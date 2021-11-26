Как приготовить борано – самый пышный сырный омлет из Грузии

Настоящий борано не получится, если не будет сулугуни. Также понадобятся молоко и сливочное масло. Омлет лучше запекать в глиняной посуде, по желанию подавать с хлебом

Грузинский омлет с сыром борано / Фото: instagram.com/xatia.imereli/

Ароматный, солоноватый, тягучий сулугуни под золотистой корочкой – это все про борано. В грузинской кухне очень много блюд с огромным количеством местного сыра. Чего стоит пирог ачма, в который идет целый килограмм сулугуни.

В борано такого количества не нужно, все-таки это омлет, только максимально сытный. Появился он в Аджарии, когда там начало развиваться производство молока и сыра.

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Традиционный рецепт не предусматривает яиц. В глиняной посуде – кеци – нужно запечь аджарский сыр члечили. Со временем борано трансформировался и стал еще и омлетом.

Во время запекания борано увеличится почти в два раза, поэтому, как советует xatia.imereli, нужно учитывать размеры формы.

Борано – рецепт грузинского омлета с сыром

Ингредиенты:⠀

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Яйца – 4 шт.⠀

Сулугуни – 500 г ⠀

Молоко – 50 мл ⠀

Растительное масло – 1 ст. л.⠀

Сливочное масло ⠀

Соль – по вкусу ⠀

Как приготовить: