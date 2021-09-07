Піраміда з моцарелою, шашлик з курячою грудкою – і ще три красивих страви з баклажанами

Для піраміди з моцарелою баклажани смачніше приготувати на сковороді-гриль. У рецепті лазаньї є яловичий фарш, але можна взяти інший на свій смак, а для рататуя вам знадобиться сулугуні