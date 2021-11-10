Омлет с баклажанами и плавленым сыром – рецепт для сытного завтрака

Омлеты, самые разные, можно готовить в духовке, а можно добавлять очень неожиданные ингредиенты. Например, баклажан и плавленый сыр. Сначала нужно обжарить овощ на сковороде, затем залить взбитыми яйцами.
Автор рецепта – cookingwithlove_18 – предлагает готовить этот омлет и на обед, и на ужин.
Омлет с баклажанами
Ингредиенты:
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- баклажан, лук, плавленый сырок – по 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- молотый кориандр, соль, перец, зелень;
- растительное масло.
Как приготовить:
- Баклажан и лук очистить от кожуры, нарезать кубиками. Обжарить до золотистого цвета на среднем огне.
- Взбить яйца с небольшим количеством соли. Овощи в сковороде также посолить, приправить перцем и кориандром.
- Залить их взбитыми яйцами, сверху разложить нарезанный плавленый сырок. Накрыть крышкой.
- Держать на медленном огне до готовности яиц. Украсить зеленью.
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