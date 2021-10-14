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Омлет и гречка с яблоками – неожиданные, но вкусные сочетания к завтраку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
14 октября, 07:01
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Яблоки не должны быть кислых сортов, а перед приготовлением их лучше слегка обжарить на сливочном масле. Для подачи нужны корица, мед, изюм или клюква
Омлет и гречка с яблоками - рецепты к завтраку
Омлет и гречка с яблоками - рецепты к завтраку / Фото: Коллаж: Сегодня

Не только каша, а запеканки и как ингредиент в салатах – вот где еще можно использовать гречку. А еще она очень вкусная с яблоками и небольшим количеством меда. И если вы ни разу не пробовали готовить яблочный омлет, то стоит попробовать. Понятно, что он напоминает шарлотку, только без муки.

Гречка с яблоками

Гречка с яблоками
Гречка с яблоками / Фото: instagram.com/domik_rukodelia_sweets/

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Ингредиенты:

  • отварная гречка – 100 г;
  • яблоко – 1 шт.;
  • клюква сушеная или изюм – 15 г;
  • сливочное масло – по желанию;
  • корица, мед – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Яблоки нарезать, слегка обжарить на сливочном масле. Добавить к отварной гречке.
  2. К каше добавить клюкву или предварительно замоченный изюм. Украсить медом и корицей.

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Омлет с яблоками

Омлет с яблоками
Омлет с яблоками / Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Ингредиенты:

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  • яйца – 5 шт.;
  • яблоко – 1-2 шт. (небольших);
  • сливочное масло;
  • корица, сахар – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Яблоки очистить, нарезать дольками и обжарить на сливочном масле. Оставить в сковороде.
  2. Яйца взбить, по желанию добавить сахар. Залить смесью яблоки и жарить до готовности. Украсить корицей.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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