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Плов з грибами та вершковим соусом – рецепт для тих, хто не їсть на вечерю м'ясо

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 листопада, 19:00
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Гриби можуть бути будь-якими. Краще асорті. Беріть хороше вершкове масло, для насиченого смаку можна додати трохи вершків
Плов з грибами та вершковим соусом
Плов з грибами та вершковим соусом / Фото: www.bonappetit.com

Плов буває різним, його навіть можна приготувати в гарбузі. Плов з грибами – сама по собі річ дуже смачна, але тут вся справа у дивовижному соусі, яскравий вершковий смак якого відтіняє сік лимона.

Кулінарні редактори Вonappetit.com пропонують подавати його зі шматочками фети та свіжою зеленню.

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Плов з грибами та вершковим соусом

Інгредієнти:

  • 500 г асорті із грибів;
  • 5 ст. л. оливкової олії;
  • 8 ст. л. вершкового масла;
  • 2 шт. цибулі-шалот, тонко нарізаної;
  • 2 зубчиів часнику, дрібно нарізаних;
  • 250 г басматі або довгозерного рису;
  • 2 гілочки чебрецю;
  • 2 шт. лаврового листя;
  • 800 мл овочевого або курячого бульйону;
  • цедра та сік 1 лимона;
  • сіль, перець, сушені трави – за смаком.

Як приготувати:

  1. Наріжте гриби на великі шматочки. Цибулю-шалот обсмажте на оливковій олії 8 хвилин. Додайте часник і готуйте, помішуючи приблизно 1 хвилину, доки він не стане золотавим.
  2. Додайте рис, перемішайте, обсмажте 2-3 хвилини. До рису додайте чебрець, лаврове листя, бульйон, сіль, перець та перемішайте. Доведіть до кипіння. Накрийте кришкою сковороду та зменште вогонь до мінімуму. Готуйте 20 хвилин. Дайте настоятися ще 20 хвилин.
  3. На іншій сковороді обсмажте гриби зі спеціями близько 5 хвилин, покладіть на тарілку.
  4. У сковороді розігрійте вершкове масло, доки воно не набуде горіхового аромату, додайте гриби і готуйте близько 5 хвилин. Зніміть з вогню та додайте цедру лимона, лимонний сік та трави. За необхідності приправте сіллю та перцем.
  5. Викладіть рис по тарілках, зверху – гриби та приправте перцем.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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