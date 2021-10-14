Омлет и гречка с яблоками – неожиданные, но вкусные сочетания к завтраку

Не только каша, а запеканки и как ингредиент в салатах – вот где еще можно использовать гречку. А еще она очень вкусная с яблоками и небольшим количеством меда. И если вы ни разу не пробовали готовить яблочный омлет, то стоит попробовать. Понятно, что он напоминает шарлотку, только без муки.
Гречка с яблоками
Ингредиенты:
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- отварная гречка – 100 г;
- яблоко – 1 шт.;
- клюква сушеная или изюм – 15 г;
- сливочное масло – по желанию;
- корица, мед – по вкусу.
Как приготовить:
- Яблоки нарезать, слегка обжарить на сливочном масле. Добавить к отварной гречке.
- К каше добавить клюкву или предварительно замоченный изюм. Украсить медом и корицей.
Омлет с яблоками
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.;
- яблоко – 1-2 шт. (небольших);
- сливочное масло;
- корица, сахар – по вкусу.
Как приготовить:
- Яблоки очистить, нарезать дольками и обжарить на сливочном масле. Оставить в сковороде.
- Яйца взбить, по желанию добавить сахар. Залить смесью яблоки и жарить до готовности. Украсить корицей.