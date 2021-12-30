Пиріжки-трубочки з квашеною капустою – як їх готують у Молдові

Пиріжки з квашеною капустою верзере / Фото: instagram.com/vpovare/
Пиріжки бувають різними. Бувають максимально швидкими, на які потрібно лише пів години, а бувають у вигляді трубочок, як верзере з Молдови.
Тісто замішується на олії, а до квашеної капусти додається цибуля і терта морква.
Авторка рецепта – vpovare – радить не змащувати олією пергамент, тісто для верзере і без того жирне.
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Молдавські пиріжки верзере
Інгредієнти для тіста:
- Олія, вода – по 0,5 ск.
- Борошно – 2 ск.
- Сіль – кілька щіпок
Для начинки:
- Квашена капуста – 2 ск.
- Морква, цибуля – по 1 шт.
- Олія – 2-3 ст. л.
- Жовток
Як приготувати:
- У просіяному борошні зробити лунку по центру. Влити олію, воду, додати сіль. Замісити тісто. Зібрати в кому, накрити плівкою та залишити на 20 хвилин.
- Порізати цибулю півкільцями, моркву натерти. Обсмажити на олії, додати капусту і смажити до м'якості всіх овочів.
- Тісто розділити на 16 частин. Кожну розкачати максимально тонко, надаючи форму прямокутника. Покласти капусту, загорнути краї та скрутити рулетом.
- Викласти на пергамент.
- Розігріти духовку до 200 градусів. Змастити пиріжки жовтком. Випікати 20 хвилин..
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