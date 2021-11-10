Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Омлет із баклажанами та плавленим сиром – рецепт для ситного сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
10 листопада, 07:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бажано, щоби баклажан був без насіння. Щоб він не гірчив, краще потримати його в солі. Плавлений сир додається наприкінці приготування омлету
Омлет з баклажанами
Омлет з баклажанами / Фото: instagram.com/cookingwithlove_18/

Омлети, різні, можна готувати в духовці, а можна додавати дуже несподівані інгредієнти. Наприклад, баклажан та плавлений сир. Спочатку потрібно обсмажити овоч на сковороді, потім залити збитими яйцями.

Авторка рецепта – cookingwithlove_18 – пропонує готувати цей омлет і на обід, і на вечерю.

Реклама

Омлет із баклажанами

Інгредієнти:

  • баклажан, цибуля, плавлений сир – по 1 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • мелений коріандр, сіль, перець, зелень;
  • олія.

Як приготувати:

  1. Баклажан та цибулю очистити від шкірки, нарізати кубиками. Обсмажити до золотавого кольору на середньому вогні.
  2. Збити яйця з невеликою кількістю солі. Овочі у сковороді також посолити, приправити перцем та коріандром.
  3. Залити збитими яйцями, зверху розкласти нарізаний плавлений сирок. Накрити кришкою.
  4. Тримати на повільному вогні до готовності яєць. Прикрасити зеленню.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти