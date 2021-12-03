Салат, основна страва та десерт – вегетаріянські рецепти на Новий рік-2022

Салат готується зі стручкової та звичайної квасолі, для запеченої картоплі потрібно приготувати ароматний соус на основі трав та прянощів. У якості десерту – сицилійські канолі з кремом з тофу та фісташок

Вегетаріянські рецепти на Новий рік-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Відсутність м'яса або риби на новорічному столі зовсім не означає, що їжа буде несмачною.

Сьогодні існує маса чудових страв не тільки для людей, які відмовилися від їжі тваринного походження. Їх можуть розкушутвати та гідно оцінити інші.

Реклама

У салаті від vegetarianstvo_recepts присутні стручкова квасоля і звичайна – біла та чорна.

Картопля за рецептом vegetarian.heaven запікатиметься, щоб вона приготувалася рівномірно, треба постаратися нарізати її однаковими шматочками.

Десерт представлений рецептом сицилійських трубочок канолі з кремом з тофу та фісташками від фудблогерки my_healthyhabits_blog.

Реклама

Салат "Фасолевий бум"

Салат "Квасолевий бум" / Фото: instagram.com/vegetarianstvo_recepts

Стручкова квасоля – 300 г

Квасоля чорна – 200 г

Квасоля біла – 200 г

Сир фета – 1 ск.

Кінза – пучок

Сік лимона – 1/3 ст.

Оливкова олія – 3 ст. л.

Сіль, спеції – за смаком

Інгредієнти:

Як приготувати:

Квасолю замочити у воді на ніч. Промити та відварити до готовності. Стручкову квасолю нарізати на дві-три частини. Відварити окремо 5-10 хвилин. Змішати в салатниці квасолю, додати сир, олію, лимонний сік і нарізану кінзу. Приправити за смаком. Акуратно перемішати.

Реклама

Ароматна картопля з травами

Ароматна картопля з травами / Фото: instagram.com/vegetarian.heaven

Інгредієнти на дві порції:

Картопля – 6 шт.

Олія, сіль та перець – для запікання картоплі

Цибуля – 50 г (дуже дрібно нарізаної)

Бульйон або сухе біле вино – 50 мл

Сушений естрагон – половина ч. л.

Сушена петрушка – 1 ч. л.

Сіль, перець, сушений часник – за смаком

Сік 1 лимона

Свіжа петрушка

Як приготувати:

Розігріти духовку до 190 градусів. Картоплю очистити та нарізати на 3-4 шматочки. Викласти у форму для мікрохвильової печі, залити водою. Поставити у мікрохвильову піч на 10 хвилин на середній потужності. Злегка м'яку картоплю вийняти з води та викласти у форму для запікання. Рясно збризкати олією. Посолити, поперчити за смаком. Запікати 25 хвилин, потім перемішати. Готувати ще 25 хвилин або до готовності. Перекладіть на тарілку для подачі. Додати вино у форму для запікання і перемішати, щоб зібрати трохи картопляного присмаку, потім перелити в сотейник. Додайте цибулю, спеції та олію. Тушкувати на повільному вогні, доки вино не зменшиться в об'ємі. Додати лимонний сік, олію, готувати ще 2 хвилини. Полити соусом картоплю. Зверху посипати свіжою петрушкою.

Трубочки канолі

Трубочки канолі / Фото: instagram.com/my_healthyhabits_blog

Інгредієнти для тіста:

Безглютенове борошно – 100 г

Кокосовий цукор, рослинне молоко – по 35 г

Горіхова паста – 30 г

Какао – 1 ч. л

Сіль, насіння чіа – по щіпці

Вода – 1,5 ст. л

Для начинки 1:

Тофу – 200 г

Фісташки – 50 г

Ваніль – половина ч. л.

Сіль – щіпка

Лимонний сік – 1 ч. л.

Сироп топінамбура – 25 г

Для начинки 2:

Тофу – 200 г

Гіркий шоколад, сироп топінамбура – по 25 г

Цедра одного апельсину

Сіль – щіпка

Як приготувати: