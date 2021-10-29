Рагу зі свинини в мультиварці – рецепт з червоним вином, оливками та помідорами

Не треба боятися присутності оливок, вони не зіпсують смаку. Помідори в рецепті консервовані у власному соку, але гірше не стане, якщо використовувати свіжі

Рагу зі свинини в мультиварці / Фото: cooking.nytimes.com

Рагу – найкращий представник зі списку комфортної їжі. Воно не вимагає особливих зусиль: потрібно просто нарізати все, що до нього входить, можливо, обсмажити деякі інгредієнти, скласти разом і чекати, доки воно тушкується.

Максимально зручно, коли ця справа відбувається в мультиварці.

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Для рецепта від The New York Times потрібне насіння коріандру. Цікаво, що автори цього рагу радять злегка обсмажити його на сухій сковороді, трохи потовкти і поставити в холодильнику на пів години.

Отже, поки готуєте улюблений гарнір, рагу готується опинитися за тихим сімейним столом.

Рагу зі свинини в мультиварці

Інгредієнти:

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800 г свинини, нарізаної невеликими шматками;

6 зуб. часнику, пропущені через прес;

за 1 ст. л. нарізаного свіжого розмарину; нарізаної шавлії;

велика дрібка пластівців червоного перцю;

1 ч. л. насіння коріандру;

100 мл сухого червоного вина;

бляшанка помідорів у власному соку (можна замінити свіжими);

2 шт. моркви, нарізаної скибочками;

100 г зелених оливок без кісточок;

сіль, перець, оливкова олія;

петрушка або базилік – для подачі.

Як приготувати: