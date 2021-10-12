8 класних рецептів для соковитої свинини і страв з неї на день народження

Свинину практично неможливо зіпсувати, але соковитіше вона буде після запікання і тушкування. Можна приготувати рулет з грибами і сиром, запекти її зі сливами або в беконі з апельсинами