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Легкий салат з кальмаром та огірком – їжа для тих, хто худне до Нового року

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
20 грудня, 19:24
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Нічого, якщо кальмар буде у заливці, його просто треба добре промити. Крім огірка, потрібні яйця, авокадо і зелень. Заправляється оливковою олією та лимонним соком
Салат з кальмаром, огірком та авокадо
Салат з кальмаром, огірком та авокадо / Фото: instagram.com/iamcookru/

До речі, якщо старанно стежите за фігурою, то чудові салати без майонезу на Новий рік теж є.

Цей салат можна їсти увечері, він з усього корисного – кальмар, свіжий огірок, авокадо.

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Заправляється оливковою олією та лимонним соком. Щодо зелені, то це латук та петрушка.

Рецепт взятий зі сторінки iamcookru.

Легкий салат з кальмаром та огірком

Інгредієнти:

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  • Кальмар – 300 г
  • Яйце куряче – 1 шт.
  • Авокадо – 80 г
  • Огірок – 80 г
  • Цибуля біла – 30 г
  • Салат латук – 50 г
  • Сіль морська
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Лимонний сік – 1 ст. л.
  • Петрушка

Як приготувати:

  1. Якщо заморожений кальмар, його потрібно промити і відварити впродовж хвилини. Якщо маринований, добре промийте.
  2. У салатнику з'єднати порване руками листя салату і нарізаний огірок. Додати нарізаний авокадо.
  3. Додати кільця цибулі та нарізаний на смужки кальмар.
  4. Влити в салат оливкову олію та сік лимона. Посолити за смаком та перемішати.
  5. Яйце порізати на тонкі кружальця. Прикрасити салат яйцями та петрушкою.

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