8 класних рецептів для соковитої свинини і страв з неї на день народження

День народження без основної м'ясної страви для більшості – це не свято. Максимально влаштувати урочистість допоможе свинина в центрі столу. Вона може бути запечена в духовці цілим шматком або порційними зі сливами або апельсинами. Щоб усе вийшло ідеально, варто ще раз згадати рекомендації з приготування цього м'яса.
Гостра свинина з баклажанами
Інгредієнти:
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- Свинина без кісток – 500 г
- Баклажан – 2 шт.
- Болгарський перець, цибуля – по 1 шт.
- Паприка мелена – 1 ч. л.
- Цукор, крохмаль – 1 ст. л.
- Вода – 100 мл
- Соєвий соус – 3 ст. л.
- Морква – 1 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Сіль, перець, кунжут, зелень
Як приготувати:
- М'ясо нарізати брусочками, обсмажити 5 хвилин на сильному вогні до рум'яної скоринки.
- Додати дрібно нарізану цибулю і обсмажити до золотавого кольору.
- Моркву нарізати соломкою, додати до м'яса і обсмажити 3 хвилини.
- Баклажани нарізати півкільцями і обсмажити на окремій сковороді. Додати до м'яса, обсмажити кілька хвилин.
- Додати половину нарізаного перцю, подрібнений часник, перемішати.
- Додати соєвий соус, сіль, паприку, цукор, розчинений у воді крохмаль, перемішати і смажити на середньому вогні 3 хвилини.
- Додати решту перцю і тушкувати під закритою кришкою 5 хвилин.
- Прикрасити кунжутом і зеленню.
Свинячий рулет з грибами і сиром
Інгредієнти:
- Корейка – 1 кг
- Гриби – 250 г
- Сир твердий – 100 г
- Цибуля, зубчик часнику – по 1 шт.
- Сіль, перець, спеції
- Олія
- Вершкове масло
Як приготувати:
- Зробити уздовж всього шматка м'яса глибокий надріз до половини і надрізи праворуч і ліворуч. Злегка відбити і натерти сіллю, перцем і пропущеним через прес часником.
- Гриби розрізати на четвертинки і пасерувати до золотавого кольору. Цибулю дрібно нарізати і обсмажити. Перемішати з грибами, посолити і поперчити.
- На шар м'яса викласти, чергуючи, гриби та нарзаний кубиками сир. Згорнути рулет і перев'язати ниткою.
- Обсмажити з усіх боків на сильному вогні, перекласти на змащене вершковим маслом деко. Запікати 1,5 години за температури 180 градусів.
- Коли рулет підрум'яниться, накрити фольгою і довести до готовності.
Свинина з грибами в сметанному соусі
Інгредієнти:
- Свинина – 500 г
- Сметана 15% – 350 г
- Печериці або білі гриби – 300 г
- Сіль, перець – за смаком
- Олія – 2 ст. л.
- Зелена цибуля, зелень, спеції
Як приготувати:
- М'ясо порізати невеликими кубиками. Гриби – на четвертинки.
- На гарячій олії обсмажити м'ясо до золотавого кольору. Додати гриби і довести до смаку спеціями. Смажити на середньому вогні 25 хвилин, доки не випарується рідина з грибів.
- Додати сметану і тушкувати ще 25 хвилин, помішуючи. Прикрасити зеленню.
Свинина зі сливами
Інгредієнти:
- Свиняча лопатка – 700-800 г
- Сливи – 10-15 шт.
- Болгарський перець – 2 шт.
- Базилік свіжий
- Часник – 6 зуб.
- Сіль, перець, коріандр, чилі
Як приготувати:
- М'ясо помити, обсушити. Посолити, поперчити і змастити невеликою кількістю олії. Викласти в форму для запікання.
- Перець нарізати, вийняти кісточки зі слив, часник нарізати і подрібнити базилік.
- Усе розподілити по свинині. Додати спеції за смаком.
- Запікати під фольгою за 200 градусів впродовж години-півтори. Прибрати фольгу і запікати до готовності.
Свинина в листковому тісті
Інгредієнти:
- Свинина – 700 г
- Листкове тісто – 2 листи
- Цибуля – 3 шт.
- Яйце – 1 шт.
- Сіль, перець, спеції – за смаком
Як приготувати: ⠀
- М'ясо злегка обмазати в спеціях, обсмажити до золотавої скоринки. Дати охолонути. Нарізати цибулю і злегка обсмажити.
- У центр тіста викласти половину цибулі, потім – шматок м'яса і цибулю зверху. Накрити тістом.
- Ретельно змастити яйцем і скріпити краї.
- Випікати 1 годину за 170 градусів.
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Буженина зі свинини в фользі
Інгредієнти:
- Свинина – 1 кг
- Вода – 1 л
- Часник – 5 зуб.
- Лаврове листя – 2-3 шт.
- Перець горошком, насіння кропу, насіння коріандру, паприка, орегано – по 1 ч. л.
- Стручковий перець – 1 шт.
- Томатна паста – 1 ч. л.
- Олія
Як приготувати:
- У каструлю покласти сіль, розчавлений часник, лаврове листя, паприку, перець горошком, стручковий перець, насіння кропу і коріандру, орегано. Влити воду, перемішати, доки сіль не розчиниться.
- М'ясо помити і покласти в маринад, маринувати добу в холодильнику.
- Змішати томатну пасту, олію та паприку. Змастити свинину, загорнути у фольгу і запікати за 180-200 градусів близько 1-1,5 години. У процесі поливати соком від м'яса.
- За 10 хвилин до готовності розкрити фольгу, щоб м'ясо підрум'янилося.
Шашлик зі свинини в духовці
Інгредієнти:
- Свинина – 1 кг
- Сметана – 1 ст. л.
- Хмелі-сунелі – 2 ч. л.
- Сіль, перець – за смаком
- Мед, сік лимона – по 1 ст. л.
- Кріп, петрушка
Як приготувати:
- Свинину нарізати крупно. Додати сіль, чорний мелений перець, хмелі-сунелі, сметану і лимонний сік. Додати мед і дрібно посічену зелень. Залишити маринуватися на годину.
- Змастити форму для запікання олією, викласти м'ясо. Запікати за 180 градусів у режимі конвекції.
- Перевернути і запікати 10-15 хвилин до рум'яної скоринки.
Свинячі медальйони з апельсинами в духовці
Інгредієнти:
- Вирізка – 600-700 г
- Бекон – 70 г
- Апельсин – 4 шт.
- Червона цибуля – 2 шт.
- Чебрець, розмарин – по кілька гілочок
- Часник – 5 зуб.
- Червоне сухе вино – 4 ст. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Оливкова олія
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Цибулю нарізати тонкою соломкою і скласти в форму для запікання. Апельсини нарізати часточками, часник подрібнити. Додати до цибулі разом з чебрецем і розмарином.
- Полити оливковою олією, вином і посипати цукром. Додати сіль і перець. Перемішати.
- Випікати за 200 градусів 40 хвилин.
- Нарізати м'ясо на порційні шматки, злегка відбити. Посолити, поперчити.
- Загорнути кожен шматок тонкою смужкою бекону і скріпити шпажкою. Обсмажити до золотавого кольору.
- Перекласти у форму і випікати ще 20 хвилин.