаса – 200 г

Картопля відварена – 3 шт. (невеликі)

Морква відварена – 2 шт. (невеликі)

Горошок – 150 г

Цибуля зелена – невеликий пучок

Перець болгарський – 1 шт.

Майонез – за смаком

Як приготувати: