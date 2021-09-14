Теплий курячий салат з грушами і мангольдом – ідея для затишної сімейної вечері

Курку для цього салату потрібно попередньо відварити, а потім запекти. Мангольд намагайтеся вибирати молодий, він соковитіше. Ще будуть потрібні болгарський перець, цибуля-шалот і трохи лимонного соку

Теплий курячий салат з грушами / Фото: www.eatthis.com

Чому осінні салати особливі? Тому що у нас є широкий вибір насичених смаком інгредієнтів, а звідси – і безмежне поле для кулінарних експериментів. Цей рецепт розроблений фахівцями в області дієтологи США. Вони стверджують, що відварена, а потім трохи запечена курка в салаті сподобається найменшим. До того ж цей теплий салат корисний. Він ситний, тому цілком може замінити вашу традиційну вечеря.

Теплий курячий салат з грушами і мангольдом

Інгредієнти

Реклама

2 склянки нарізаної вареної курки

6 склянок нарізаного мангольда

1 груша, нарізана

2 болгарських перці, нарізаних

1/4 склянки кедрових горіхів, підсмажених

1/4 склянки оливкової олії

1 цибуля-шалот, подрібнена

2 ст. л. свіжого лимонного соку

2 ст. л. яблучного оцту

1 ст. л. діжонської гірчиці

1/4 ч. л. солі

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Оберніть нарізану курку пергаментним папером, викладіть на деко і прогрійте 10 хвилин. У великій мисці змішайте мангольд, грушу, перець і кедрові горіхи. У невеликій мисці змішайте оливкову олію, цибулю-шалот, лимонний сік, оцет, гірчицю і сіль. Додайте заправку до салату і перемішайте. Додайте в миску теплу курку, добре перемішайте і одразу подавайте.

І ще 7 рецептів салатів з копченою куркою знайдете тут.