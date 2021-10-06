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Жареные баклажаны с чили, рикоттой и медом – такими вы их еще не пробовали

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 октября, 15:11
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Меда на 500 г баклажанов нужна 1 столовая ложка. Можно испробовать на одном кусочке, чтобы понять, сколько именно его добавлять. Жарить овощи лучше на оливковом масле
Жареные баклажаны с рикоттой и медом
Жареные баклажаны с рикоттой и медом / Фото: cooking.nytimes.com

Начнем с того, что рикотту можно легко приготовить дома. Она не участвует в процессе приготовления, а служит украшением, то есть именно на ней подаются жареные баклажаны. Авторы закуски очень настаивают использовать жидкий мед и подавать блюдо как самостоятельное.

Жареные баклажаны с чили, рикоттой и медом

Ингредиенты:

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  • 500 г баклажанов;
  • соль, оливковое масло, хлопья чили;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 300 г рикотты;
  • 1 ст. л. жидкого меда или по вкусу;
  • свежий базилик.

Как приготовить:

  1. Баклажаны нарезать полосками, посолить и оставить на 30 минут. Промыть и обсушить.
  2. Обжарить до золотистой корочки со всех сторон. Переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и посолить.
  3. В ту же сковороду добавить измельченный чеснок и обжарить несколько минут. Переложить на бумажную салфетку.
  4. Выложить рикотту на сервировочную тарелку. Сверху – жареные баклажаны и чеснок. Полить медом по вкусу, посыпать хлопьями чили и базиликом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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