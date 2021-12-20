Легкий салат з кальмаром та огірком – їжа для тих, хто худне до Нового року

Салат з кальмаром, огірком та авокадо / Фото: instagram.com/iamcookru/
До речі, якщо старанно стежите за фігурою, то чудові салати без майонезу на Новий рік теж є.
Цей салат можна їсти увечері, він з усього корисного – кальмар, свіжий огірок, авокадо.
Заправляється оливковою олією та лимонним соком. Щодо зелені, то це латук та петрушка.
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Рецепт взятий зі сторінки iamcookru.
Легкий салат з кальмаром та огірком
Інгредієнти:
- Кальмар – 300 г
- Яйце куряче – 1 шт.
- Авокадо – 80 г
- Огірок – 80 г
- Цибуля біла – 30 г
- Салат латук – 50 г
- Сіль морська
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Лимонний сік – 1 ст. л.
- Петрушка
Як приготувати:
- Якщо заморожений кальмар, його потрібно промити і відварити впродовж хвилини. Якщо маринований, добре промийте.
- У салатнику з'єднати порване руками листя салату і нарізаний огірок. Додати нарізаний авокадо.
- Додати кільця цибулі та нарізаний на смужки кальмар.
- Влити в салат оливкову олію та сік лимона. Посолити за смаком та перемішати.
- Яйце порізати на тонкі кружальця. Прикрасити салат яйцями та петрушкою.