Теплий курячий салат з грушами і мангольдом – ідея для затишної сімейної вечері

Теплий курячий салат з грушами / Фото: www.eatthis.com
Чому осінні салати особливі? Тому що у нас є широкий вибір насичених смаком інгредієнтів, а звідси – і безмежне поле для кулінарних експериментів. Цей рецепт розроблений фахівцями в області дієтологи США. Вони стверджують, що відварена, а потім трохи запечена курка в салаті сподобається найменшим. До того ж цей теплий салат корисний. Він ситний, тому цілком може замінити вашу традиційну вечеря.
Теплий курячий салат з грушами і мангольдом
Інгредієнти
- 2 склянки нарізаної вареної курки
- 6 склянок нарізаного мангольда
- 1 груша, нарізана
- 2 болгарських перці, нарізаних
- 1/4 склянки кедрових горіхів, підсмажених
- 1/4 склянки оливкової олії
- 1 цибуля-шалот, подрібнена
- 2 ст. л. свіжого лимонного соку
- 2 ст. л. яблучного оцту
- 1 ст. л. діжонської гірчиці
- 1/4 ч. л. солі
Спосіб приготування
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- Розігрійте духовку до 180 градусів. Оберніть нарізану курку пергаментним папером, викладіть на деко і прогрійте 10 хвилин.
- У великій мисці змішайте мангольд, грушу, перець і кедрові горіхи.
- У невеликій мисці змішайте оливкову олію, цибулю-шалот, лимонний сік, оцет, гірчицю і сіль. Додайте заправку до салату і перемішайте.
- Додайте в миску теплу курку, добре перемішайте і одразу подавайте.