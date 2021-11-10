Омлет із баклажанами та плавленим сиром – рецепт для ситного сніданку

Бажано, щоби баклажан був без насіння. Щоб він не гірчив, краще потримати його в солі. Плавлений сир додається наприкінці приготування омлету

Омлет з баклажанами / Фото: instagram.com/cookingwithlove_18/

Омлети, різні, можна готувати в духовці, а можна додавати дуже несподівані інгредієнти. Наприклад, баклажан та плавлений сир. Спочатку потрібно обсмажити овоч на сковороді, потім залити збитими яйцями.

Авторка рецепта – cookingwithlove_18 – пропонує готувати цей омлет і на обід, і на вечерю.

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Омлет із баклажанами

Інгредієнти:

баклажан, цибуля, плавлений сир – по 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

мелений коріандр, сіль, перець, зелень;

олія.

Як приготувати: