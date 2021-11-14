3 рецепти м'ясних зраз, після яких ніхто не залишиться голодним

Зрази – абсолютно зручна їжа. У тому сенсі, що коли вони на столі, ніхто не лишається голодним. Ми звикли, що зазвичай їхня основа з картоплі, а всередині – різні начинки. Тепер навпаки: ваш улюблений фарш не всередині, з нього формуються зрази.
Зрази з яйцем та сиром від sashasa_fonov1979 готуються з курячого фаршу, для зраз з яловичини за рецептом prostotaksovkusom для начинки потрібні вівсянка та твердий сир.
І нарешті, зрази зі свинячого фаршу від vilkinpro готуються з грибною, а саме з печериць, начинкою.
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Зрази зі свинячого фаршу з грибами
Інгредієнти:
- Фарш – 400 г
- Печериці – 150 г
- Цибуля – 1 шт.
- Багет черствий – 100 г
- Олія – 40 мл
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Для начинки на олії до золотавого кольору пасерувати дрібно порубану цибулину. Потім додати подрібнені печериці, приправити сіллю з перцем і готувати 5 хвилин на помірному вогні.
- Подрібнити сухий багет, булку чи батон. Хлібна крихта потрібна для панірування виробів, з нею скоринка хрумкіша. Також трохи додати до фаршу.
- М'ясний фарш перемішати з меленими спеціями та столовою ложкою сухарів.
- Розділити м'ясну суміш на порції, з кожної сформувати товсті коржики. По центру викласти гриби з цибулею, надати овальної форми. Щедро обсипати паніровкою з усіх боків.
- Смажити на добре розігрітій сковороді до рум'яної скоринки.
Зрази з яловичини із сиром та травами
Інгредієнти:
- Яловичий фарш – 500 г
- Яйце велике
- Молоко – 3/4 ск.
- Вівсянка – 1/2 ск.
- Маленька цибулина
- Твердий сир – 80 г
- Вершкове масло – 20 г
- Петруша, укроп
- Італійські трави – 1/2 ч. л.
- Сіль, свіжий чорний перець
Як приготувати:
- Натерти сир на дрібній тертці. Дрібно нарізати зелень. Змішати сир із зеленню і вершковим маслом і за допомогою двох ложок сформувати 6 невеликих галушок. Прибрати в холодильник.
- У великій мисці злегка збити яйце, додати молоко, овсянку, спеції, сіль і перець і добре перемішати. Залишити на 5 хвилин.
- Очистити цибулю і дрібно нарізати. Додати цибулю і фарш в миску з вівсянкою і ретельно перемішати.
- Сформувати шість зразів. У середину кожної покласти сирну начинку. Закрити її фаршем.
- Розігріти духовку до 170 градусів. Застелити деко фольгою і змастити олією. Викласти зрази, запікати 45 хвилин.
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Зрази з яйцем та сиром
Інгредієнти:
- Яйця – 4 шт.
- Твердий сир, панірувальні сухарі – по 100 г
- Петрушка – 3 гілочки
- Вершкове масло – 2 ст. л.
- Білий хліб – 2 скибочки
- Молоко – 100 мл
- Цибуля – 1 шт.
- Курячий фарш – 600 г
- Олія – 50 мл
- Сіль і перець чорний мелений – за смаком
Як приготувати:
- Два яйця відварити круто. Натерти на дрібній тертці сир та яйця. Петрушку нарізати. Додати вершкове масло та перемішати. Довести до смаку сіллю та перцем.
- Сформувати із сирної маси 6-8 невеликих брусків та прибрати в холодильник на 15-20 хвилин.
- М'якуш замочити в молоці на 10 хвилин. Цибулю очистити і натерти на великій тертці. Хліб віджати і з'єднати з цибулею та фаршем. Додати сіль та перець, ретельно перемішати. Прибрати в холодильник на 20 хвилин.
- Розігріти духовку до 200 градусів. Два яйця збити виделкою із щіпкою солі.
- Розділити фарш на 6-8 рівних частин, з кожної зробити коржик. У центр кожного викласти сирну начинку та сформувати зрази.
- Зрази вмочити в яйці та обваляти у сухарях.
- Обсмажити по 2-3 хвилини з кожного боку на сильному вогні до золотавого кольору.
- Викласти на деко та запікати 15 хвилин до готовності.
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