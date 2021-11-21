Як приготувати трансільванський гуляш: особливість – квашена капуста серед інгредієнтів

Коли ми кажемо "Кухня Угорщини", згадуємо паприкаш, який, до речі, можна приготувати і з куркою.
Ще в цій країні найкраще готують гуляші, рівних угорцям у цій справі немає. Так і з трансільванським гуляшем, він неймовірний і зробити його нескладно.
Важливо мати хорошу копчену паприку й кмин. На каналі "Рецепти без слів" наполягають: квашену капусту перед тим, як додавати до м'яса, потрібно відварити.
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Трансільванський гуляш із квашеною капустою
Інгредієнти:
- 600 г свинини;
- 60 г сала;
- 5-6 скибочок бекону;
- 3 шт. цибулі:
- 2 ст. л. борошна;
- 500 г квашеної капусти
- 250 мл вершків 30%
- 2 ч. л. кмину;
- сіль, перець – за смаком;
- 15 г копченої паприки.
Як приготувати:
- Бекон та м'ясо нарізати приблизно рівними невеликими кубиками. Цибулю дрібно нашаткувати.
- У глибокій каструлі розпустити сало і обсмажити до легкої золотавості цибулю. Посолити, додати м'ясо та бекон. Готувати 10 хвилин. Не забувати помішувати, щоб м'ясо та цибуля не пригоріли.
- Додати паприку. Залити водою, вона має покрити м'ясо, готувати під кришкою.
- В окремій каструлі відварити до розм'якшення квашену капусту та перекласти до м'яса.
- З'єднати вершки та борошно, збити вінчиком, щоб не було грудочок. готувати на слабкому вогні ще 15-20 хвилин.
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