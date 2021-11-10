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Омлет с баклажанами и плавленым сыром – рецепт для сытного завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
10 ноября, 07:01
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Желательно, чтобы баклажан был без семян. Чтобы он не горчил наверняка, лучше подержать его в соли. Плавленый сыр добавляется в конце приготовления омлета
Омлет с баклажанами
Омлет с баклажанами / Фото: instagram.com/cookingwithlove_18/

Омлеты, самые разные, можно готовить в духовке, а можно добавлять очень неожиданные ингредиенты. Например, баклажан и плавленый сыр. Сначала нужно обжарить овощ на сковороде, затем залить взбитыми яйцами.

Автор рецепта – cookingwithlove_18 – предлагает готовить этот омлет и на обед, и на ужин.

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Омлет с баклажанами

Ингредиенты:

  • баклажан, лук, плавленый сырок – по 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • молотый кориандр, соль, перец, зелень;
  • растительное масло.

Как приготовить:

  1. Баклажан и лук очистить от кожуры, нарезать кубиками. Обжарить до золотистого цвета на среднем огне.
  2. Взбить яйца с небольшим количеством соли. Овощи в сковороде также посолить, приправить перцем и кориандром.
  3. Залить их взбитыми яйцами, сверху разложить нарезанный плавленый сырок. Накрыть крышкой.
  4. Держать на медленном огне до готовности яиц. Украсить зеленью.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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