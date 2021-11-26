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Как приготовить борано – самый пышный сырный омлет из Грузии

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
26 ноября, 07:01
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Настоящий борано не получится, если не будет сулугуни. Также понадобятся молоко и сливочное масло. Омлет лучше запекать в глиняной посуде, по желанию подавать с хлебом
Грузинский омлет с сыром борано
Грузинский омлет с сыром борано / Фото: instagram.com/xatia.imereli/

Ароматный, солоноватый, тягучий сулугуни под золотистой корочкой – это все про борано. В грузинской кухне очень много блюд с огромным количеством местного сыра. Чего стоит пирог ачма, в который идет целый килограмм сулугуни.

В борано такого количества не нужно, все-таки это омлет, только максимально сытный. Появился он в Аджарии, когда там начало развиваться производство молока и сыра.

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Традиционный рецепт не предусматривает яиц. В глиняной посуде – кеци – нужно запечь аджарский сыр члечили. Со временем борано трансформировался и стал еще и омлетом.

Во время запекания борано увеличится почти в два раза, поэтому, как советует xatia.imereli, нужно учитывать размеры формы.

Борано – рецепт грузинского омлета с сыром

Ингредиенты:⠀

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  • Яйца – 4 шт.⠀
  • Сулугуни – 500 г ⠀
  • Молоко – 50 мл ⠀
  • Растительное масло – 1 ст. л.⠀
  • Сливочное масло ⠀
  • Соль – по вкусу ⠀

Как приготовить:

  1. Сулугуни натереть на крупной терке. Яйца слегка взбить венчиком до однородного состояния. ⠀
  2. Добавить к яйцам сыр, молоко, соль по вкусу и растительное масло. Хорошо перемешать.
  3. Разогреть духовку до 140-150 градусов. Форму для запекания смазать сливочным маслом. ⠀
  4. Перелить смесь и отправить в духовку. Первые 25 минут открывать дверцу нельзя. Запекать еще 15-20 минут. ⠀
  5. У готового борано золотистая корочка.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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