Баклажаны в кисло-сладком маринаде – рецепт идеальной экспресс-закуски к мясу

Для маринада нужны будут чеснок и уксус. Остальные специи можно добавлять по вкусу. Это экспресс-закуска, готовится быстро, а пробовать ее можно уже на следующий день

Баклажаны в маринаде / Фото: instagram.com/korobkareceptoff/

Что бы мы не делали с баклажанами – запекали, дополняли мясные блюда или заготавливали на зиму – это всегда получается вкусно. Очень достойной будет экспресс-закуска из баклажанов в кисло-сладком маринаде. Пробуйте. Если понравится, то ею можно запастить.

Баклажаны в кисло-сладком маринаде

Ингредиенты:

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Баклажаны – 3 шт.

Вода – 300 мл

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1/2 ст. л.

Чеснок – 2 зуб.

Уксус 9% – 70 мл

Лавровый лист, душистый перец

Способ приготовления:

Баклажаны очистить от кожуры и нарезать на одинаковые тонкие пластины. Обжарить на растительном масле, добавив соли и перца по вкусу. Воду закипятить, добавить сахар, соль, уксус, лавровый лист и душистый перец. Варить маринад чуть больше минуты. В стерилизованную банку выложить баклажаны по кругу, добавить измельченный чеснок, залить горячим маринадом. Как только заготовка остынет, убрать в холодильник. На следующий день закуска будет готова.

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