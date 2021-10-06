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Смажені баклажани з чилі, рикотою і медом – такими ви їх ще не куштували

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 жовтня, 15:11
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Меду на 500 г баклажанів потрібна 1 столова ложка. Можна спробувати на одному шматочку, щоб зрозуміти, скільки саме його додавати. Смажити овочі краще на оливковій олії
Смажені баклажани з рикотою та медом
Смажені баклажани з рикотою та медом / Фото: cooking.nytimes.com

Почнемо з того що рикоту можна легко приготувати вдома. Вона не бере участі в процесі приготування, а служить прикрасою, тобто саме на ній подаються смажені баклажани. Автори закуски дуже наполягають використовувати рідкий мед і подавати страву як самостійну.

Смажені баклажани з чилі, рикотою і медом

Інгредієнти:

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  • 500 г баклажанів;
  • сіль, оливкова олія, пластівці чилі;
  • 5 зубчиків часнику;
  • 300 г рикоти;
  • 1 ст. л. рідкого меду або за смаком;
  • свіжий базилік.

Як приготувати:

  1. Баклажани нарізати смужками, посолити і залишити на 30 хвилин. Промити і обсушити.
  2. Обсмажити до золотавої скоринки з усіх боків. Перекласти на тарілку, застелену паперовим рушником, і посолити.
  3. В ту ж сковороду додати подрібнений часник та обсмажити кілька хвилин. Перекласти на паперову серветку.
  4. Викласти рикоту на сервірувальну тарілку. Зверху – смажені баклажани і часник. Полити медом за смаком, посипати пластівцями чилі та базиліком.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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