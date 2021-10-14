Омлет и гречка с яблоками – неожиданные, но вкусные сочетания к завтраку

Яблоки не должны быть кислых сортов, а перед приготовлением их лучше слегка обжарить на сливочном масле. Для подачи нужны корица, мед, изюм или клюква

Омлет и гречка с яблоками - рецепты к завтраку / Фото: Коллаж: Сегодня

Не только каша, а запеканки и как ингредиент в салатах – вот где еще можно использовать гречку. А еще она очень вкусная с яблоками и небольшим количеством меда. И если вы ни разу не пробовали готовить яблочный омлет, то стоит попробовать. Понятно, что он напоминает шарлотку, только без муки.

Гречка с яблоками

Гречка с яблоками / Фото: instagram.com/domik_rukodelia_sweets/

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Ингредиенты:

отварная гречка – 100 г;

яблоко – 1 шт.;

клюква сушеная или изюм – 15 г;

сливочное масло – по желанию;

корица, мед – по вкусу.

Как приготовить:

Яблоки нарезать, слегка обжарить на сливочном масле. Добавить к отварной гречке. К каше добавить клюкву или предварительно замоченный изюм. Украсить медом и корицей.

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Омлет с яблоками

Омлет с яблоками / Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Ингредиенты:

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яйца – 5 шт.;

яблоко – 1-2 шт. (небольших);

сливочное масло;

корица, сахар – по вкусу.

Как приготовить: