Червоний рис Чарльстон – ідея для повноцінного яскравого обіду

А щоб цей обід став ще і ситним, то подавати його можна з ковбасою, запеченою куркою або м'ясом. Рис готується в кілька етапів – спочатку вариться, потім запікається в томатній пасті