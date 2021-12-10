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Сочная фриттата с овощами – для здорового начала дня

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
10 декабря, 07:03
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Все овощи, которые у вас есть в холодильнике и которые не требуют дополнительного приготовления, подойдут. Итальянская фриттата запекается в духовке или готовится в сковороде под крышкой
Фриттата с овощами
Фриттата с овощами / Фото: instagram.com/pp_food_health_

Омлеты бывают разные и в каждой стране есть свои особенные. В Грузии готовят, пожалуй, самый сырный в мире – борано.

В Италии – это фриттата, классический местный омлет или яичница, кому как удобно ее называть. Отличается тем, что в нее кладут практически все, что сочетается и есть в холодильнике.

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Рецепт фриттаты от pp_food_health для тех, кто любит овощи и следит за фигурой.

Фриттата с овощами

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 3 яичных белка;
  • болгарский перец;
  • 150 г кабачок;
  • половина луковицы;
  • помидор;
  • 50 г нежирного сыра;
  • оливковое масло – 1 ст. л.
  • соль, перец, зелень – по вкусу

Как приготовить:

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  1. Перец, кабачок и лук очистить, помыть и нарезать кубиками. Припустить на сковороде несколько минут с оливковым маслом. Посолить, поперчить по вкусу.
  2. Форму смазать. Выложить овощи.
  3. Яйца и белки взбить. Добавить зелень, смешать с тертым сыром. Залить этой смесью овощи. Сверху выложить дольки помидора.
  4. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать фриттату примерно 15-20 минут.

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