Плов з грибами та вершковим соусом – рецепт для тих, хто не їсть на вечерю м'ясо

Гриби можуть бути будь-якими. Краще асорті. Беріть хороше вершкове масло, для насиченого смаку можна додати трохи вершків

Плов з грибами та вершковим соусом / Фото: www.bonappetit.com

Плов буває різним, його навіть можна приготувати в гарбузі. Плов з грибами – сама по собі річ дуже смачна, але тут вся справа у дивовижному соусі, яскравий вершковий смак якого відтіняє сік лимона.

Кулінарні редактори Вonappetit.com пропонують подавати його зі шматочками фети та свіжою зеленню.

Реклама

Плов з грибами та вершковим соусом

Інгредієнти:

500 г асорті із грибів;

5 ст. л. оливкової олії;

8 ст. л. вершкового масла;

2 шт. цибулі-шалот, тонко нарізаної;

2 зубчиів часнику, дрібно нарізаних;

250 г басматі або довгозерного рису;

2 гілочки чебрецю;

2 шт. лаврового листя;

800 мл овочевого або курячого бульйону;

цедра та сік 1 лимона;

сіль, перець, сушені трави – за смаком.

Як приготувати: