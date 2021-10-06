Смажені баклажани з чилі, рикотою і медом – такими ви їх ще не куштували

Меду на 500 г баклажанів потрібна 1 столова ложка. Можна спробувати на одному шматочку, щоб зрозуміти, скільки саме його додавати. Смажити овочі краще на оливковій олії