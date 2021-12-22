З чим пити шампанське на Новий рік, а яка їжа вб'є його смак

Крім іншого алкоголю, будь-яке ігристе не поєднується з жирною та гострою їжею, темним шоколадом, цитрусовими. Солодке та напівсолодке подається до десертів, але можна спробувати із сирами з пліснявою

З чим правильно пити шампанське / Фото: Колаж: Сьогодні

Шампанське на Новий рік і просто так – уже добре. Зазвичай до нього готуються різні красиві закуски, нарізаються сири та фрукти.

Ну не пити ж його з олів'є, коли є прийнятніше. У всякому разі, нам здається, що це підкреслить шампанське, а не заб'є його смак.

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Тут є багато нюансів, і щоб не помилитись, нижче зібрані рекомендації експертів і рецепти ідеальних закусок.

Почнемо з того, що вб'є на корені задоволення від шампанського.

Що категорично не можна подавати до шампанського

Шампанське не дружить із жирним м'ясом та салатами з майонезом / Фото: Depositphotos

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Тут і без думки експертів ясно. Будь-яка жирна їжа – м'ясо, салати, щедро заправлені майонезом, та маринованими овочами знищать смак напою.

Зіпсують його смак пряні закуски, тобто з великою кількістю спецій, все, де є гриби, цитрусові та темний шоколад.

З чим пити брют

Салат з динею і прошуто підкреслить смак брюта / Фото: Depositphotos

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Це закуски та асорті з морепродуктами. Якщо любите, козячі сири, а також м'які – брі або камабер. Тарталетки з ікрою, запечена риба, прошуто.

Щодо фруктів, то це ананаси та тверді груші.

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З чим пити напівсухе шампанське

Будь-який фруктовий салат, де є ківі, розкриє смак напівсухого ігристого / Фото: Depositphotos

Тверді сири, як молоді, так і витримані. Салат з морепродуктами, заправлений не майонезом.

Закуски, де є відварена або запечена курка.

До напівсухого можна приготувати салат з яблук та ківі, різні десерти з горіхами. Кедрові горіхи використовувати не можна.

З чим пити напівсолодке та солодке шампанське

Експерти рекомендують спробувати напівсолодке та солодке шампанське з мигдалем / Фото: pexels.com

Із самої назви стає ясно, що чогось солоного апріорі бути не може. Це шампанське подають з чимось помірно солодким.

Яблучні десерти, тарталетки з фруктами, у яких переважає кислинка.

Деякі радять спробувати напівсолодке шампанське із сирами з пліснявою. Заради експерименту таке поєднання можна випробувати на собі.

Чудово поєднується напівсолодке та солодке ігристе з мигдалем.

Фініки, фаршировані сиром – рецепт закуски до брюту

Фініки, фаршировані сиром – рецепт закуски до брюту / Фото: instagram.com/iamcookru/

Інгредієнти:

Фініки – 250 г

Сир із пліснявою – 150 г

Волоські очищені горіхи – 30 г

Мед для подачі, за бажанням

Як приготувати:

Фініки помити та просушити паперовим рушником. Уздовж фініка зробити надріз з одного боку. Сир подрібнити ножем. Нафарширувати фініки. Половинки волоського горіха обсмажити на сухій сковороді 3-4 хвилини. Покласти у кожен фінік половинку горіха. Перед подачею можна полити медом.

Брускета з прошуто та інжиром – рецепт закуски до напівсухого шампанського

Брускета з прошуто та інжиром – рецепт закуски до напівсухого шампанського / Фото: instagram.com/olga.gotovimprostodoma

Інгредієнти:

Чіабата

Прошуто

Інжир

Сир

Як приготувати: