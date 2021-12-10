Сочная фриттата с овощами – для здорового начала дня

Все овощи, которые у вас есть в холодильнике и которые не требуют дополнительного приготовления, подойдут. Итальянская фриттата запекается в духовке или готовится в сковороде под крышкой

Фриттата с овощами / Фото: instagram.com/pp_food_health_

Омлеты бывают разные и в каждой стране есть свои особенные. В Грузии готовят, пожалуй, самый сырный в мире – борано.

В Италии – это фриттата, классический местный омлет или яичница, кому как удобно ее называть. Отличается тем, что в нее кладут практически все, что сочетается и есть в холодильнике.

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Рецепт фриттаты от pp_food_health для тех, кто любит овощи и следит за фигурой.

Фриттата с овощами

Ингредиенты:

2 яйца;

3 яичных белка;

болгарский перец;

150 г кабачок;

половина луковицы;

помидор;

50 г нежирного сыра;

оливковое масло – 1 ст. л.

соль, перец, зелень – по вкусу

Как приготовить:

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