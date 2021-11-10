Омлет с баклажанами и плавленым сыром – рецепт для сытного завтрака

Желательно, чтобы баклажан был без семян. Чтобы он не горчил наверняка, лучше подержать его в соли. Плавленый сыр добавляется в конце приготовления омлета

Омлет с баклажанами / Фото: instagram.com/cookingwithlove_18/

Омлеты, самые разные, можно готовить в духовке, а можно добавлять очень неожиданные ингредиенты. Например, баклажан и плавленый сыр. Сначала нужно обжарить овощ на сковороде, затем залить взбитыми яйцами.

Автор рецепта – cookingwithlove_18 – предлагает готовить этот омлет и на обед, и на ужин.

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Омлет с баклажанами

Ингредиенты:

баклажан, лук, плавленый сырок – по 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

молотый кориандр, соль, перец, зелень;

растительное масло.

Как приготовить: