Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 🚀 Ультиматум России НАТО 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны

Блюдо к празднику

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Легкий салат с кальмаром и огурцом – еда для тех, кто худеет к Новому году

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
20 декабря, 19:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ничего, если кальмар будет в заливке, его останется хорошо промыть. Кроме огурца, в салат нужны яйца, авокадо и зелень. Заправляется оливковым маслом и лимонным соком
Салат с кальмаром, огурцом и авокадо
Салат с кальмаром, огурцом и авокадо / Фото: instagram.com/iamcookru/

Кстати, если старательно следите за фигурой, то отличные салаты без майонеза на Новый год тоже есть.

Этот салат можно есть вечером, он из всего полезного – кальмар, свежий огурец, авокадо.

Реклама

Заправляется оливковым маслом и лимонным соком. Что касается зелени, то это латук и петрушка.

Рецепт взят со страницы iamcookru.

Легкий салат с кальмаром и огурцом

Ингредиенты:

Реклама
  • Кальмар – 300 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Авокадо – 80 г
  • Огурец – 80 г
  • Лук белый – 30 г
  • Салат латук – 50 г
  • Соль морская
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Петрушка

Как приготовить:

  1. Если кальмар замороженный, его нужно промыть и отварить в течение минуты. Если маринованный, хорошо промыть.
  2. В салатнике соединить порванные руками листья салата и нарезанный огурец. Добавить нарезанный авокадо.
  3. Добавить кольца лука и нарезанный на полоски кальмар.
  4. Влить в салат оливковое масло и сок лимона. Посолить по вкусу и перемешать.
  5. Яйцо нарезать на тонкие кружочки. Украсить салат яйцами и петрушкой.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять