Жареные баклажаны с чили, рикоттой и медом – такими вы их еще не пробовали

Меда на 500 г баклажанов нужна 1 столовая ложка. Можно испробовать на одном кусочке, чтобы понять, сколько именно его добавлять. Жарить овощи лучше на оливковом масле