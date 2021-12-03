Салат, основна страва та десерт – вегетаріянські рецепти на Новий рік-2022

Відсутність м'яса або риби на новорічному столі зовсім не означає, що їжа буде несмачною.
Сьогодні існує маса чудових страв не тільки для людей, які відмовилися від їжі тваринного походження. Їх можуть розкушутвати та гідно оцінити інші.
У салаті від vegetarianstvo_recepts присутні стручкова квасоля і звичайна – біла та чорна.
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Картопля за рецептом vegetarian.heaven запікатиметься, щоб вона приготувалася рівномірно, треба постаратися нарізати її однаковими шматочками.
Десерт представлений рецептом сицилійських трубочок канолі з кремом з тофу та фісташками від фудблогерки my_healthyhabits_blog.
Салат "Фасолевий бум"
Інгредієнти:
- Стручкова квасоля – 300 г
- Квасоля чорна – 200 г
- Квасоля біла – 200 г
- Сир фета – 1 ск.
- Кінза – пучок
- Сік лимона – 1/3 ст.
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Сіль, спеції – за смаком
Як приготувати:
- Квасолю замочити у воді на ніч. Промити та відварити до готовності.
- Стручкову квасолю нарізати на дві-три частини. Відварити окремо 5-10 хвилин.
- Змішати в салатниці квасолю, додати сир, олію, лимонний сік і нарізану кінзу.
- Приправити за смаком. Акуратно перемішати.
Ароматна картопля з травами
Інгредієнти на дві порції:
- Картопля – 6 шт.
- Олія, сіль та перець – для запікання картоплі
- Цибуля – 50 г (дуже дрібно нарізаної)
- Бульйон або сухе біле вино – 50 мл
- Сушений естрагон – половина ч. л.
- Сушена петрушка – 1 ч. л.
- Сіль, перець, сушений часник – за смаком
- Сік 1 лимона
- Свіжа петрушка
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 190 градусів. Картоплю очистити та нарізати на 3-4 шматочки. Викласти у форму для мікрохвильової печі, залити водою.
- Поставити у мікрохвильову піч на 10 хвилин на середній потужності. Злегка м'яку картоплю вийняти з води та викласти у форму для запікання.
- Рясно збризкати олією. Посолити, поперчити за смаком. Запікати 25 хвилин, потім перемішати. Готувати ще 25 хвилин або до готовності.
- Перекладіть на тарілку для подачі. Додати вино у форму для запікання і перемішати, щоб зібрати трохи картопляного присмаку, потім перелити в сотейник.
- Додайте цибулю, спеції та олію. Тушкувати на повільному вогні, доки вино не зменшиться в об'ємі. Додати лимонний сік, олію, готувати ще 2 хвилини.
- Полити соусом картоплю. Зверху посипати свіжою петрушкою.
Трубочки канолі
Інгредієнти для тіста:
- Безглютенове борошно – 100 г
- Кокосовий цукор, рослинне молоко – по 35 г
- Горіхова паста – 30 г
- Какао – 1 ч. л
- Сіль, насіння чіа – по щіпці
- Вода – 1,5 ст. л
Для начинки 1:
- Тофу – 200 г
- Фісташки – 50 г
- Ваніль – половина ч. л.
- Сіль – щіпка
- Лимонний сік – 1 ч. л.
- Сироп топінамбура – 25 г
Для начинки 2:
- Тофу – 200 г
- Гіркий шоколад, сироп топінамбура – по 25 г
- Цедра одного апельсину
- Сіль – щіпка
Як приготувати:
- Для першої начинки замочити очищені фісташки у воді на 1-2 години. З'єднати з іншими інгредієнтами начинки 1 і пробити блендером. Поставити у холодильник на 30 хвилин.
- Для другої начинки занурювальним блендером пробити тофу, сироп та сіль. Вмішати терті шоколад та цедру. Прибрати у холодильник на 30 хвилин.
- Чіа змішати з водою та прибрати в холодильник на 10 хвилин.
- У миску просіяти борошно, сіль, какао та кокосовий цукор. Додати горіхову пасту, рослинне молоко та чіа. Добре перемішати. Тісто має бути несильно липким.
- Тонко розкочати тісто на силіконовому килимку або пергаменті. Вирізати кружальця діаметром від 5-10 см. Змастити конусоподібні форми невеликою кількістю олії та обгорнути кружальця тіста навколо них.
- Викласти на деко та випікати в розігрітій до 190 градусів духовці 10 хвилин. Дати охолонути та зняти канолі з форм.
- Заповнювати канолі бажано перед тим, як їх їсти, бо тісто намокне і не буде хрустким.