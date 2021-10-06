Смажені баклажани з чилі, рикотою і медом – такими ви їх ще не куштували

Почнемо з того що рикоту можна легко приготувати вдома. Вона не бере участі в процесі приготування, а служить прикрасою, тобто саме на ній подаються смажені баклажани. Автори закуски дуже наполягають використовувати рідкий мед і подавати страву як самостійну.
Смажені баклажани з чилі, рикотою і медом
Інгредієнти:
- 500 г баклажанів;
- сіль, оливкова олія, пластівці чилі;
- 5 зубчиків часнику;
- 300 г рикоти;
- 1 ст. л. рідкого меду або за смаком;
- свіжий базилік.
Як приготувати:
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- Баклажани нарізати смужками, посолити і залишити на 30 хвилин. Промити і обсушити.
- Обсмажити до золотавої скоринки з усіх боків. Перекласти на тарілку, застелену паперовим рушником, і посолити.
- В ту ж сковороду додати подрібнений часник та обсмажити кілька хвилин. Перекласти на паперову серветку.
- Викласти рикоту на сервірувальну тарілку. Зверху – смажені баклажани і часник. Полити медом за смаком, посипати пластівцями чилі та базиліком.
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