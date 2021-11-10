Омлет із баклажанами та плавленим сиром – рецепт для ситного сніданку

Омлети, різні, можна готувати в духовці, а можна додавати дуже несподівані інгредієнти. Наприклад, баклажан та плавлений сир. Спочатку потрібно обсмажити овоч на сковороді, потім залити збитими яйцями.
Авторка рецепта – cookingwithlove_18 – пропонує готувати цей омлет і на обід, і на вечерю.
Омлет із баклажанами
Інгредієнти:
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- баклажан, цибуля, плавлений сир – по 1 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- мелений коріандр, сіль, перець, зелень;
- олія.
Як приготувати:
- Баклажан та цибулю очистити від шкірки, нарізати кубиками. Обсмажити до золотавого кольору на середньому вогні.
- Збити яйця з невеликою кількістю солі. Овочі у сковороді також посолити, приправити перцем та коріандром.
- Залити збитими яйцями, зверху розкласти нарізаний плавлений сирок. Накрити кришкою.
- Тримати на повільному вогні до готовності яєць. Прикрасити зеленню.
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