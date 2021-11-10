Відбивні на "подушці" з цибулі та перцю – найсоковитіше, що може бути зі свининою

Спочатку нарізані цибуля та болгарський перець запікаються трохи в духовці. Потім до них вирушає свинина. Перед цим м'ясо маринується у гірчиці зі спеціями