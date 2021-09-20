Червоний рис Чарльстон – ідея для повноцінного яскравого обіду

Якщо потрібно поставити на стіл щось ситне, ароматне і красиве, то червоний рис Чарльстон стане вдалим вибором. Бажано, щоб це був басматі. Страва готується в кілька етапів – автори сучасного рецепта пропонують його відварити, потім протушкувати в густій томатній пасті. Особливий смак додасть топлений бекон, а подавати рис можна з м'ясом або тушкованими овочами. Сам же рецепт доволі поширений у США. Кажуть, що його привези африканські переселенці.
Червоний рис Чарльстон
Інгредієнти:
- 6 скибочок бекону;
- 1 цибулина;
- 2 стебла селери, нарізані;
- 1 великий зелений перець, нарізаний;
- 1 ч. л. солі, плюс ще за смаком;
- 2 зуб. часнику, подрібнені;
- 2 чашки басматі, промитого прозорої води;
- 350 мл томатного пюре (пасти);
- 1 ½ чашки курячого бульйону або води;
- 1 ст. л. соусу чилі або за смаком;
- 1 ч. л. каджунської приправи;
- 1 ч. л. цукру;
- ½ ч. л. чорного перцю;
- щіпка меленого каєнського перцю;
- листя петрушки для прикраси.
Спосіб приготування:
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- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- У сковороді на середньому вогні обсмажте бекон до хрусткої скоринки, приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Викладіть на паперовий рушник. Після того, як бекон охолоне, подрібніть.
- У тій же сковороді додайте нарізану цибулю, селеру, болгарський перець і 1 чайну ложку солі та обсмажте, доки цибуля не стане напівпрозорою, близько 5 хвилин. Додайте часник і обсмажте до появи аромату ще 30 секунд.
- У сковороду додайте промитий рис. Перемішайте і обсмажте рис впродовж 30 секунд. Додайте подрібнений бекон, томатне пюре, бульйон, гострий соус, каджунську приправу, цукор, перець і каєнський перець.
- Доведіть рис та овочі до кипіння, потім зменшіть вогонь до мінімуму і тушкуйте близько 5 хвилин. Доведіть до смаку сіллю.
- Перекладіть інгредієнти в змащену олієюм форму для запікання.
- Щільно накрийте форму для запікання фольгою і запікайте, доки рис не стане м'яким, приблизно 40-50 хвилин.
- Приблизно за 30 хвилин перевірте рис, щоб переконатися, що вся рідина увібралася, а рис м'який. (Якщо він занадто сухий або не до кінця приготований, за необхідності додавайте по кілька столових ложок води або бульйону і готуйте ще трохи.)
- Перед подачею на стіл і прикрасьте листям петрушки.
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