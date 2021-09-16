Баклажаны в кисло-сладком маринаде – рецепт идеальной экспресс-закуски к мясу

Баклажаны в маринаде / Фото: instagram.com/korobkareceptoff/
Что бы мы не делали с баклажанами – запекали, дополняли мясные блюда или заготавливали на зиму – это всегда получается вкусно. Очень достойной будет экспресс-закуска из баклажанов в кисло-сладком маринаде. Пробуйте. Если понравится, то ею можно запастить.
Баклажаны в кисло-сладком маринаде
Ингредиенты:
- Баклажаны – 3 шт.
- Вода – 300 мл
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1/2 ст. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Уксус 9% – 70 мл
- Лавровый лист, душистый перец
Способ приготовления:
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- Баклажаны очистить от кожуры и нарезать на одинаковые тонкие пластины. Обжарить на растительном масле, добавив соли и перца по вкусу.
- Воду закипятить, добавить сахар, соль, уксус, лавровый лист и душистый перец. Варить маринад чуть больше минуты.
- В стерилизованную банку выложить баклажаны по кругу, добавить измельченный чеснок, залить горячим маринадом.
- Как только заготовка остынет, убрать в холодильник. На следующий день закуска будет готова.
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