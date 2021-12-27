Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка

Святкова страва

Сезонна запіканка

Піст до Різдва

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Більше, ніж просто сирна тарілка – як оформити стильну закусочну дошку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
27 грудня, 11:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Крім традиційних сиру та м'ясних делікатесів, на одній дошці можуть бути свіжі та мариновані овочі, горіхи, сухофрукти та свіжі фрукти, хліб, хумус та свіжі розмарин з чебрецем
Закусочна дошка на Новий рік
Закусочна дошка на Новий рік / Фото: instagram.com/sheilas_table/

Дедалі частіше, що не може тішити, ми відповідальніше ставимося до деталей при оформленні новорічного столу.

Наприклад, ретельно вибираємо правильні закуски до різного шампанського і намагаємося якнайкрасивіше оформити стіл.

Реклама

Зараз у побут увійшло це словосполучення – Charcuterie board. Перекласти можна як дошка делікатесів.

Тобто це не просто тонко нарізані сир, шинка та ковбаса, викладені симпатичнми рядами або візерунками. Це цілий набір закусок, що доповнюють одна одну, підкреслюють та підсилюють смак.

Нижче – оптимальний набір інгредієнтів для красивої подачі найсмачнішого.

Реклама

Предмети для стильної закусочної дошки

Для зручності сир можна подавати окремо та крупно нарізаним
Для зручності сир можна подавати окремо та крупно нарізаним / Фото: instagram.com/drhunt51

Зараз їх можна – різних розмірів та форм – легко знайти у магазинах. Якщо компанія планується велика, можна оформити кілька, бажано ідентичних.

Далі посуд для соусів – потрібні симпатичні ємності, в яких буде мед, гірчиця і подібні речі. Також потрібні ложечки і для соусів, і для джемів.

Реклама

Шпажки та зубочистки відійшли в минуле. Зараз цю функцію виконують невеликі виделки, щоб наколоти, наприклад, оливку або корнішон.

Багато хто радить подавати сир на окремій дошці та крупно нарізаним разом з ножем, щоб кожен гість міг відрізати потрібну собі кількість.

Правильне сусідство інгредієнтів

Від цього залежить як зовнішній вигляд дошки, так і смакові відчуття гостей. Тобто сири можна поставити поруч із піалами з горіхами, медом, сухофруктами.

Поруч із шинкою та ковбасою можна вкласти соління, маслини. Між ними – крекер, хліб, соломку, чипси.

Якщо є свіжі ягоди, фрукти, їх краще покласти по боках дошки.

Читайте також:

Що можна покласти на закусочну дошку

Стильна закусочна дошка на Новий рік
Стильна закусочна дошка на Новий рік / Фото: instagram.com/30minutefoodie/

  • Шинка, салямі, інша ковбаса.
  • Декілька видів сирів.
  • Горіхи будь-які. Їх можна обсмажити із сіллю або цукром.
  • Оливки, артишоки, корнішони, каперси, маринований перець та цибуля.
  • Мед.
  • Гірчиця, бажано діжонська.
  • Ягоди, фрукти – виноград, гранат, нарізані груші, яблука.
  • Сухофрукти – фініки, курага, чорнослив, ананас.
  • Овочі – різних кольорів чері, огірки, нарізані кружальцями.
  • Джем – журавлинний, вишневий.
  • Хумус.
  • Великі чипси, трохи підсмажений свіжий хліб, соломка.
  • Свіжий розмарин або чебрець нададуть аромату м'ясним виробам.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Будете використовувати ананас у новорічних стравах?
Святкові салати

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти