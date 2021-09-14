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Теплий курячий салат з грушами і мангольдом – ідея для затишної сімейної вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
14 вересня, 14:06
В закладинки
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Курку для цього салату потрібно попередньо відварити, а потім запекти. Мангольд намагайтеся вибирати молодий, він соковитіше. Ще будуть потрібні болгарський перець, цибуля-шалот і трохи лимонного соку
Теплий курячий салат з грушами
Теплий курячий салат з грушами / Фото: www.eatthis.com

Чому осінні салати особливі? Тому що у нас є широкий вибір насичених смаком інгредієнтів, а звідси – і безмежне поле для кулінарних експериментів. Цей рецепт розроблений фахівцями в області дієтологи США. Вони стверджують, що відварена, а потім трохи запечена курка в салаті сподобається найменшим. До того ж цей теплий салат корисний. Він ситний, тому цілком може замінити вашу традиційну вечеря.

Теплий курячий салат з грушами і мангольдом

Інгредієнти

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  • 2 склянки нарізаної вареної курки
  • 6 склянок нарізаного мангольда
  • 1 груша, нарізана
  • 2 болгарських перці, нарізаних
  • 1/4 склянки кедрових горіхів, підсмажених
  • 1/4 склянки оливкової олії
  • 1 цибуля-шалот, подрібнена
  • 2 ст. л. свіжого лимонного соку
  • 2 ст. л. яблучного оцту
  • 1 ст. л. діжонської гірчиці
  • 1/4 ч. л. солі

Спосіб приготування

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Оберніть нарізану курку пергаментним папером, викладіть на деко і прогрійте 10 хвилин.
  2. У великій мисці змішайте мангольд, грушу, перець і кедрові горіхи.
  3. У невеликій мисці змішайте оливкову олію, цибулю-шалот, лимонний сік, оцет, гірчицю і сіль. Додайте заправку до салату і перемішайте.
  4. Додайте в миску теплу курку, добре перемішайте і одразу подавайте.

І ще 7 рецептів салатів з копченою куркою знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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