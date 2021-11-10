Відбивні на "подушці" з цибулі та перцю – найсоковитіше, що може бути зі свининою

Свинина – зручне м'ясо, з ним існує безліч вдалих варіяцій приготування. Треба лише злегка відбити, замаринувати в спеціях і запекти – виходить чудова ароматна страва.
Кулінарні редактори з Мashed.com пропонують приготувати свинину на "подушці" з болгарського перцю та цибулі.
Свинячі відбивні з цибулею та болгарським перцем
Інгредієнти:
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- по 2 шт. нарізаної цибулі, болгарського перцю;
- 800 г відбивних;
- 3 зуб. часнику, подрібненого;
- по 1 ч. л. яблучного оцту, діжонської гірчиці, часникового порошку;
- оливкова олія, сіль, перець.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Вистеліть деко фольгою і змастіть олією.
- Викладіть на деко нарізану цибулю та болгарський перець. Зверху налийте 2 столові ложки оливкової олії та додайте подрібнений часник. Запікайте 10 хвилин.
- Поки овочі готуються, приготуйте свинячі відбивні. Змішайте 1 столову ложку оливкової олії, яблучний оцет, діжонську гірчицю, часниковий порошок, сіль та перець. Ретельно обмажте спеціями м'ясо. Відкладіть на 15-20 хвилин.
- Вийміть деко з овочами і викладіть на них свинячі відбивні.
- Готуйте ще 20-25 хвилин або до готовності м'яса.
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