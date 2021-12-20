Легкий салат с кальмаром и огурцом – еда для тех, кто худеет к Новому году

Ничего, если кальмар будет в заливке, его останется хорошо промыть. Кроме огурца, в салат нужны яйца, авокадо и зелень. Заправляется оливковым маслом и лимонным соком

Салат с кальмаром, огурцом и авокадо / Фото: instagram.com/iamcookru/

Кстати, если старательно следите за фигурой, то отличные салаты без майонеза на Новый год тоже есть.

Этот салат можно есть вечером, он из всего полезного – кальмар, свежий огурец, авокадо.

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Заправляется оливковым маслом и лимонным соком. Что касается зелени, то это латук и петрушка.

Рецепт взят со страницы iamcookru.

Легкий салат с кальмаром и огурцом

Ингредиенты:

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Кальмар – 300 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Авокадо – 80 г

Огурец – 80 г

Лук белый – 30 г

Салат латук – 50 г

Соль морская

Оливковое масло – 1 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Петрушка

Как приготовить: